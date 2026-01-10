Search here...

Considerada "demasiado feminista", esta afirmación sobre la "mujer ideal" está provocando controversia.

Léa Michel
Una declaración viral de una usuaria de Internet en X (antes Twitter) que contrasta las expectativas de los hombres sobre la "mujer ideal" con su propia "mediocridad" está inflamando los debates y dividiendo a los usuarios de Internet entre partidarios feministas y críticos conservadores.

El remate que divide

A principios de enero de 2026, una usuaria de internet escribió: «Los hombres sueñan con una mujer que parezca modelo después de dar a luz, que, a pesar de las tareas del hogar y los hijos, se mantenga guapa en todo momento, reparta las cuentas equitativamente y se someta, pero lo único que pueden ofrecerle es esta casa destartalada. Si eres la mujer ideal para los hombres, ¡tu vida siempre será un infierno!». Este hilo, acompañado de una imagen satírica de una esposa «perfecta», acumuló miles de «me gusta» y retuits en 24 horas.

Acuerdos masivos: la "supermodelo-sirvienta"

En los comentarios, el apoyo llueve a raudales: "Pregúntales qué es una buena esposa y te describirán a una modelo que se comporta como una sirvienta", bromea una suscriptora, mientras que otra añade: "Quieren una mujer tradicional que pague la mitad de las cuentas y se parezca a Margot Robbie después de su cesárea". Las mujeres comparten sus frustraciones diarias, denunciando la hipocresía de las expectativas sobrehumanas —"cuerpo perfecto", devoción total, independencia económica— sin reciprocidad emocional ni material.

Contraataques: "demasiado feminista"

Sin embargo, los críticos contraatacan: "Demasiado feminista, los hombres solo buscan una pareja equilibrada, no una víctima perpetua", replica una usuaria, acusando la publicación en X (anteriormente Twitter) de fomentar la división de género. Otros le restan importancia: "Si buscas un príncipe, asume tus propios estándares. Es una situación de dos por uno". Esta polarización refleja las tensiones actuales: por un lado, la crítica a las normas patriarcales; por otro, un rechazo percibido como antimasculino.

Este enfrentamiento viral expone profundas divisiones: las mujeres aspiran a una igualdad genuina, mientras que algunos hombres defienden un ideal híbrido: económicamente servil y siempre disponible. Más allá de los insultos, la publicación plantea la pregunta: ¿existe una "mujer ideal" sin un compromiso mutuo? En esta guerra de palabras, la verdad parece estar en un punto intermedio, lejos de los extremos.

