¿Quiénes son los "filóginos", esos hombres con su desconcertante discurso sobre las mujeres?

A primera vista, la palabra resulta intrigante. «Filogina» significa literalmente «mujeres que aman». Sin embargo, tras esta definición bastante positiva, el término ha adquirido un significado muy diferente en ciertos espacios en línea. Y esta discrepancia merece un análisis más profundo.

Una palabra desviada de su significado original.

Derivado del griego antiguo, el término «filoginia» combina «philo» (amar) y «gyné» (mujer). En teoría, podría parecer lo opuesto a la misoginia. Sin embargo, en ciertas comunidades en línea, sobre todo en círculos masculinistas, esta palabra se usa ahora con un sentido muy alejado de esta idea.

Ya no se trata de "amar a las mujeres", sino de adoptar comportamientos y discursos que siguen centrados en una visión desequilibrada de las relaciones de género. Estos grupos, cada vez más visibles en las redes sociales y ciertas plataformas, suelen crear contenido crítico con los avances feministas y el progreso hacia una mayor igualdad.

Una lógica de desempeño más que de encuentro.

En estos círculos, las "filóginas" suelen asociarse con una práctica muy específica: multiplicar las interacciones con mujeres en espacios públicos. El objetivo no es tanto crear una conexión genuina como "actuar". ¿Cuántas mujeres abordadas en un día? ¿Cuántos números de teléfono obtenidos? ¿Cuántos rechazos recibidos? Estas cifras se convierten en indicadores de éxito.

Esta dinámica transforma el intercambio en un desafío personal. La otra persona ya no es percibida como un individuo con sus propios deseos, límites y ritmo, sino como un escalón en una especie de camino por recorrer. Como es lógico, la idea de una relación equilibrada y respetuosa se ve afectada.

Cuando el enfoque se vuelve intrusivo

Presentadas como técnicas para ligar o aumentar la autoestima, estas prácticas pueden resultar problemáticas. Acercarse repetidamente a las mujeres en la calle, sin tener en cuenta su consentimiento ni su incomodidad, puede volverse rápidamente intrusivo. Para muchas, equivale a una forma de acoso cotidiano.

Este tipo de comportamiento contribuye a normalizar las interacciones no solicitadas en espacios donde todos deberían poder moverse libremente, sin presión ni insistencia. Desde una perspectiva de aceptación corporal y respeto, esto subraya un punto esencial: toda persona merece que se respete su espacio, su cuerpo y sus límites, sin negociación alguna.

"Entrenadores" con discursos bien ensayados

Junto a estas prácticas, también hay creadores de contenido que se presentan como expertos en historias de amor o citas. ¿Su promesa? Enseñarte a tener éxito en tus interacciones. ¿Su método? A menudo basado en técnicas, guiones o estrategias preestablecidas.

Detrás de este aparente enfoque en el desarrollo personal, los mensajes transmitidos a veces resultan problemáticos. Se describe a las mujeres de forma muy generalizada, como si todas respondieran a los mismos mecanismos. Las historias de amor se convierten entonces en sistemas que deben descifrarse, en lugar de intercambios humanos basados en la escucha, el respeto y el consentimiento.

Una competición entre hombres

En estas comunidades, las interacciones con las mujeres también se perciben como una forma de competencia masculina. Las "actuaciones" se comparan, se analizan e incluso, a veces, se celebran públicamente. Esto genera una presión implícita: demostrar la propia valía mediante la capacidad de atraer la atención femenina.

Este tipo de dinámica puede conducir a una visión bastante rígida de la masculinidad, donde la validación externa se vuelve fundamental. Por el contrario, las relaciones sanas se basan en la autenticidad, el respeto mutuo y la libertad de ser uno mismo, sin la presión de tener que aparentar.

Un fenómeno que revela las tensiones actuales

El surgimiento de la «filología» se inscribe en un contexto más amplio. La tendencia hacia una mayor igualdad de género está desafiando ciertas normas tradicionales. En respuesta, algunas comunidades reaccionan con retraimiento o protesta, llegando incluso a caricaturizar las relaciones entre hombres y mujeres.

En última instancia, tras este término halagador se esconde una realidad más compleja. Los «filóginos» ilustran los posibles escollos que surgen al reducir las relaciones humanas a estrategias o mera actuación. Y, de forma implícita, nos recuerdan una idea crucial: las relaciones plenas se construyen sobre el respeto, el consentimiento y el reconocimiento de cada individuo en toda su singularidad.