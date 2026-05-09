Falsas promesas en el amor: las señales que deberían hacerte pensarlo dos veces.

En el mundo del amor, existen personas expertas en el arte de la seducción y las falsas esperanzas. Hablan más de lo que actúan, y sus promesas a menudo suenan vacías. Estas parejas, que no lograron triunfar en el mundo de los negocios pero habrían triunfado sin problemas interpretando a Don Juan, sueñan a lo grande pero postergan sus compromisos.

Falsas promesas o "la estafa del futuro"

Tu pareja tiene el don de hacerte sentir como si estuvieras flotando en el aire. Te asegura una boda inminente, te toma las medidas del dedo anular, te promete un romance de cuento de hadas y rivaliza con la imaginación de Walt Disney cada vez que surge el tema del "más tarde". Te da una visión muy clara de vuestro futuro y prácticamente te coloca en esas situaciones. Un verdadero guionista de corazón, te hace creer en una vida familiar en una bonita casa de campo , rodeados de gallinas y niños pequeños, disfrutando de deliciosas comidas caseras preparadas por él. En el colegio, debió de tener mucho talento para la escritura creativa.

Tu pareja se detiene frente a cada agencia inmobiliaria, casi dando por sentado que tendrá una lujosa casa de campo. Se detiene frente a los escaparates de las joyerías para tantear tus gustos. Te envía videos de su viaje alrededor del mundo, asegurándote que no será solo un sueño incumplido. En resumen, te está mimando demasiado. Pero esas palabras, a las que te has aferrado desde el principio, no son más que espejismos, ilusiones fugaces. Años después, sigues sin tener un diamante en el dedo ni una casa propia. Y ese viaje a los confines de la tierra no ha sido más que una fantasía.

Esta práctica incluso tiene un nombre en el argot de las citas: la técnica del "castillo de arena". En pocas palabras, quien lo construye te promete un futuro brillante, pero todo es una ilusión. Simplemente te engañan con falsas promesas, cegándote en el momento. Esta tendencia a la rivalidad "suele darse cuando alguien siente una profunda necesidad de impresionar a su pareja para ganarse su afecto", explica Jessica Alderson, experta en relaciones de Stylist .

Esta no es siempre una técnica de manipulación.

Al esperar constantemente a que tu pareja cumpla sus promesas, terminas sintiéndote traicionado, engañado y estafado. Sin embargo, aunque este engaño es una estrategia común entre manipuladores y otros abusadores narcisistas , las falsas promesas no siempre son intencionadas.

Más allá del típico estribillo de "Cambiaré" o "Haré un esfuerzo", que ya no convence a nadie, hay parejas que se sienten obligadas a hacer este pequeño alarde para ganarse el corazón de la otra persona. "Puede que se sienta insegura y recurra a grandes gestos y promesas para intentar seducir a la otra persona. Por ejemplo, podría prometerte un viaje pero nunca cumplirlo, o pensar que para mantener tu interés debe colmarte constantemente de regalos y hacer planes extravagantes", explica la experta.

El "discípulo de Cupido" también describe otra realidad: personas con baja inteligencia emocional, convencidas de que pueden convertir sus palabras en realidad sin darse cuenta de la extraordinaria ambición que hay detrás de ellas. "Cuando hacen estas promesas, las dicen con sinceridad, pero a la hora de cumplirlas, les falta motivación", añade Jessica Alderson.

Un síntoma atípico del miedo al compromiso.

El miedo al compromiso no solo se manifiesta a través de un fuerte sentido de independencia, una ambivalencia persistente o la incomodidad ante la idea de definir una relación como tal. A veces adopta formas más insidiosas. Paradójicamente, quienes temen al compromiso a veces intentan tranquilizarse "contándose historias".

"Para algunas personas, la idea de pasar el resto de sus vidas con esa persona es aterradora; pueden autoengañarse diciendo 'haremos esto', pero la realidad puede resultar terriblemente aburrida, dar la impresión de estar estancados e inevitablemente implicar concesiones", explica Sarah Ingram, psicoterapeuta de parejas, a Independent .

Un estilo de archivo adjunto que evita el fondo

Detrás de estas grandes promesas y proyectos desplegados como una alfombra roja, a veces se esconde un mecanismo más profundo: el estilo de apego evitativo. Estas parejas pueden hablar del futuro con una facilidad desconcertante, casi teatral, pero en cuanto llega el momento de tomar medidas concretas, se detienen en seco, cambian de tema o encuentran mil razones para posponerlo. Como si prefirieran amar en teoría que en la práctica.

Esta paradoja se explica con bastante facilidad. Las personas con una personalidad evitativa suelen temer la intimidad real, aquella que implica mostrar vulnerabilidad, hacer concesiones y aceptar que una relación no es solo una proyección idealizada. Por eso, construyen un futuro magnífico, lleno de detalles, casi tangible… pero que se mantiene cuidadosamente fuera de su alcance. Mientras el proyecto permanezca en el ámbito de la fantasía, no corren ningún riesgo. El problema surge al firmar un contrato, reservar billetes o elegir un anillo.

“Si tienes un vínculo afectivo en el que la sensación de seguridad te resulta asfixiante —es decir, aunque la idea te atraiga, la realidad es simplemente abrumadora—”, explica el especialista. En resumen, hacer promesas se convierte en una forma de mantener la conexión sin tener que afrontar lo que realmente implica el compromiso.