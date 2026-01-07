Search here...

Esta actriz de 14 años de Stranger Things es blanco de comentarios repugnantes.

Sociedad
Émilie Laurent
Actrice nell fisher Stranger Things sexualisation
En la última temporada de "Stranger Things", la joven Holly Wheeler, hermana menor de Nancy y Mike, se roba el protagonismo. Pasó de ser un personaje secundario a una heroína principal en tan solo unos episodios. Mientras algunos elogiaban el talento innato de la actriz Nell Fisher, otros convertían a la adolescente en un objeto de fantasía. La quinceañera se vio en el centro de comentarios obscenos, al igual que Millie Bobby Brown al principio de su carrera.

Nell Fisher, víctima de una sexualización malsana

Mientras los fans de toda la vida luchan por asimilar el final de su querida serie y aún se aferran al "Upside Down", otros comentan sus reacciones inmediatas. Y hablar de "Stranger Things" sin mencionar el increíble regreso de Holly Wheeler sería un grave error. En esta última temporada, que desató un intenso debate y alimentó innumerables teorías, Holly Wheeler es una figura central. Tiene casi más tiempo en pantalla que la verdadera protagonista, la inimitable "Eleven".

Un personaje tranquilo y modesto en temporadas anteriores, se roba el espectáculo. Una hermanita tímida e inocente, de la que tenemos muy pocos recuerdos, se ha transformado en una aventurera intrépida y valiente. En la primera temporada, Holly balbucea y juega con muñecas de trapo, mientras que en el gran final, ella mueve los hilos de la trama.

Vestida con un vestido que la hace parecer la famosa Alicia en el País de las Maravillas, desempeña un papel clave en esta batalla final contra Vecna. Sin embargo, en lugar de aplaudir este "ascenso al poder" y elogiar su sutil actuación, algunos decidieron denigrar a la joven y vilipendiada. En varios foros de Reddit, algunos más privados que otros, estos depredadores hicieron su agosto, reduciendo a la actriz a una víctima.

Un cartel promocional cuyo significado original ha sido desviado.

Netflix y los creadores de la serie "Stranger Things" contrataron al artista Billy Butcher, reconocido por su estilo pop-art retro. Para la temporada final, creó varios carteles inspirados en Andy Warhol, presentando a cada personaje junto a símbolos poderosos. Holly Wheeler, interpretada por Nell Fisher, aparece en el centro del cartel con el rostro manchado de sangre y una expresión de terror.

Los internautas con tendencias pedófilas han encontrado connotaciones sexuales donde solo había bromas. Se creen con derecho a hacer alusiones lascivas a una menor, algo que sería castigado en la vida real. Bajo la publicación con clasificación X (anteriormente en Twitter), un usuario incluso comentó sobre los labios carnosos de la actriz, añadiendo sal a la herida con vulgaridad.

La actriz menor de edad desnudada por IA

Para satisfacer sus impulsos, los depredadores ahora cuentan con una herramienta poderosa y peligrosa: la IA . Desde que Elon Musk tomó las riendas de la industria del entretenimiento para adultos, esta es más eficiente que nunca. Peor aún, refuerza las sórdidas fantasías de los depravados de internet. Con el controvertido asistente Grok , ahora es posible realizar cualquier solicitud visual sin censura. Nell Fisher se convirtió rápidamente en un conejillo de indias en este tráfico de imágenes. El 4 de enero, circuló en línea una foto falsa de ella en un traje de baño con forma de plátano. Un cuerpo joven profanado y abusado a distancia: este es un delito común en los rincones más oscuros de la web.

También es una táctica arraigada en la industria cinematográfica: convertir la ingenuidad en un criterio de atractivo. Las actrices son sometidas a miradas malsanas y depravadas. Muchas pierden su inocencia en el rodaje y se ven sexualizadas contra su voluntad, como si se tratara de un rito de paso necesario. Antes de Nell Fisher, Millie Bobby Brown también tuvo la oscura experiencia de las insinuaciones explícitas y la persecución de mujeres jóvenes.

Hoy, los internautas sugieren que ha llegado a su fecha de caducidad y la acusan de haber madurado, un fenómeno inevitable a menos que te llames Benjamin Button. En sus primeras apariciones, Millie, apenas en la pubertad, ya era retratada como una "adulta", adornada con maquillaje, minifaldas y tacones. Invitada al podcast The Guilty Feminist , dijo haber experimentado "una buena representación de lo que está sucediendo en el mundo y cómo se sexualiza a las jóvenes".

La actriz Nell Fisher debería ser celebrada por su increíble actuación y su cautivadora autenticidad. Sin embargo, su imagen está siendo violada por pedófilos disfrazados.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como experta en palabras, manejo recursos estilísticos y perfecciono el arte de los remates feministas a diario. En mis artículos, mi estilo ligeramente romántico te ofrece sorpresas realmente cautivadoras. Disfruto desentrañando temas complejos, como un Sherlock Holmes moderno. Minorías de género, igualdad, diversidad corporal… Periodista al límite, me sumerjo de lleno en temas que generan debate. Adicta al trabajo, mi teclado a menudo se pone a prueba.
Este barista de 101 años sigue trabajando y causando sensación.

