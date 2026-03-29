Según un estudio, ¿por qué casi la mitad de los jóvenes ya no contestan el teléfono?

¿Suena el teléfono y dudas en contestar? No eres el único. Un estudio revela que una proporción significativa de jóvenes adultos prefiere evitar las llamadas. Detrás de este reflejo no se esconde una falta de interés en los demás, sino una profunda transformación en nuestra forma de comunicarnos.

La llamada telefónica, una fuente de presión para algunos

Según una encuesta realizada a jóvenes de entre 18 y 34 años, casi la mitad afirma que no le gusta hacer llamadas telefónicas. Muchos incluso llegan a ignorar las llamadas entrantes, especialmente las de números desconocidos.

Una de las principales razones es la espontaneidad que exige una llamada telefónica. A diferencia de un mensaje de texto, hay que responder de inmediato, sin tiempo para pensar en lo que se va a decir ni para prepararse. Esta inmediatez puede generar presión o incluso incomodidad.

La psicóloga Elena Touroni explica que algunas personas asocian inconscientemente las llamadas telefónicas con anuncios importantes, incluso negativos. Como resultado, el simple sonido del teléfono puede generar tensión. Esto no se debe a una falta de sociabilidad, sino a una reacción emocional ante lo inesperado.

La comodidad de recibir mensajes a tu propio ritmo.

Ante esta presión, muchos jóvenes están recurriendo a formatos más flexibles. Los mensajes de texto, las aplicaciones de mensajería instantánea y las notas de voz se han convertido en las opciones preferidas. ¿Por qué? Porque permiten responder a tu propio ritmo. Puedes tomarte el tiempo necesario para redactar tu respuesta, releer tu mensaje o incluso esperar hasta sentirte preparado.

Los mensajes de voz, en particular, están demostrando ser muy populares. Ofrecen una solución atractiva: permiten expresar la voz y las emociones sin necesidad de una interacción en directo. Esto permite mantener cierto control sobre la conversación, lo cual resulta tranquilizador. Este modo de comunicación se adapta perfectamente a la vida cotidiana, repleta de exigencias y donde todos intentamos gestionar nuestra energía.

Un cambio generacional en los hábitos

Este fenómeno también puede explicarse por un cambio generacional. Los jóvenes de hoy crecieron con mensajes de texto, aplicaciones de mensajería y redes sociales. Su estilo de comunicación se ha visto influenciado por estas herramientas. A diferencia de las llamadas telefónicas, los mensajes de texto permiten a los usuarios elegir cuándo responder. Esta flexibilidad suele considerarse más adecuada para un estilo de vida ajetreado y multitarea.

Otro factor a considerar es el aumento de llamadas no deseadas. Llamadas comerciales, spam, intentos de fraude… estas experiencias han incrementado la desconfianza hacia los números desconocidos. Filtrar las llamadas se convierte entonces en una forma de protegerse. Por lo tanto, no contestar no significa cortar lazos, sino elegir cómo se desea interactuar.

Una nueva forma de mantenerse conectado

Los avances tecnológicos han transformado profundamente las interacciones cotidianas. Hoy en día, comunicarse ya no implica necesariamente hablar cara a cara. Las aplicaciones de mensajería permiten intercambios rápidos respetando el ritmo de cada persona. Se puede participar en la conversación sin estar disponible de inmediato, lo que redefine las reglas de la comunicación.

Esto no significa que las llamadas telefónicas hayan desaparecido. Siguen siendo el método preferido en ciertas situaciones: emergencias, conversaciones importantes o la necesidad de una aclaración rápida, pero ya no son la norma. Lo que este estudio muestra es, principalmente, una adaptación a las herramientas modernas y a las necesidades individuales. Entre la búsqueda de comodidad, la gestión del tiempo y el deseo de controlar sus interacciones, los jóvenes están reinventando la forma en que se mantienen conectados.

En definitiva, contestar o no una llamada no es cuestión de cortesía ni de interés. Es una cuestión de preferencia, equilibrio y bienestar en tu estilo de comunicación.