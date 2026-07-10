A sus 20 años, la tenista en silla de ruedas Ksénia Chasteau está impresionando con su trayectoria profesional.

En tan solo unos años, Ksénia Chasteau se ha convertido en una de las figuras más destacadas del tenis en silla de ruedas francés. Desde sus primeros éxitos en la categoría juvenil hasta una final histórica en Roland-Garros este año (2026), ha ofrecido actuaciones sobresalientes de forma constante, demostrando una admirable determinación.

De Siberia a las cortes de Marsella

Nacida en Irkutsk, Siberia, Ksénia Chasteau fue adoptada a muy temprana edad por una familia francesa junto con su hermano biológico. Creció en Marsella y descubrió el tenis siendo niña. Su talento pronto llamó la atención: entrenada en el Club de Tenis La Rose y luego en el Cercle Sportif Municipal de Marseille, progresó rápidamente y alcanzó un excelente nivel incluso antes de participar en las competiciones más prestigiosas. Sus padres decidieron conservar su nombre de pila original, un detalle al que está particularmente apegada, ya que forma parte integral de su historia e identidad.

Un punto de inflexión que transformó su carrera.

En 2021, pocas semanas antes de cumplir 15 años, un accidente de motocicleta cambió su vida por completo. Como consecuencia de las lesiones, a Ksénia Chasteau le amputaron la pierna izquierda, al igual que a su padre, quien también resultó herido en el accidente. Esta dura experiencia marcó el comienzo de una nueva etapa. En lugar de renunciar al deporte que siempre había amado, Ksénia descubrió el tenis en silla de ruedas. Recién salida de su centro de rehabilitación, la Federación Francesa de Tenis la orientó hacia este deporte. Tan solo ocho meses después, ya estaba de vuelta en las canchas. Gracias a su sólida formación técnica, se adaptó rápidamente y pronto empezó a cosechar éxitos.

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Un ascenso meteórico

El ascenso de Ksénia Chasteau sorprende tanto por su rapidez como por su constancia. Apenas un año y medio después de comenzar a jugar al tenis en silla de ruedas, ya había ganado el Campeonato Junior de Francia. En 2023, alcanzó otro hito: se convirtió en la número uno del mundo en la categoría junior y ganó el US Open en su división. Esto confirmó su inmenso potencial. En 2024, hizo historia al ganar el primer torneo junior de tenis en silla de ruedas celebrado en Roland Garros. También se alzó con el título de dobles tras una emocionante final, demostrando su serenidad en los momentos cruciales.

Un comienzo prometedor en la categoría sénior.

Unos meses después, Ksénia participó en sus primeros Juegos Paralímpicos en París. Alcanzó los octavos de final y plantó cara a la que a la postre se proclamaría campeona paralímpica, la japonesa Yui Kamiji. Su paso al circuito sénior confirmó entonces su inmenso potencial. En 2025, se convirtió en la primera francesa en alcanzar las semifinales de Wimbledon en tenis en silla de ruedas.

En 2026, alcanzó otro hito importante al disputar su primera final de Grand Slam en Roland Garros. Tras eliminar a la número 2 del mundo en semifinales, cayó ante la legendaria jugadora neerlandesa Diede de Groot, un auténtico icono del tenis. Una derrota que, sin duda, no resta importancia a esta actuación histórica.

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Un campeón recompensado

A principios de 2025, la Federación Internacional de Tenis (ITF) la nombró la mejor jugadora junior de 2024. Esta distinción reconoció una temporada excepcional, marcada por varios títulos importantes y una entrada destacada al circuito sénior. Hoy, Ksénia continúa su progreso con los pies en la tierra, consciente de que cada torneo representa un nuevo paso en su desarrollo.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en su punto de mira.

Con tan solo 20 años, Ksénia Chasteau ya cuenta con una trayectoria impresionante. Su próximo gran objetivo está claro: los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Paralelamente a su carrera tenística, estudia psicología, una disciplina que considera una fuente de realización personal más que un simple proyecto para después de su carrera. Como embajadora de la asociación Fête le Mur, también está comprometida con hacer que el tenis sea accesible para todos.

Con ambición, dedicación y constancia, Ksénia Chasteau sigue superando límites y consolidándose como una de las promesas más destacadas del tenis en silla de ruedas francés. Su trayectoria sugiere que sus mayores triunfos aún están por llegar.