"Divorcio alpino": la nueva tendencia de pareja que preocupa a los internautas

Una cita en plena naturaleza, aire puro, paisajes impresionantes... y, de repente, el abandono. La frase "divorcio alpino" está arrasando en redes sociales y generando una ola de preocupación. Tras este término viral se esconde una práctica tan inquietante como reveladora de dinámicas tóxicas mucho más profundas.

Una expresión que se originó en la literatura, revivida por TikTok

El término "divorcio alpino" proviene de un cuento del siglo XIX, "Un divorcio alpino", del escritor Robert Barr. En este relato, un esposo intenta deshacerse de su esposa durante una excursión a la montaña. Una ficción oscura… que resuena inesperadamente hoy en día.

Fue en TikTok donde la expresión se popularizó recientemente. Un video con más de 19 millones de visualizaciones muestra a una joven sola en la naturaleza. El texto superpuesto dice: "Punto de vista: Vas de excursión con él a la montaña, te deja sola y te das cuenta de que nunca te ha querido". En cuestión de horas, las reacciones se multiplicaron. Pánico, conmoción, ira: la sección de comentarios se llenó de relatos escalofriantes. El revuelo trascendió la ficción y puso de relieve una realidad que algunas mujeres afirman haber vivido.

Cuando la cita se convierte en una pesadilla

Tras el video viral, numerosos internautas compartieron sus experiencias. Una mujer relató cómo su pareja la abandonó en medio de una caminata, antes de encontrarse con un amable desconocido que la ayudó a llegar a casa. Otra describió dos horas de caminata sola por el bosque después de que su pareja la dejara atrás. Estas historias comparten un denominador común: la sensación de abandono en un entorno aislado. Bosque denso, montañas escarpadas, sin señal de celular, fauna silvestre… el entorno idílico se vuelve repentinamente opresivo.

Más allá del peligro físico, es la violencia simbólica lo que impacta. Dejar a alguien solo en la naturaleza es un ejercicio de poder, una imposición de dominación, una manipulación del miedo. Este acto dista mucho de ser inocuo. Forma parte de patrones de control y humillación que recuerdan a ciertas formas de violencia doméstica.

Una tendencia que revela un malestar más profundo

Si bien el término "divorcio alpino" puede resultar gracioso debido a su connotación dramática, en realidad plantea un problema grave. El divorcio alpino ocurre en un contexto de relaciones aún marcadas por dinámicas sexistas y patriarcales. De hecho, son las mujeres quienes denuncian haber sido abandonadas por su pareja masculina. Esta asimetría es preocupante. Refleja una cultura donde la exposición al peligro, la minimización de los miedos y la falta de empatía hacia las mujeres a veces se normalizan.

Abandonar a tu pareja en la naturaleza no es broma. Es una forma de abuso. Una forma de recordarles a todos quién tiene el control. Tras la propaganda se esconde una realidad: algunos casos de violencia doméstica se manifiestan con gestos dramáticos, destinados a dejar secuelas psicológicas en la otra persona. Mereces una pareja que respete tu seguridad, tu ritmo, tu integridad. Tu cuerpo, tu presencia, tu confianza nunca deben usarse como campo de pruebas ni como medio de dominación.

Cómo mantenerse a salvo

Ante esta preocupante tendencia, los especialistas nos recuerdan algunos principios de precaución.

Si está planeando una caminata o un viaje de campamento, elija rutas cortas y muy frecuentadas cerca de áreas habitadas.

Asegúrate de que tu teléfono esté cargado, informa a un ser querido de tu ruta y mantente alerta a las señales de advertencia. Una pareja que ignora tus límites, te menosprecia o minimiza tus necesidades ya demuestra una preocupante falta de empatía. El aislamiento solo intensificará estos comportamientos.

Si has tenido una experiencia traumática como esta, buscar ayuda profesional puede ayudarte a recuperar la seguridad y la confianza. No hay vergüenza en pedir apoyo.

En resumen, el divorcio alpino no es solo una anécdota viral. Una cita o un paseo en pareja debería ser un momento de compartir, alegría y respeto mutuo. Nunca una prueba, nunca una prueba, nunca un riesgo.