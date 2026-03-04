“Soy la primera en mi línea”: la historia feminista que inspira las redes sociales

Émilie Laurent
Photo d'illustration : Freepik

Las redes sociales no se limitan a tendencias absurdas y rutinas de baile amateur. También presentan discursos conmovedores y voces femeninas que se alzan. En un auge de activismo, las mujeres proclaman su independencia y hablan de sus logros. En sus familias, son pioneras. No porque inventaron una máquina revolucionaria, sino porque emprendieron lo que sus ancestros nunca pudieron.

Rompiendo el ciclo de toda una generación

Cuando pensamos en pioneros, pensamos espontáneamente en figuras históricas como Marie Curie, la primera mujer en recibir dos Premios Nobel en disciplinas científicas, o Alice Guy, la primera mujer en consolidarse como directora y trabajar tras las cámaras. Sin embargo, en las redes sociales, un tipo diferente de pionero está dejando huella entre los píxeles, alabando sus logros personales. No están al mando de un invento importante, ni son los creadores de un descubrimiento revolucionario. Sin embargo, son el motor del cambio en sus familias. Se están vengando de las tradiciones patriarcales y recuperando la libertad perdida.

Aunque las mujeres de su linaje casi siempre han vivido a costa de sus maridos y permanecido prisioneras de sus propios hogares, están retomando el control de sus destinos y reescribiendo la historia en su beneficio. Los están vengando por todos los sacrificios hechos por su género. Terminan la frase "Soy la primera de mi linaje" con la misma convicción que un eslogan feminista. Algunas defienden su derecho a viajar solas, mientras que otras declaran con orgullo que dejaron un trabajo estable y bien remunerado por un trabajo que aman.

Una preciosa libertad recién descubierta

Todo empezó como una tendencia humorística, sin intención de convertirse en un credo de autoafirmación. Al principio, las mujeres en línea se la tomaron a la ligera, sin comprender necesariamente su potencial feminista. Relataban anécdotas de sus vidas, detalles jugosos. Una afirmó ser la primera mujer de su familia en ver un recopilatorio de "Heated Rivalry x One Direction", mientras que otra confesó ser la primera en cantar "The Subway" de Chappell Roan vestida de piña. Rozaba la autocrítica. ¿La idea inicial? Presentar una actividad excéntrica o muy personal como un evento único.

Luego, esta frase, inicialmente concebida como humorística, adquirió un tono más comprometido y serio. Se transformó en un grito de guerra, incluso en una herramienta de autoexpresión. Así, en lugar de relatar sus placeres culposos y pasatiempos pintorescos, las mujeres en línea ahora comparten sus primeras veces simbólicas. Una estudiante de medicina de 23 años abrió el camino. Originaria de Kerala, India , adoptó esta frase durante un viaje a Cachemira con temática de hermandad. Con un típico chal rojo y levantando el dedo medio, escribió en su publicación: "Primera de mi familia en viajar sin mi esposo".

Eso fue todo lo que se necesitó para iniciar un movimiento. Mujeres de todo el mundo siguieron el ejemplo de la mujer india y atendieron a sus palabras, cada una aportando su perspectiva única y encarnando su propia renovación. Fueron las primeras en independizarse, buscar terapia, pagar su educación, comprar una casa de forma independiente, simplemente hacer lo que querían. Estas mujeres, sucesoras de una generación oprimida, restringida, obstaculizada y limitada, están reclamando su autonomía y convirtiéndola en un mantra renovador.

@htbx222 Nunca di 1 f no importa 2 #fyp #iraq #baghdad#shaab #rusafa ♬ оригинальный звук - tgc @yeatfuckseveryone

Una oda a la independencia femenina

Abrir una cuenta bancaria por cuenta propia, matricularse en la universidad, acudir a las urnas, usar pantalones, conducir un coche… estas acciones que hoy nos parecen comunes estaban prohibidas hace apenas unos años. Si bien en muchos países desarrollados la libertad ya no es un privilegio para las mujeres, en algunos países la independencia femenina sigue siendo una utopía lejana.

En Afganistán , por ejemplo, las mujeres son prisioneras del despiadado régimen talibán. No pueden salir sin velo, trabajar, mirar a los ojos a un hombre ni pasear por un parque. Peor aún, un decreto las obliga a bloquear las ventanas de sus casas. Las escenas de la serie "El cuento de la criada" reflejan la realidad de ciertas partes del mundo. A través de este movimiento de "Soy la primera en mi linaje" , las mujeres no presumen de sus logros; desafían el statu quo, a su manera, y nos recuerdan que los derechos de las mujeres son frágiles.

@abbietravelin Lo que me implica surfear y viajar por el mundo #surftok #solofemaletraveler #surftok ♬ Página en blanco Mumford and sons - ⋆｡𖦹🦎

En redes sociales, algunas tendencias resuenan más que otras. Con esta frase unificadora, las mujeres pudieron reafirmar su independencia. Porque la libertad no debería ser un privilegio, un golpe de suerte, ni siquiera un tema de debate. Debería ser algo natural.

