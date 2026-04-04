El "beso robado" en la era del consentimiento: un romanticismo para revisitar.

El "beso robado", practicado en los patios de las escuelas como un juego de "reto" y presentado en la pantalla como un acto romántico, no es ni apasionado ni ardiente. En la era posterior al #MeToo, besar a una mujer inesperadamente y cruzar la línea besándola sin previo aviso es más un acto flagrante de agresión sexual que un torpe intento de seducción.

El "beso robado" sigue siendo, lamentablemente, una historia relevante hoy en día.

En el imaginario popular, un «beso robado» era algo trivial, una señal de que el corazón había triunfado sobre la razón. Ilustraba la valentía de confesar los sentimientos, un impulso romántico o incluso un momento inesperado de pasión. Además, en la pantalla, quien «roba» un beso suele ser retratado como alguien que se atreve a superar su timidez.

Si bien los príncipes azules de Disney son indiscutiblemente los precursores del beso no deseado , no son los únicos que besan impunemente a mujeres que no han hecho nada para provocarlo. Un «beso robado» incluso ha dejado huella en la historia, capturado justo después de la guerra y utilizado como símbolo de libertad. Esta fotografía de 1945, que seguramente adorna alguna página de los libros de texto escolares, muestra a un marinero besando apasionadamente a una enfermera en la famosa Times Square de Nueva York.

A primera vista, parece un emotivo reencuentro entre un superviviente de la guerra y su esposa. Sin embargo, esta imagen representa principalmente un caso de abuso, una forma de acoso insidioso y rara vez reconocido. El hombre uniformado se abalanzó sobre la boca de esta desconocida, atrapándola en un abrazo forzado.

La misma escena se repitió 80 años después en el campo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, cuando Luis Rubiales agarró la cabeza de Jenni Hermoso y la besó. Este incidente, que conmocionó al mundo del deporte y empañó la victoria de las jugadoras españolas, aún se recuerda. Si bien en el pasado estas imágenes se consideraron un simple «arrebato de emoción», un gesto impulsivo, hoy son evidencia incriminatoria, prueba irrefutable de agresión sexual.

El "beso robado" coquetea con la ilegalidad.

No solo las manos vagan sin rumbo; los labios también transgreden las leyes de la privacidad. Incluso en el patio del colegio, el «beso robado» se reduce a un juego, una especie de «balón prisionero» reinventado. ¿El modus operandi? Los chicos persiguen a las chicas, primero con la boca, y les dan un beso furtivo antes de salir corriendo como delincuentes. Y no, no es ni inocente ni divertido.

El "beso robado", elevado a la categoría de pasatiempo de "Don Juan" y minimizado, es una conducta que exige sanciones . Permanecer pasivo ante este secuestro verbal equivale, en última instancia, a admitir que el cuerpo de la mujer es una mercancía para el consumo público. En Colorado, una escuela tomó una decisión firme : castigar a un alumno como correspondía. Suspendieron a un niño de 6 años sorprendido en el acto de un robo físico, al besar a una compañera que se resistía con todas sus fuerzas. Esto indignó a los padres del niño, quienes consideraron que el término "acoso sexual" era demasiado exagerado para niños pequeños que apenas comprenden la anatomía.

En estos casos, culpar a otros es una estrategia recurrente. Se tacha a las chicas de hipersensibles, de no saber divertirse o de exageradas. Pero forzar un beso es una violación del consentimiento y una flagrante falta de respeto al cuerpo de la mujer. De ahí la importancia de enseñar este concepto desde temprana edad, mucho antes de aprender a tener hijos.

Consentimiento: una prioridad absoluta

Durante años, en una época de comentarios obscenos, tocamientos indebidos, acoso laboral agresivo y violaciones conyugales, el consentimiento era inexistente y carecía de validez legal. En aquel entonces, los hombres se sentían intocables, inmunes al castigo gracias a su estatus de "dominantes", y trataban el cuerpo de las mujeres como si fuera de su propiedad.

Hoy, a pesar del contundente movimiento #MeToo y la avalancha de denuncias, el consentimiento aún parece ser opcional. En algunos países, incluso es una utopía, una mera ilusión. Según cifras de la OMS , 840 millones de mujeres en todo el mundo son víctimas colaterales de esta mentalidad de "todo vale". Casi una de cada tres mujeres ha sufrido violencia doméstica o sexual a lo largo de su vida. Sin embargo, el silencio no es una invitación, y el cuerpo femenino no es un juguete destinado a satisfacer fantasías e impulsos.

El consentimiento debería ser automático, no una excepción. El «beso robado», vestigio de una época en la que el cortejo equivalía a acoso , ya no conduce a un romance radiante, sino a una celda miserable. Ya no es una forma poética de describir un desafío romántico; es una aberración legal.