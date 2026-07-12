Estas mujeres afirman sentirse más seguras gracias a su perro: los vídeos están dividiendo las redes sociales.

Mientras que algunas mujeres consideran a sus perros como hijos adoptivos, otras los ven más como guardaespaldas personales. En las redes sociales, estas mujeres, que temen el acoso o aparecer en la sección de sucesos de los periódicos, pueden confiar en sus perros para que les abran paso por calles peligrosas. Ya sean perros grandes del tamaño de un adulto joven o pequeños perros falderos, se sienten más seguras con una correa en la mano.

Los perros, ángeles guardianes de las mujeres en los espacios públicos

El perro, el mejor amigo del hombre desde los albores del Homo sapiens, ocupa un lugar especial en los hogares y en los corazones. Y en los paseos, inspira un cariño generalizado. Además de ser un derroche de amor, el perro es también un guardián muy eficaz. Si bien los perros suelen atraer la atención no deseada de los transeúntes, cuando gruñen, ladran o se comportan de forma agresiva, pueden ahuyentar a las personas sospechosas varios metros.

Con un perro a la cabeza, las mujeres ya no cruzan la calle ni se dan la vuelta en la oscuridad. Esta presencia canina basta para disuadir a depredadores, pretendientes insistentes y acosadores callejeros. En las redes sociales, mujeres cansadas de salir con la cabeza gacha y el rostro cubierto están entrenando a sus perros para que ataquen a la orden.

La creadora de contenido @celinetails compartió algunos clips de esta sesión de defensa personal que incluía una mordedura por la espalda. Su perro, que ya era bastante grande, reveló toda su ferocidad. Se aferró al brazo acolchado del instructor y saltó sobre él con tanta fuerza que casi lo hizo caer hacia atrás. Hay cientos de videos de acoso como este en TikTok, y @sydmckae ofreció algunas aclaraciones. "¡Es un perro de protección personal! No muerde ni ataca a nadie a menos que se lo ordenen", explicó, con su pastor belga malinois a sus pies. Expresó su gratitud a su perro, entrenado para manejar el peligro y educado para superar el miedo. "Gracias a mi perro, me siento segura al salir de casa de nuevo", agregó.

Una ilustración de la ansiedad colectiva femenina.

Si bien quienes dominan la ironía podrían ridiculizar esta "tendencia" de razas miniatura que parecen inofensivas y cuyos maullidos son apenas audibles, todos comparten el mismo sentimiento. En una sociedad donde las mujeres son reservadas, consideran su perfume un sustituto del gas lacrimógeno, fingen una llamada telefónica ante el menor ruido sospechoso y usan las llaves como puño americano, el perro se asemeja a un radar andante, un escudo canino.

Desde el principio, su caballero de brillante armadura nunca ha sido humano, sino dotado de patas, pelaje y una lengua colgante. Según una encuesta de Ifop que abarcó 20 países, el 75% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en espacios públicos al menos una vez en su vida. Y en lugar de abordar la raíz del problema, diseñamos accesorios de autodefensa femeninos , aplicaciones de emergencia y animamos a las mujeres a practicar deportes de combate. El perro, reconocido por su lealtad y devoción, representa entonces un privilegio: el privilegio de salir sin temer por la vida.

Estos vídeos, filmados como películas de acción o grabados por cámaras de vigilancia, respaldan la misma idea: los perros pueden prevenir muchas tragedias sexistas. Sin embargo, el uso de un perro para beneficio personal, como si fuera una pistola eléctrica, no es universalmente aceptado entre los amantes de los animales.

#belgamalinoisofiktok #SA #correcomounachica ♬ sonido original - •Lynoverlays• @sydmckae ¡ Es un PERRO DE PROTECCIÓN personal! No muerde ni ataca a nadie a menos que se le ordene. Ojalá todas las chicas que han estado en esa situación tuvieran la misma oportunidad que yo. Mi perro ha hecho que me sienta cómoda para salir de casa de nuevo. Estoy eternamente agradecida por este perro. (Fue entrenado por un profesional, yo no lo entrené). #perrodeprotección

Los peligros de adoptar un perro solo por "protección"

Debajo de estos videos, que muestran a rottweilers, pitbulls y pastores belgas malinois en acción con sus cuerpos robustos y dientes afilados, los comentarios elogian esta táctica protectora. «En serio, esto debería estar cubierto por el seguro médico, dado lo peligrosos que somos en la calle», sugiere un usuario. Otros lo comparan con sus propios perros, que solo atacan las pantuflas y los cojines o meten la cola entre las patas y lloriquean en cuanto perciben nuestra incomodidad.

Adoptar un perro simplemente para darle órdenes y entrenarlo como un perro de fuerzas especiales equivale a tratarlo como un "esclavo de nuestro bienestar". No lo tratamos como a un igual, sino como a un subordinado. Y desarrollamos altas expectativas sobre él. Si no responde a nuestras órdenes en una situación crítica, podríamos resentirnos o, peor aún, deshacernos de él. Reducirlo al papel de guardaespaldas permanente conlleva el riesgo de priorizar su misión sobre su bienestar. Y mientras los espacios públicos no sean seguros, las mujeres seguirán paseando a sus perros como si fueran exploradoras.

En definitiva, estos vídeos no solo demuestran que los perros pueden disuadir a los depredadores. Revelan, sobre todo, una realidad más preocupante: si tantas mujeres se sienten más seguras con un animal a su lado, es porque no se sienten lo suficientemente seguras por sí mismas. El perro se convierte entonces en un símbolo de protección, más que en un simple compañero. Pero por muy leal que sea, nunca debería tener que compensar lo que los espacios públicos aún luchan por garantizar: el derecho a caminar sin miedo.