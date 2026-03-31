La imagen de un candidato "rejuvenecida por IA" desata la polémica en unas elecciones locales.

Una elección local en los Países Bajos atrajo recientemente la atención pública tras la publicación de una fotografía considerada engañosa de una candidata electa. Patricia Reichman fue elegida concejala del distrito de Rotterdam, pero una foto utilizada durante la campaña rápidamente generó un debate público. Varios observadores opinaron que "el retrato mostraba una versión notablemente más joven" de la candidata, lo que suscitó interrogantes sobre el uso de la inteligencia artificial en la comunicación política.

Una foto de campaña en el centro de las críticas.

La fotografía, facilitada a un periódico local durante la campaña, muestra a Patricia Reichman con un aspecto "considerablemente más joven" que en otras imágenes públicas. Esta diferencia ha llevado a algunos votantes a sugerir el posible uso de inteligencia artificial o retoque fotográfico avanzado.

El barrio de mi instituto acaba de elegir a una concejala de 59 años que hizo campaña en el periódico local con una foto retocada con IA. Su declaración: «Usé un programa de internet para mejorar la imagen porque la resolución de la foto era mala. Es simplemente mi foto, esa soy yo de verdad. Uso…» pic.twitter.com/9OGlQ7Atyh – Jini Jane (@jinijane_) 29 de marzo de 2026

El candidato cuestiona el uso de la IA

En respuesta a las críticas, Patricia Reichman afirmó que la foto era auténtica y que solo había utilizado software para mejorar la calidad de la imagen, específicamente aumentando su resolución. Explicó que la imagen original era de baja calidad y que simplemente quería que se viera más nítida para su publicación en la prensa local.

La candidata reconoce que en la fotografía "parece más joven", pero subraya que su "apariencia puede variar según las circunstancias", especialmente debido a un tratamiento médico en curso. Asimismo, afirma que "en la vida cotidiana la perciben habitualmente como más joven de lo que es".

Una controversia que va más allá de una simple cuestión de imagen.

La polémica se intensificó cuando su partido político, Leefbaar Rotterdam, indicó que la imagen parecía haber sido "alterada considerablemente mediante inteligencia artificial". El partido aclaró que la imagen no se había utilizado en material oficial de campaña, sino que se había facilitado a un medio de comunicación local para uso personal.

La organización también se ha distanciado de la candidata, alegando "una falta de confianza tras esta controversia". Según Algemeen Dagblad , también se han planteado dudas sobre la residencia principal de Patricia Reichman, un factor importante para representar a un distrito local.

Inteligencia artificial y comunicación política: un debate emergente

Este caso ilustra los crecientes problemas relacionados con el uso de herramientas digitales capaces de modificar o mejorar imágenes. En un contexto electoral, la autenticidad de las imágenes utilizadas por los candidatos puede ser decisiva para la percepción pública. Si bien la mejora técnica de una imagen es común, el posible uso de herramientas de inteligencia artificial plantea interrogantes sobre la transparencia y la confianza entre candidatos y votantes. Diversos observadores destacan que «estas tecnologías requieren un marco claro para evitar confusiones».

La polémica en torno a la supuesta fotografía rejuvenecida de Patricia Reichman pone de relieve los nuevos retos que plantea la inteligencia artificial en la comunicación pública. Subraya la importancia de mantener los estándares de transparencia, especialmente en un contexto político donde la credibilidad es fundamental para la relación con la ciudadanía.