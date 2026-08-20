El mito de la "chica cool": cuando "ser deseable" significa principalmente no llamar la atención.

Le encantan los deportes, come con gusto, nunca arma escándalos e incluso se ríe cuando le gastan una broma. La "chica cool" parece tenerlo todo resuelto: es guapa sin ser exagerada, femenina sin ser quisquillosa y accesible sin ser exigente. Detrás de esta personalidad "seductora" se esconde una advertencia mucho menos glamurosa: ante todo, no la molestes.

Una mujer perfecta… especialmente cuando no pide nada.

La "chica cool" se convirtió en una figura cultural esencial tras la publicación, en 2012, de una novela superventas cuyo famoso pasaje describía a las mujeres como "personajes capaces de adoptar todos los gustos y comportamientos supuestamente atractivos para los hombres". Desde entonces, el concepto ha trascendido la ficción. La "chica cool" es aquella que no exige nada, no se enfada, no hace acusaciones, come "como todo el mundo", disfruta del deporte, acepta los hábitos de su pareja y nunca parece necesitar atención.

¿Su secreto? No ocupa demasiado espacio. Y ahí es precisamente donde empieza el problema. Porque este retrato se basa menos en lo que es que en todo lo que se prohíbe ser: estar molesta, ser exigente, estar cansada, ser ambiciosa, ser vulnerable, estar en desacuerdo o, simplemente… ser complicada como cualquier ser humano.

2026: Bienvenidos a la era de la "chica que busca atención".

El vocabulario ha evolucionado. En las redes sociales, la expresión «chica guay» ha dado paso a la «chica que busca aprobación», que describe a una mujer que busca la aprobación, sobre todo de los hombres, diferenciándose de otras mujeres o menospreciándolas. Sin embargo, el mecanismo subyacente sigue siendo el mismo: para ser elegida, apreciada o deseada, hay que demostrar que no se es «como las demás».

Sin embargo, cuidado con la trampa opuesta. La expresión «escógeme» se usa a veces para juzgar a cualquier mujer cuyos gustos o comportamiento no se ajustan a las expectativas. Al intentar denunciar las normas, podemos crear una nueva forma de controlar a las mujeres. En otras palabras: no tienes que aprobar un examen de feminismo para tener derecho a existir como eres.

Guardar silencio para preservar el vínculo: la psicología entra en juego.

Este fenómeno no se originó con TikTok, Instagram ni las tendencias de belleza. La psicóloga estadounidense Dana Crowley Jack ya teorizó sobre el concepto de autocensura en 1991.

La idea es sencilla: algunas personas aprenden a relegar sus necesidades, emociones o ira para preservar sus relaciones. Buscan evitar conflictos, adaptarse a las expectativas ajenas y terminan midiendo su valía a través de la mirada de los demás. Las investigaciones realizadas desde entonces han estudiado exhaustivamente este mecanismo y lo han vinculado notablemente con síntomas depresivos.

Sin embargo, cabe destacar una distinción crucial: la idea de que las mujeres se ven sistemáticamente más afectadas que los hombres no se ha confirmado. Por lo tanto, el silencio no es un fenómeno exclusivamente femenino. Por otro lado, las normas sociales que fomentan que las mujeres sean complacientes, agradables y dóciles siguen estando profundamente marcadas por el género.

Una mujer no tiene ningún papel que desempeñar

Aquí es donde el mito de la "chica cool" pierde definitivamente su encanto. La misión de una mujer no es ser deseable. No tiene que ser constantemente bella, maquillada, delgada, bien arreglada, sonriente, sexy, dulce o "despreocupada". Tampoco tiene que convertirse en la "versión femenina ideal" imaginada por el patriarcado: lo suficientemente seductora para atraer, pero nunca lo suficientemente asertiva como para incomodar.

Puede que le encante el maquillaje o que nunca se lo ponga. Que adore los vestidos o que viva en zapatillas. Que practique deporte o que lo odie. Que disfrute de la comida, que cambie de opinión, que diga que no, que ponga límites, que ocupe su espacio, que se enfade, que tenga días malos. Y, sobre todo, puede que no sea deseable. Porque su existencia no depende de ser elegida.

¿El verdadero lujo? Poder ser completamente uno mismo.

El problema no radica en ser relajada, atlética, "femenina", espontánea o en evitar los conflictos. Estas cualidades pueden ser perfectamente auténticas y gratificantes cuando reflejan verdaderamente tus deseos. El problema surge cuando se convierten en una máscara para ser amada. Al esforzarte constantemente por ser la mujer que nunca causa problemas, terminas borrando tus preferencias, tus límites y tu personalidad. Pero una relación sana no necesita a una persona "perfectamente pulida"; necesita a dos personas capaces de existir plenamente.

La verdadera libertad, entonces, quizás no consista en ser una "chica guay". Consiste en dejar de necesitar ser guay para tener valor. Tienes derecho a ser deseable o no. A ir arreglada o no. A ser relajada algunos días y, francamente, no tanto otros. En resumen: ante todo, tienes derecho a ser una persona, no un papel.