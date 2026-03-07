Un mundo sin hombres durante 24 horas: ¿sátira o un auténtico grito del corazón?

¿Qué pasaría si los hombres desaparecieran de la faz de la Tierra durante un día entero? Las usuarias de internet han imaginado sus vidas en caso de extinción de la especie masculina, y esto roza lo utópico. Caminar de noche con ropa ligera, correr por el bosque sin gas pimienta, dormir con las ventanas abiertas, salir sin sujetador... tantas actividades aparentemente sencillas e inocentes que se prohíben en presencia de hombres. Una triste realidad, reflejada en un tema de tendencia.

Un mundo sin hombres… y sin problemas

En redes sociales, las mujeres se preguntaban cómo sería un mundo sin hombres, y no tuvieron que buscar mucho en su imaginación para imaginárselo. Se acabaron los silbidos en la calle, las figuras encapuchadas siguiéndonos en los túneles del metro. Se acabaron las miradas insistentes y las manos errantes en el transporte público. Sin hombres, la vida cotidiana de las mujeres parece idílica y serena. Al menos, eso es lo que deducimos de los comentarios en la publicación X (anteriormente Twitter) de Em Razz, una feminista en ejercicio.

Su pregunta es simple: "¿Qué harías en un mundo sin hombres durante 24 horas?" —una frase lanzada como una bomba. La idea no es erradicar a los hombres ni enviarlos a otro planeta, simplemente aislarlos por un día. En cualquier caso, ese no es el objetivo principal de la publicación. ¿El objetivo? Dar voz a las mujeres y permitirles decir en voz alta lo que callan cuando el sexo opuesto está presente. Y un soplo de libertad se filtra entre los píxeles.

No, su primera acción en una sociedad de " Barbielandia " no son las compras ilimitadas ni las conversaciones interminables con una taza de té. Eso es lo que los hombres imaginan. Solo que las respuestas a este escenario son mucho más prácticas y menos exigentes. "Pasar por delante de una obra en construcción sin tener un pequeño ataque de pánico", "Bailar en la ciudad a las 3 de la mañana sin temer por mi vida", "Ponerme la ropa que quiero sin sentir que me pongo en peligro". Todas estas son acciones dolorosamente cotidianas que las mujeres consideran "sueños".

Los hombres están a la defensiva siguiendo esta tendencia

Los hombres, a menudo retratados como caballeros de brillante armadura y salvadores en los cuentos infantiles, resultan más inquietantes que tranquilizadores. Esta es la conclusión que se extrae de este guion ficticio, aunque por lo demás esclarecedor. Además, muchos en línea tomaron esta tendencia como un ataque personal y se sintieron obligados a tomar represalias. Les molestó que los eliminaran de la narrativa y que celebraran su ausencia.

"Compra un arma, aprende a defenderte, no andes solo de noche", sugirió un internauta, mientras que las mujeres ya toman clases de defensa personal y fabrican puños americanos con las llaves de casa. Irónicamente, una de ellas preguntó: "¿Pero quién te protegería?" para reforzar su propósito. El término "hombre" aquí parece tener un doble sentido.

Más de una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física a manos de un hombre. Incluso se ha acuñado un término para describir los asesinatos de mujeres por su sexo: feminicidio. No es de extrañar, entonces, que las mujeres se autocensuren a diario y restrinjan sus salidas, así como su vestuario.

Un escenario inventado que ilustra un sentimiento de inseguridad.

Imaginar la desaparición temporal de los hombres es una forma casi sutil de expresar algo mucho más duro: la vigilancia constante. Esta carga mental de seguridad que muchas mujeres cargan sin siquiera pensarlo. Enviar un mensaje de camino a casa, compartir su ubicación, fingir que hablan por teléfono mientras caminan, cruzar la calle , ajustarse el largo de la falda según la hora del día. Estas son las microestrategias invisibles que la tendencia resalta.

El escenario de "24 horas sin hombres" funciona como una sátira social. Nos obliga a plantearnos una pregunta simple pero profunda: ¿por qué la libertad femenina parece depender de la ausencia masculina? En definitiva, esta tendencia no es un llamado a la extinción ni una batalla de sexos. Es un experimento mental, un laboratorio emocional. Imaginar un mundo sin hombres durante 24 horas nos permite medir todo lo que reprimimos, todo lo que adaptamos, todo lo que callamos.

Y quizás el verdadero problema no sea eliminar a nadie, sino crear un mundo armonioso donde esta fantasía deje de serlo. Las mujeres no piden vivir en un mundo de osos cariñosos, solo tener el mismo acceso al espacio que sus homólogos masculinos, sin tener que estar constantemente en guardia. En lugar de inventar nuevos equipos de protección para las mujeres, ¿quizás sea hora de abordar la raíz del problema y educar a los hombres?