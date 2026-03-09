¿Son los estereotipos masculinos cosa del pasado? La generación de los "chicos de fideos" está revolucionando las normas masculinas tradicionales.

De complexión delgada, mandíbula angulosa, rasgos andróginos y sensibilidad palpable: los "chicos de fideos" les dan una paliza a los hombres de tez acerada y testosterona. Estas figuras emergentes de Hollywood están redefiniendo la masculinidad y pintando un retrato más sutil de ella. Estos actores de nueva generación no tienen músculos prominentes, pero sí corazones de acero.

¿Quiénes son los "chicos fideos" que están causando revuelo en Hollywood?

Hace apenas unos años, el cine mostraba una masculinidad cruda y caricaturesca . En pantalla, el público quedaba cautivado por gigantes como La Roca, Vin Diesel y Schwarzenegger: excavadoras humanas con temperamentos fogosos y físicos insuperables. Estos actores, caricaturas del macho alfa, ya pasaron su momento y ahora parecen versiones oscuras y sucedáneas de la masculinidad.

Quienes los sucedieron en el escenario se deshicieron de su físico musculoso para abrazar las emociones y ganar en humanidad. Incluso se les llama "chicos de fideos", y contrastan marcadamente con los intimidantes "chicos malos" del cine. En el pasado, habrían sido elegidos como el hombre perseguido e indefenso, o el "perdedor", debido a su falta de músculos y sus evidentes demostraciones de emoción. Hoy, están recuperando su lugar en el proceso de casting y se están convirtiendo en embajadores de una masculinidad más tierna .

Tras este término poco favorecedor, que compara a los hombres con espaguetis, se esconden actores de físico esbelto, rostros angelicales casi juveniles y miradas profundas. Estos "chicos de fideos" no tienen un solo rostro, sino docenas, como Timothée Chalamet, Jacob Elordi o Harry Styles. Estos actores representan una ruptura total con la imagen del tipo duro imparcial , rebosante de testosterona en lugar de lágrimas saladas. Anuncian una era en la que el valor de un hombre no se mide por el tamaño de sus bíceps, sino por la riqueza de su alma.

Menos músculo, más sensibilidad

Los "chicos noodle" siempre han existido en el mundo del cine. Sin embargo, fueron estigmatizados, relegados a un segundo plano y utilizados como chivos expiatorios. Recluidos en papeles secundarios como frikis agorafóbicos o amigos torpes, sirvieron principalmente para realzar la imagen de héroes musculosos. Presentados durante mucho tiempo como la antítesis de la masculinidad, los "chicos noodle" ahora están recuperando respeto y reflejando un creciente hastío hacia los modelos masculinos agresivos.

Estos actores, representados por Finn Wolfhard, Pierre Niney y Vassili Schneider, entre otros, están popularizando lo que durante mucho tiempo se ha criticado en los hombres: empatía, sensibilidad y vulnerabilidad. Y convierten estas cualidades en atractivos atractivos. Encarnan una estética menos llamativa, pero más accesible. A diferencia de los actores musculosos de las antiguas películas de acción, los "chicos noodle" son una versión más relajada de la masculinidad. Inicialmente una etiqueta peyorativa utilizada en el mundo del culturismo para describir a los hombres de complexión delgada, el término "chicos noodle" es ahora una especie de cumplido, incluso una revolución silenciosa.

Estos actores, que se han convertido en "imanes de fantasía", poseen una cualidad tranquilizadora que ni siquiera los hombres más musculosos pueden proporcionar. En cualquier caso, señalan el fin de un mito: el del hombre impasible y egocéntrico.

Actores que cambian de mentalidad a pesar de sí mismos

Timothée Chalamet desfila por la alfombra roja con atuendos que rompen con el género, pero interpreta convincentemente a un mesías del desierto en "Dune". Jacob Elordi, por su parte, logra impregnar a Frankenstein de un aura conmovedora, mientras que Pierre Niney interpreta con igual maestría tanto al delicado Yves Saint Laurent como al gurú manipulador. Son la personificación misma del "poder blando", de la fuerza silenciosa.

Durante décadas, se esperaba que los hombres en la pantalla fueran invencibles: músculos de acero, emociones contenidas y una mirada de acero. ¿Llorar? Impensable. ¿Dudar? Impensable. ¿Amar con ternura? Apenas tolerado. Sin embargo, los "chicos de fideos" rompen este guion. Lloran, tiemblan, dudan, aman intensamente. Su poder no reside en la fuerza bruta, sino en la complejidad emocional. Y quizás eso es lo que los hace tan fascinantes.

La generación de los "chicos noodle" no borra los viejos modelos masculinos. Los complementa. Simplemente amplía el espectro. A partir de ahora, la masculinidad ya no tiene un solo rostro. Puede ser musculosa, fluida, andrógina, modesta o extravagante. Puede llevar un traje formal, una armadura... o una falda en la alfombra roja.

Estos actores encarnan una masculinidad accesible, menos intimidante, casi familiar. Una masculinidad que escucha, que siente, que no busca constantemente demostrar su poder. Los "chicos de fideos" alimentan la esperanza y presagian un cine más progresista.