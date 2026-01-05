Más allá del poder adquisitivo: ¿Qué libertades exigen los manifestantes en Irán?

Las protestas que han sacudido a Irán desde finales de 2025 ya no se limitan al poder adquisitivo: expresan un desafío amplio al régimen, que combina la crisis económica, las demandas de libertades políticas y un creciente rechazo a la República Islámica. Inicialmente como movilizaciones contra el alto costo de la vida, la indignación se transformó rápidamente en un movimiento que exige derechos fundamentales y un cambio sistémico, y donde ahora resuenan consignas abiertamente hostiles al gobierno.

Del alto costo de la vida a la protesta política

Inicialmente, muchas de las concentraciones surgieron en bazares y zonas comerciales, impulsadas por la inflación, la devaluación del rial (la moneda iraní) y las dificultades para cubrir las necesidades básicas. Estudiantes, trabajadores y residentes de ciudades medianas y suburbanas se unieron a los cierres de comercios y las huelgas, extendiendo las protestas mucho más allá de Teherán. En varias ciudades, las consignas evolucionaron rápidamente: más allá de las críticas a la crisis económica, los manifestantes comenzaron a atacar al Líder Supremo y a la propia República Islámica, una señal de que la confianza política se ha visto gravemente erosionada.

Las libertades exigidas por los manifestantes

Las demandas ahora van más allá de meros problemas salariales o de precios: los manifestantes exigen libertad de expresión, libertad para manifestarse pacíficamente, el fin de la represión y la censura sistemáticas, y un poder judicial independiente. Numerosos vídeos y testimonios contienen llamamientos a "poner fin a la República Islámica" y a establecer un sistema donde los ciudadanos puedan elegir verdaderamente a sus líderes. Las protestas también se centran en la discriminación y la desigualdad: varias regiones marginadas, así como minorías étnicas, denuncian la falta de igualdad de derechos y la represión específica que afirman sufrir.

Represión, vigilancia y ruptura con la sociedad

En respuesta a este movimiento, las autoridades reforzaron la presencia de las fuerzas de seguridad, emplearon gas lacrimógeno y munición real en algunos casos, y realizaron cientos de arrestos, según organizaciones de derechos humanos. Las autoridades judiciales reiteraron que cualquier participación en "concentraciones ilegales" y cualquier convocatoria a manifestaciones sería "severamente castigada", lo que ilustra la prioridad que se otorga a la seguridad sobre las libertades civiles. Mientras tanto, las restricciones al acceso a internet y el aumento de la vigilancia en las redes sociales demuestran que el control de la información es una preocupación central para el régimen. A pesar de ello, siguen circulando imágenes de marchas, consignas antigubernamentales y funerales transformados en manifestaciones, lo que indica una profunda desconexión entre el liderazgo y la sociedad.

Un movimiento multifacético, a medio camino entre la república y la monarquía

Las protestas no son homogéneas: algunos manifestantes exigen una república democrática laica o pluralista, mientras que otros llegan incluso a exigir el regreso de la monarquía, en particular en torno a la figura de Reza Pahlavi, hijo del último sha. En varias ciudades se han escuchado consignas a favor de su regreso, junto con consignas hostiles al líder supremo y a toda la élite gobernante. Este debate sobre el futuro político demuestra que el movimiento no solo rechaza la situación actual, sino que también inicia una batalla de ideas sobre el tipo de régimen que podría suceder a la República Islámica.

Manouchehr Bakhtiari, un rostro de la protesta

En este contexto, como explica RFI , figuras de movimientos de protesta anteriores se han convertido en símbolos, como Manouchehr Bakhtiari, padre de Pouya Bakhtiari, un joven ingeniero desaparecido durante las protestas de 2019. Condenado, denuncia la represión y la presión sobre su familia, y llama a la unidad iraní para lograr un cambio de régimen, incluso apoyando públicamente el regreso de la monarquía. Su historia ilustra el coste humano del compromiso político en Irán y encarna, para algunos, la continuidad entre los levantamientos pasados ​​y las movilizaciones actuales por la justicia, la dignidad y las libertades.

Los análisis de medios y expertos coinciden en un punto: si bien la crisis económica fue el detonante, el núcleo del problema es ahora una crisis de legitimidad del régimen. Entre las muertes durante las manifestaciones, las detenciones masivas y la creciente brecha entre las expectativas de la población y las respuestas del gobierno, el movimiento pone de relieve la demanda de una transformación política profunda, que trascienda las meras cuestiones de poder adquisitivo.