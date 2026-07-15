Fútbol femenino: denuncia a quienes critican el físico de las jugadoras en lugar de su talento.

Mientras millones de espectadores en todos los continentes siguen con fervor la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los partidos decisivos femeninos no reciben ni de lejos la misma atención. Más allá de la escasa cobertura mediática de las competiciones femeninas, algunos hombres creen que las jugadoras no son lo suficientemente atractivas como para merecer la pena verlas. En un vídeo, una creadora de contenido se pronuncia en contra de quienes aún juzgan a las mujeres por su apariencia antes que por su rendimiento.

Reducir a una jugadora a su apariencia: una costumbre persistente.

Durante esta temporada del Mundial, los hombres juzgan las acciones de los jugadores o los goles fallados, pero casi nunca se fijan en las ojeras de alguno o en los granos de otro. Mientras critican a las mujeres por ver los partidos únicamente para evaluar visualmente la circunferencia de las nalgas de Ronaldo o halagar el físico de Mbappé, en realidad están realizando el mismo análisis anatómico. En lugar de elogiar, someten a mujeres que ganan diez veces menos que sus homólogos masculinos a una prueba de belleza.

Si bien pueden hacer algunos comentarios sobre fintas y tiros desviados durante los partidos masculinos, ignoran por completo el juego en sí durante los partidos femeninos. Lejos de fantasear con estas atletas como lo hacen con las esposas de los jugadores en las gradas, se autoproclaman jueces de la apariencia. Califican la imagen de las mujeres como si estuvieran haciendo un casting para la próxima Semana de la Moda. Según algunos, las jugadoras no ofrecen suficiente atractivo visual para ser vistas en pantalla. Esto, afirman, explica los bajos índices de audiencia.

La foto de Aitana Bonmati , en pleno esfuerzo, reaparece constantemente en este debate sobre la imagen. Huelga decir que ha ganado el Balón de Oro tres veces. Aunque en televisión las futbolistas parecen minúsculas en comparación con la inmensidad del campo, los hombres se sienten con derecho a criticar sus rostros como si ese fuera el principal criterio de selección. En Instagram, el creador de contenido @hkfoot_ arremete contra quienes minimizan los logros de las futbolistas para centrarse en su apariencia tras un extenuante sprint. «De verdad, tenemos que dejar de reducir el nivel de una jugadora a su estilo», exclama.

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"Demasiado maquillaje", "no es lo suficientemente femenina"... los comentarios no paran de llover.

Cuando las futbolistas aparecen con el rostro al natural, sin una gota de maquillaje, se las acusa de descuidarse, y los artículos de prensa se centran más en su supuesta fatiga que en su destreza goleadora. Por el contrario, cuando se dignan a arreglarse o a combinar su dorsal con sombra de ojos, se las tacha sin dudarlo de superficiales. La moraleja es clara: ya sea que prescindan de tratamientos de belleza o se muestren coquetas, las jugadoras están sometidas a una presión constante y nunca parecen estar a la altura de las expectativas.

Alisha Lehmann, delantera del Leicester City Women's Football Club, ha recibido numerosas críticas por su estilo, considerado "excesivo" e incluso "fuera de lugar". La joven, que cuenta con más de 15 millones de seguidores en Instagram, tiene su cuota de detractores. Considerada una simple figura decorativa solo por usar pestañas postizas y lucir uñas perfectas, despierta odio donde las esposas y novias de los futbolistas suelen ganarse el cariño del público. "¿Influencer o futbolista?", preguntan incluso los más escépticos, sugiriendo un error de carrera, una impostora.

Afortunadamente, gracias al vídeo de @hkfoot_, los internautas están reivindicando a estas jugadoras, que soportan la presión estética además de las exigencias atléticas. «Personalmente, prefiero ver fútbol femenino mil veces antes que fútbol masculino; al menos ellas sí juegan y no se tiran al suelo sin motivo», comentó una persona. «Porque son los hombres los que solo se interesan por las mujeres para "consumirlas", porque las consideran objetos», intentó explicar otra con un análisis casi sociológico.

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Las futbolistas, rara vez apreciadas por su juego.

Este vídeo ilustra claramente un fenómeno social que trasciende el ámbito deportivo. Pone de manifiesto la lamentable tendencia a eclipsar constantemente el talento femenino, centrándose en sus rutinas de belleza, adivinando qué marcas de crema hidratante usan, especulando sobre sus relaciones sentimentales o descubriendo sus rutinas de entrenamiento. Algunos estudios incluso documentan la desigualdad física percibida entre las mujeres, sugiriendo que carecen del físico necesario para competir al mismo nivel que sus homólogos masculinos.

Sin embargo, mientras todos se fijan en el meticuloso maquillaje de Alisha Lehmann y disfrutan clasificando a las "jugadoras más bellas de todos los tiempos" como si fuera una colección de trofeos, nadie parece saber que la máxima goleadora del mundo es una mujer llamada Christine Sinclair. O que Carli Lloyd marcó un triplete en la final de la Copa Mundial Femenina de 2015 en tan solo 16 minutos.

El fútbol femenino atrajo a 44,7 millones de espectadores el año pasado, una cifra récord. Esto debería acallar a los hombres que ven a las futbolistas como una fantasía que cumplir en lugar de figuras a las que aplaudir.