De la depresión a la final: el extraordinario regreso de la tenista Maja Chwalińska.

Los aficionados al tenis recordarán durante mucho tiempo el Abierto de Francia de 2026. Entre las jugadoras que se perfilaban como favoritas, la actuación más destacada del torneo fue la de una polaca de 24 años: Maja Chwalińska. Dio un salto espectacular en el ranking de la WTA, pasando del puesto 114 al 21 del mundo.

Una final histórica para el número 114 del mundo.

Maja Chwalińska se convirtió en la segunda jugadora proveniente de la fase previa en la Era Abierta en alcanzar las semifinales de un torneo de Grand Slam en Roland Garros, para luego llegar a la final. Esta hazaña es aún más destacable si se tiene en cuenta que terminó 2023 fuera del top 300 mundial, ocupando el puesto 349.

Durante el torneo de París, derrotó sucesivamente a cuatro jugadoras clasificadas entre las 50 mejores del mundo, incluida la rusa Diana Shnaider en las semifinales. Este repunte en su rendimiento entusiasmó al público francés, y en especial a los numerosos seguidores polacos que acudieron ondeando banderas rojas y blancas y coreando su nombre en las gradas de la pista Philippe-Chatrier.

El 6 de junio de 2026, en la final, la joven rusa Mirra Andreeva, de 19 años y número 8 del mundo, se impuso en dos sets (6-3, 6-2). "Di lo mejor de mí, lo siento. Jamás olvidaré estas tres semanas, de eso estoy segura", declaró Maja Chwalińska, visiblemente emocionada, en la cancha tras el partido. Al finalizar el torneo, dio un salto espectacular en el ranking de la WTA, pasando del puesto 114 al 21 del mundo, un ascenso de casi 100 posiciones.

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Una depresión que la había mantenido alejada de los tribunales en 2021.

Lo que hace que esta historia sea verdaderamente excepcional es el camino que ha recorrido. En 2021, Maja Chwalińska anunció públicamente que había estado sufriendo de depresión severa durante más de dieciocho meses y tomó la difícil decisión de retirarse temporalmente del circuito profesional. Una declaración así es poco común en un mundo del deporte que aún está marcado en gran medida por el tabú que rodea los problemas de salud mental.

Unos meses después, relató su experiencia de una manera particularmente impactante. «Al principio, me obligué a mí misma. Pensé que tenía que mantenerme fuerte, resistente y seguir entrenando. Pero llegó un momento en que ya ni siquiera podía levantarme de la cama. Sinceramente, estaba sin fuerzas. Me di cuenta de que tenía que tomarme un descanso; de lo contrario, no podría seguir viviendo».

El regreso, la paciencia, la reconstrucción

Durante varios meses, la jugadora se alejó por completo de las canchas para centrarse en su salud mental. «Sinceramente, no sabía si iba a volver o no. Después de unos meses, decidí regresar», explicó recientemente. Un regreso paciente, marcado por varios títulos en el circuito secundario (Praga, Montpellier, Oporto, Montreux, Oeiras), antes de este repentino éxito en París.

Una voz que importa para la salud mental en el deporte.

Más allá de sus logros deportivos, la trayectoria de Maja Chwalińska ha adquirido una dimensión simbólica. Al igual que la tenista japonesa Naomi Osaka, la gimnasta artística estadounidense Simone Biles o, más recientemente, el jugador de baloncesto internacional francés Victor Wembanyama , encarna a esta nueva generación de atletas que se niegan a ocultar sus luchas personales y que nos recuerdan que el rendimiento no puede lograrse a costa de la salud mental. Su testimonio, lúcido y desafiante a la vez, sin duda marcará un hito en la historia de las narrativas del deporte femenino.

Puede que Maja Chwalińska no haya ganado el Abierto de Francia de 2026, pero ha protagonizado una de las trayectorias más inspiradoras del tenis femenino en esta década. Y nos recordó, con una perspicacia excepcional, que no hay éxito sin el derecho, a veces, a detenerlo todo para reconstruir.