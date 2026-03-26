Hacer el payaso por amor: ¿un simple rasgo de carácter o un mensaje oculto?

Tu pareja hace payasadas en las situaciones más delicadas y se lo toma todo a broma. Es un auténtico bromista. Incluso en los momentos serios, encuentra la manera de soltar algún comentario ingenioso o hacer chistes de mal gusto. Podría perfectamente plantearse dedicarse al circo, pero por ahora, eres tú quien tiene que aguantar su monólogo constante y su humor desmesurado. Contrario a lo que podrías pensar, no se trata de falta de madurez ni de una profunda falta de interés.

Una dificultad para comunicarse

El humor . Esa habilidad casi innata fue lo que te atrajo espontáneamente de tu pareja, que es un chiste andante. No te hizo grandes declaraciones románticas, pero sin duda te hizo sonreír. Sin embargo, aunque eres fácil de complacer y te ríes con facilidad, esa cualidad que ayer te emocionó se ha convertido en un serio defecto. Lejos de ser una aguafiestas, aprecias los chistes, pero solo cuando son oportunos y no interrumpen las conversaciones de adultos.

No estás con un Romeo poético, sino con un comediante de primera. Preferiste al bufón del rey antes que al príncipe azul de los cuentos de hadas. Y aunque tu pareja es un excelente animador, no sabe cuándo parar. Simplemente no está en su naturaleza. Puedes fruncir el ceño y adoptar un tono cortante, pero él siempre responde con un chiste, como si fuera su único idioma. Hay hombres que se refugian en el silencio , y otros que solo abren la boca para entretener a la multitud.

Puede que sientas que intenta desviar la atención o cambiar de tema rápidamente. Sin embargo, cuando tu pareja te imita suavemente o responde a tus palabras con una frase para "aligerar el ambiente", no lo hace para menospreciar lo que dices ni minimizar tus sentimientos. El humor es una "válvula de escape", una distracción, pero sobre todo, una "falla de comunicación ".

«Según la pareja, algunos preferirán el silencio, no responder o simplemente asentir. Y entonces evadirán la conversación. Aquí, hay una especie de ligereza con risas. Y así, introducimos ligereza donde no la hay, y donde por otro lado hay preocupación», dice la sexóloga y psicoanalista Catherine Blanc en la radio Europe 1 , recordando a los oyentes que puede malinterpretarse.

La expresión de inquietud

Tu pareja te toma el pelo cuando esperas un cumplido sincero. Responde a tus declaraciones sentidas con picardía y juegos cuando esperas afecto genuino a cambio. Si tu pareja abusa de la risa y el humor, incluso en conflictos y momentos íntimos, es principalmente una fachada. Es una tapadera para enmascarar la incomodidad. Algunas personas usan la risa como otras se enfurruñan y se retraen sin decir palabra. El humor es una estrategia para crear una distracción y darle la vuelta a la situación.

“A veces huimos porque no somos capaces de enfrentarnos a nosotros mismos, no somos capaces de cuestionarnos ni siquiera de que nos cuestionen. Por eso recurrimos al humor, porque sabemos que funciona y nos permite recuperar el control, ya que hacemos reír a la otra persona”, explica el especialista.

Sin embargo, abordar todo desde la perspectiva del humor implica aislarse de las emociones más profundas de los demás y crear una desconexión, o incluso parecer egoísta en lugar de un "proveedor de buen humor".

El humor como escudo

«El mecanismo de defensa más poderoso del ser humano». Así definió Sigmund Freud el humor. Y con razón: tras un comentario ingenioso a veces se esconde un auténtico mecanismo de defensa emocional.

Tu pareja no bromea solo para hacerte reír o aligerar el ambiente. Bromea para protegerse. De ti, de sí misma, pero sobre todo de lo que ciertas conversaciones puedan sacar a relucir. Hablar de sus emociones, admitir un error, expresar miedo o vulnerabilidad… son temas delicados que prefiere evitar con una broma oportuna.

El humor se convierte entonces en una armadura invisible. Donde algunos se refugian en el silencio o huyen, él elige un giro ingenioso. Un chiste, un juego de palabras, una imitación… y, ¡listo!, el tema serio se desvanece como por arte de magia. No es que no tenga nada que decir, sino que no sabe cómo decirlo de otra manera. «Así que los chistes están bien, pero solo si no hacen callar a nadie», advierte el experto.