Esta periodista está siendo acosada en vivo y su testimonio está generando reacciones.

Gargi Raut, una reportera de Revsportz, una plataforma digital que celebra los deportes y atletas indios, fue tocada inapropiadamente por un hombre en vivo afuera del Estadio Narendra Modi en Ahmedabad (noroeste de la India), justo después de la final entre India y Nueva Zelanda de la Copa Mundial T20 2026, que ganó India.

Su testimonio en las redes sociales

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Gargi Raut cubría las eufóricas celebraciones tras la victoria de India sobre Nueva Zelanda cuando un hombre la rozó por detrás con una sonrisa burlona, visible en cámara. Conmocionada, reportó inmediatamente el incidente en vivo a su editor, Boria Majumdar, quien finalizó el reportaje para garantizar su seguridad.

Gargi luego publicó un video en X (anteriormente Twitter): "Si me tocas inapropiadamente, publicaré tu imagen en internet. Un periodista debe poder trabajar sin ser acosado". Etiquetó a la policía de Ahmedabad, destacando el amplio espacio que la rodeaba y la naturaleza deliberada del gesto: una llamada a la acción que se viralizó al instante.

Reacciones indignadas y llamados al cambio

El editor de Revsportz denunció el comportamiento como "inaceptable", especialmente en el Día Internacional de la Mujer, y señaló incidentes similares con aficionados internacionales durante el partido India-Sudáfrica. La policía de Ahmedabad prometió una investigación, mientras se intensificaba el debate sobre la seguridad de las periodistas en los grandes eventos deportivos.

En definitiva, el testimonio de Gargi Raut transforma un acoso común en una llamada de atención sobre la seguridad de las mujeres en los espacios deportivos públicos. Este incidente pone de manifiesto una realidad persistente: los espacios públicos aún parecen considerarse, con demasiada frecuencia, territorio "masculino", donde las mujeres deben permanecer vigilantes. Ante esta constante sensación de inseguridad, urge un cambio de actitud para que todas las personas puedan circular, trabajar o celebrar eventos deportivos libremente, sin miedo ni intimidación.