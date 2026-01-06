Search here...

Este extraordinario espectáculo de fuegos artificiales en Japón está provocando reacciones en todo el mundo.

Sociedad
Naila T.
Photo d'illustration : Designecologist/Pexels

Un espectáculo pirotécnico de excepcional magnitud y potencia atrajo recientemente la atención en Japón. El yonshakudama, considerado la cumbre de la pirotecnia japonesa, se lanzó y despertó admiración por sus espectaculares dimensiones y los efectos visuales que desplegaba en el cielo.

Un proyectil gigante en el corazón del espectáculo.

En Japón, uno de los espectáculos pirotécnicos más espectaculares jamás realizados fue el yonshakudama. Este proyectil pesa aproximadamente 420 kg y mide 1,2 metros de diámetro, dimensiones muy superiores a las de los fuegos artificiales tradicionales utilizados en la mayoría de los festivales pirotécnicos. Diseñado para producir una única explosión a gran escala, este tipo de proyectil se utiliza habitualmente en eventos populares o celebraciones especiales donde la pirotecnia desempeña un papel central en el espectáculo visual.

Una explosión masiva en el cielo

Al lanzarse este gigantesco fuego artificial, se eleva varios cientos de metros antes de explotar en un estallido de luz y color. Algunos observadores creen que el efecto visual de la explosión puede alcanzar un diámetro muy amplio, a veces de casi un kilómetro, muy superior al de los fuegos artificiales convencionales. Este tamaño excepcional convierte al yonshakudama en un espectáculo impresionante para los espectadores, y el evento atrae la atención de los aficionados a la pirotecnia de todo el mundo.

Reacciones y viralidad

La difusión de videos y fotos del lanzamiento en redes sociales generó rápidamente una oleada de reacciones en línea. Muchos internautas compartieron las imágenes, expresando su asombro ante la potencia y la magnitud del espectáculo pirotécnico japonés. Algunos comentaristas destacaron el contraste entre esta gigantesca explosión y los fuegos artificiales más tradicionales, mientras que otros elogiaron la destreza técnica necesaria para lanzar un proyectil de tal calibre con seguridad.

Más allá del espectáculo, el disparo del yonshakudama ilustra la importancia cultural y técnica de la pirotecnia en Japón, donde convergen tradición, precisión e innovación. En la era de las redes sociales, estas impresionantes imágenes también contribuyen a promover una tradición japonesa única, ahora observada y admirada en todo el mundo.

Naila T.
Naila T.
Analizo las tendencias sociales que moldean nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras relaciones con el mundo. Lo que me motiva es comprender cómo las normas evolucionan y se transforman en nuestras vidas, y cómo los discursos sobre género, salud mental y autoimagen permean la vida cotidiana.
Article précédent
En Corea del Sur la calvicie pronto podrá ser tratada, y esto está causando controversia.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En Corea del Sur la calvicie pronto podrá ser tratada, y esto está causando controversia.

¿Qué pasaría si la caída del cabello se convirtiera en un problema de salud pública? En Corea del...

Cientos de zapatos viejos aparecen en la playa: aún sin explicación

Una escena digna de una novela gótica se desarrolla en la playa de Ogmore-by-Sea, en el sur de...

Ciberacoso contra Brigitte Macron: sentencia para los diez acusados

El 5 de enero de 2026, un tribunal de París condenó a ocho ciberacosadores que atacaban a Brigitte...

Más allá del poder adquisitivo: ¿Qué libertades exigen los manifestantes en Irán?

Las protestas que han sacudido a Irán desde finales de 2025 ya no se limitan al poder adquisitivo:...

Crans-Montana: Los esquiadores forman un corazón gigante en un emotivo homenaje

En lo alto de las montañas nevadas de Crans-Montana, un momento inolvidable contuvo el aliento de toda una...

Ante una ola de soledad entre los ancianos, China recurre a una solución inesperada

Con casi 70 millones de personas mayores viviendo solas y un tercio de la población adulta, que se...

© 2025 The Body Optimist