Crecer con teléfonos inteligentes: una ventaja en coeficiente intelectual para los millennials, según un estudio.

Las pantallas forman parte de nuestra vida cotidiana, pero su impacto en el cerebro sigue siendo objeto de debate. Algunas investigaciones sugieren que los millennials se beneficiaron de un entorno más favorable para el desarrollo cognitivo. Esta idea resulta tan intrigante como estimulante al reflejar nuestra relación con la tecnología.

Una generación atrapada entre dos mundos

Los millennials, nacidos entre principios de la década de 1980 y mediados de la de 1990, crecieron durante un período crucial. Su infancia transcurrió sin la omnipresencia de los teléfonos inteligentes ni las redes sociales, y el acceso a internet a menudo llegó más tarde y se volvió más limitado.

Este detalle marca una gran diferencia. Su desarrollo cognitivo se produjo en gran medida en un entorno menos saturado de notificaciones, exigencias y pantallas. Como resultado, hay más espacio para actividades que requieren tiempo y atención, como leer, jugar de forma creativa o aprender sin interrupciones constantes.

Para algunos investigadores, este contexto pudo haber fomentado una mayor capacidad de concentración y análisis profundo. Una especie de entorno mental más tranquilo, donde el cerebro podía desarrollarse a su propio ritmo.

Pantallas: ¿amigas o falsas amigas de la atención?

Hoy la situación ha cambiado. Las pantallas están por todas partes, y con ellas, una multitud de estímulos rápidos: mensajes, vídeos, contenido breve y notificaciones constantes. El neurocientífico Jared Cooney Horvath, especialista en aprendizaje, explica que «esta exposición frecuente puede influir en cómo el cerebro procesa la información». El cerebro se adapta, pero no siempre en el sentido de lograr una concentración sostenida.

Algunos estudios sugieren un posible impacto en la atención sostenida, la memoria y la capacidad de sumergirse en un tema durante periodos prolongados. El constante cambio entre diferentes fragmentos de información podría llevar a priorizar la velocidad sobre la profundidad. Informes internacionales sobre educación también han observado cambios en el rendimiento académico, lo que plantea interrogantes sobre el papel de las herramientas digitales en el aprendizaje.

Una ventaja… pero no una regla absoluta.

¿Significa esto que los millennials tienen una "ventaja intelectual"? No tan rápido. Los expertos enfatizan un punto crucial: el desarrollo cognitivo no depende únicamente de las pantallas. La educación, el entorno familiar, el acceso a la cultura, la curiosidad personal y las condiciones de vida desempeñan un papel igualmente importante.

En otras palabras, crecer sin un teléfono inteligente no garantiza automáticamente mejores capacidades intelectuales, del mismo modo que crecer rodeado de pantallas no condena la capacidad de atención. Lo que muestra la investigación son tendencias, no conclusiones definitivas. Y, sobre todo, nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos las herramientas digitales.

La tecnología digital también tiene muchas ventajas.

Porque sí, la tecnología también tiene ventajas importantes. Acceso instantáneo a la información, recursos educativos variados, formatos interactivos: las pantallas pueden ser aliadas formidables para aprender, explorar y desarrollar tus habilidades.

Todo depende de cómo lo uses. Ver contenido pasivo de forma continua no tiene el mismo efecto que seguir un curso en línea, leer un artículo en profundidad o aprender una nueva habilidad. El objetivo no es demonizar las pantallas, sino encontrar un equilibrio que respete tu ritmo, tu capacidad de atención y tu estilo de aprendizaje.

Hacia nuevas formas de aprendizaje

La rápida evolución de la tecnología ha transformado profundamente los hábitos de aprendizaje. Hoy en día, nos movemos entre formatos breves y contenido extenso, entre la inmediatez y la reflexión. Este nuevo panorama exige adaptación: saber concentrarse a pesar de las distracciones, tomar descansos y elegir contenido que realmente nutra nuestra mente.

La idea de que los millennials se beneficiaron de una infancia menos conectada solo subraya una cosa: el entorno influye en el cerebro. Sin embargo, nada es definitivo. Tu capacidad para aprender, concentrarte y crecer permanece viva, flexible y adaptable.

En definitiva, más que una cuestión generacional, es una invitación a retomar el control de tus hábitos digitales, respetando tu cerebro, tu energía y tu forma única de funcionar.