"Educar niños para que no sean niñas": esta actriz habla de una realidad a menudo minimizada

“Los niños no son criados para ser hombres, pero tampoco para ser niñas”. Esta declaración, compartida por la actriz británica Jameela Jamil, incendió las redes sociales. Más allá de la controversia, destaca principalmente una realidad educativa que aún se trivializa con demasiada frecuencia: la forma en que se socializa a los niños y lo que esto revela sobre nuestra relación con el género.

Una declaración que invita a la reflexión… y que plantea preguntas

Esta declaración, hecha por Jameela Jamil en el podcast "Reclaiming with Monica Lewinsky", provocó numerosas reacciones. Algunos la encontraron "provocadora", otros "profundamente cierta". En definitiva, simplemente expresa un mecanismo ancestral: en lugar de animar a los niños a desarrollar plenamente sus cualidades humanas, se les empuja principalmente a distanciarse de todo lo asociado con la feminidad. Llorar, dudar, pedir ayuda, mostrar ternura... todos estos comportamientos a menudo se perciben como incompatibles con una masculinidad aún idealizada.

El mensaje no es que "los niños tienen que convertirse en algo más", sino que merecen ser todo lo que ya son: sensibles, creativos, empáticos, vulnerables y fuertes a la vez. Es una visión profundamente positiva y humanista respecto al cuerpo que celebra las emociones como una fortaleza, no como una debilidad.

Cuando la educación crea fronteras invisibles

Desde muy pequeños, los niños reciben mensajes de género, a veces sutiles, a veces explícitos. A una niña se la elogia por su dulzura, a un niño se le anima a ser valiente. A un grupo se le dan muñecas, a otro, coches. En unos se tolera el llanto, en otros se desalienta. Sin darse cuenta, padres, maestros, medios de comunicación e instituciones contribuyen a establecer límites emocionales.

Sin embargo, muchos especialistas en educación para la igualdad de género señalan que las emociones no tienen género. Un niño que aprende a reconocer y expresar sus sentimientos desarrolla una mayor inteligencia emocional, una mayor capacidad de comunicación y relaciones más respetuosas. Por el contrario, negarle estos espacios puede reforzar el retraimiento, la ira o la dificultad para buscar apoyo.

Redefiniendo lo que significa "ser un niño"

Las críticas de la actriz y presentadora británica de radio y televisión Jameela Jamil no se dirigen a los chicos en sí, sino al modelo restrictivo que se les presenta. Ser chico no debería significar "ser fuerte contra los demás", sino fuerte consigo mismo. No debería significar dominar, sino cooperar. Tampoco debería significar ocultar las propias emociones, sino aprender a comprenderlas y canalizarlas.

Repensar la educación también significa darles a los niños la libertad de amar la danza, el dibujo, la lectura, los deportes, la ciencia, o todo a la vez. Significa permitirles ser tiernos sin ser juzgados, sensibles sin ser objeto de burla, ambiciosos sin verse abrumados por expectativas irrealistas. En resumen, significa darles el derecho a ser seres humanos completos.

Una polémica, pero sobre todo una invitación

Como suele ocurrir, esta afirmación ha generado división. Algunos la consideran una exageración, otros una verdad inquietante pero necesaria. Más allá de la controversia, abre un valioso espacio de reflexión: ¿queremos seguir criando a nuestros hijos según roles rígidos o queremos guiarlos hacia una versión más libre, más amable y más respetuosa de sí mismos y de los demás?

Este tema concierne tanto a niños como a niñas, porque al liberar a unos, también se libera a los otros. Al romper con patrones rígidos, construimos una sociedad donde cada persona puede desarrollarse con confianza, autenticidad y amabilidad.

En definitiva, criar a los niños sin oponerlos a la "feminidad" les ofrece una valiosa oportunidad: la de sentirse cómodos con sus cuerpos, sus emociones y sus relaciones. Les permite crecer con una fuerte autoestima, la capacidad de amar sanamente y una visión del mundo más equilibrada. ¿Y si, fundamentalmente, el objetivo de la educación no fuera formar hombres o mujeres "correctos", sino formar seres humanos plenos, sensibles, seguros de sí mismos y respetuosos? Quizás ese sea el verdadero mensaje tras la declaración de Jameela Jamil que tanto debate generó.