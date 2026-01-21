"Masculinidad tóxica": una respuesta feminista surge en las redes sociales

En redes sociales, una contraofensiva feminista se está organizando contra el discurso masculinista. Con campañas innovadoras, discursos inspiradores y herramientas educativas, esta respuesta ofrece una visión diferente de la masculinidad: más libre, más respetuosa e infinitamente más deseable.

Una creciente influencia masculinista

Desde hace varios años, las autoproclamadas figuras de la "masculinidad alfa" han atraído a muchos jóvenes que buscan modelos a seguir. Su retórica promete poder, dominio y éxito, a la vez que presenta al feminismo como el enemigo número uno. El resultado: una autoimagen basada en la rivalidad, el miedo al fracaso y una masculinidad rígida y poco satisfactoria.

Estudios recientes demuestran el alcance de esta influencia. La mayoría de los jóvenes adultos afirman conocer a estos creadores de contenido, y una proporción significativa sigue sus videos con regularidad. Muchos creen que estas narrativas "por fin dicen la verdad" y refuerzan la idea de que la sociedad se ha vuelto hostil hacia los hombres. Este clima alimenta una sensación de crisis de identidad, donde la vulnerabilidad se percibe como una debilidad y la empatía como una amenaza.

Cuando los códigos virales se reutilizan para bien

Ante esta ola, la respuesta feminista no solo la denuncia, sino que innova. Campañas diseñadas para redes sociales subvierten los códigos mismos de estos influencers, dominados por hombres. Mediante formatos familiares, personajes carismáticos y mensajes breves, difunden valores positivos como el respeto, el consentimiento y la responsabilidad.

Esta estrategia es brillante: en lugar de enfrentarse directamente, estas campañas se infiltran en los mismos espacios digitales y siembran ideas positivas. El objetivo no es infundir culpa, sino ofrecer modelos inspiradores donde la fuerza se equilibra con la amabilidad, y donde la confianza en uno mismo se construye mediante la cooperación, no la dominación.

Padres que vuelven a alzar la voz

Mientras tanto, surgen iniciativas más personales. Por ejemplo, el actor británico Stephen Graham, creador de la serie "Adolescentes", lanzó " Cartas a Nuestros Hijos " junto con la psicóloga Orly Klein. Este proyecto invita a padres de todo el mundo a escribir a sus hijos sobre la masculinidad, liberada de las normas tradicionales de género, compartiendo experiencias y reflexiones personales. Próximamente publicado como libro, busca "restablecer el diálogo auténtico y contrarrestar la influencia del discurso de odio en línea".

Estas palabras paternales nos recuerdan una verdad esencial: no hay una sola manera de ser hombre. Hay tantas masculinidades como individuos, y cada una merece ser plenamente aceptada, sin vergüenza ni presión. Es en esta diversidad donde se encuentran la riqueza, la creatividad y el equilibrio.

La educación, pilar de un cambio duradero

La educación también desempeña un papel fundamental en esta transformación. A pesar de la obligación legal de enseñar sobre la vida emocional, relacional e íntima en las escuelas, estos programas suelen ser insuficientes. Por ello, las asociaciones se movilizan para destacar la urgente necesidad de educar a los jóvenes sobre el respeto, la igualdad y las relaciones saludables. A nivel internacional, algunas reformas educativas incluso integran estos temas desde una edad muy temprana, reconociendo que la prevención comienza con el conocimiento y el diálogo.

En definitiva, al combinar acciones digitales, proyectos culturales y demandas educativas, esta respuesta feminista visualiza una sociedad más justa y alegre. Invita a niños y hombres a liberarse de expectativas agobiantes, cultivar su sensibilidad y abrazar una masculinidad que celebre el respeto por uno mismo y por los demás. Porque ser hombre hoy es, sobre todo, tener la valentía de ser plenamente humano.