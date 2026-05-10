Tras su divorcio, esta jubilada de 64 años lo dejó todo atrás para mudarse a una "casa diminuta" en los Países Bajos.

Hay historias que inspiran simplemente porque narran un nuevo comienzo. La historia de Margot Hollander es sin duda una de ellas. A los 64 años, tras un divorcio que destrozó su mundo, esta exprofesora de danza y gestora de proyectos neerlandesa tomó una decisión audaz: dejarlo todo atrás y mudarse a una pequeña casa en el corazón de Eindhoven, Países Bajos. Su historia, publicada en Business Insider, conmueve por su sinceridad y calidez.

Un nuevo comienzo tras el divorcio

Cuando terminó su relación, Margot Hollander se enfrentó a un dilema: encontrar un lugar donde vivir. El mercado de alquileres estaba saturado y obtener una hipoteca como jubilada parecía prácticamente imposible. Casi por casualidad, a finales de 2023, se topó con un anuncio del proyecto Minitopia, una aldea de minicasas en Eindhoven de la que ya había oído hablar en la prensa. "Pedí cita para visitarla y enseguida hice una oferta", cuenta. Unas semanas después, en enero de 2024, se mudó. Para convertirse en propietaria, pagó aproximadamente 143.000 dólares en efectivo (unos 130.000 euros), lo máximo que podía permitirse. "Me alegro muchísimo de haber comprado en este momento de mi vida", afirma.

Empezar de cero, literalmente.

Mudarse de una casa tradicional a un espacio mucho más pequeño implicó deshacerse de muchas cosas. Ropa, zapatos, objetos acumulados a lo largo de los años… era necesario desprenderse de ellos. «Creo que es bueno para la mente ordenar y me alegra vivir con menos», explica.

De forma aún más simbólica, decidió no llevarse nada de su vida anterior. Ni un solo mueble, ni un solo adorno. Todo tenía que ser nuevo, como una página en blanco por llenar. Hoy, su pequeña casa está adornada con obras de arte que reflejan su personalidad, pequeñas contraventanas y muebles cuidadosamente seleccionados. Un refugio totalmente a su imagen y semejanza, que comparte con su perrito.

Una comunidad que lo cambia todo

Lo que hace que la experiencia sea aún más valiosa es el ambiente de pueblo. Con alrededor de cien habitantes, Minitopia Eindhoven es el pueblo más grande del mismo nombre en los Países Bajos. Allí encontrarás jóvenes, parejas, familias, solteros y algunos jubilados como ella. "No hace falta planear una salida para tomar algo; simplemente te encuentras con los vecinos mientras paseas al perro", dice Margot Hollander con cariño. Esta espontaneidad de la vida cotidiana, estas pequeñas conversaciones, le dan una sensación de libertad y calidez humana que nunca imaginó que encontraría. También destaca la diversidad del lugar: "No quisiera que se convirtiera solo en un complejo para jubilados. Es esta mezcla lo que lo convierte en una verdadera comunidad".

Un estilo de vida más seguro económicamente

Ahora jubilada, Margot Hollander nos recuerda que hay que vivir dentro de nuestras posibilidades para seguir disfrutando de nuestras pasiones. Y económicamente, su pequeña casa ha resultado ser un alivio. Gracias a sus paneles solares, prácticamente no paga electricidad, y el alquiler mensual del terreno es de tan solo unos cientos de euros. «Cuanto más gastas en vivienda, menos puedes dedicar a lo que te apasiona», resume. Y lo que le apasiona es practicar deporte.

A través de su historia, Margot Hollander nos recuerda que nunca es tarde para reinventarse. En su pequeña casa, encontró mucho más que un techo: un espacio propio, una comunidad que la apoyaba y, sobre todo, una libertad recién descubierta. «Espero que esta sea mi última casa», confiesa con una sonrisa en la voz. Una hermosa lección de vida que resuena como una promesa para todos aquellos que dudan en atreverse a empezar de nuevo.