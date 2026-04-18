"Asustas a los hombres": este comentario, a menudo dirigido a las mujeres, es controvertido.

A primera vista, el comentario parece inofensivo. Sin embargo, la frase «asustas a los hombres» está provocando numerosas reacciones. Cada vez más mujeres lo ven no como una simple observación, sino como un reflejo de las expectativas sociales aún muy presentes en torno a la feminidad.

Una frase banal… pero no del todo neutral.

En los últimos meses, esta expresión ha resurgido en el debate público, impulsada en particular por la periodista y escritora Chloé Thibaud. Su relevancia radica en que parece transmitir mucho más que una simple observación.

Detrás de la idea de "aterrador", muchos ven en realidad una forma de reprimenda. Ser seguro de sí mismo, brillante o independiente seguiría siendo aceptable… siempre y cuando no se traspasen ciertos límites implícitos. Como si la seguridad en uno mismo debiera ir siempre acompañada de cierta dulzura para ser "aceptable". Esta discrepancia refleja directamente los estereotipos de género, aún profundamente arraigados en la percepción colectiva.

Cuando el seguro se vuelve "intimidante"

El meollo del debate reside aquí: cuando se describe a una mujer como "intimidante" o "aterradora", no siempre refleja su comportamiento real. A menudo refleja cómo se percibe su comportamiento a través del prisma de las normas sociales. La investigación en psicología social demuestra que las mujeres aún se enfrentan a expectativas a veces contradictorias. Se las anima a tener éxito, a ser competentes, a ser visibles… mientras que, simultáneamente, se las juzga si se desvían demasiado de las normas femeninas tradicionales.

Un estudio publicado en el Journal of Experimental Social Psychology destaca que la brillantez se percibe con mayor frecuencia como algo atípico en las mujeres que en los hombres. Como resultado, las mujeres consideradas altamente competentes a veces pueden sufrir rechazo o críticas. En otras palabras, el comentario «asustas a los hombres» va mucho más allá de la cuestión de la atracción. Refleja una dinámica en la que ciertas cualidades, valoradas en los hombres, se vuelven más ambivalentes cuando las encarnan las mujeres.

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Por qué este comentario resulta inquietante hoy en día.

La razón por la que esta frase provoca una reacción tan fuerte es también porque cada vez se percibe más como una orden encubierta. Una forma indirecta de sugerir que uno debería ser menos asertivo para no "molestar" a los demás.

Algunas voces, como la de Chloé Thibaud, señalan cierta ironía en esta idea. Porque, en realidad, los datos internacionales muestran una realidad muy distinta: según la Organización Mundial de la Salud , aproximadamente una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida.

Este contraste aviva el debate. El "miedo" mencionado en esta frase no tiene la misma relevancia que el miedo que experimentan muchas mujeres. De ahí la sensación, para algunas, de desconexión, o incluso de inversión de roles.

Atracción, poder y doble vínculo

Esta observación suele surgir en el contexto de las relaciones románticas, donde adquiere una dimensión aún más compleja. Los estudios sobre la dinámica de pareja demuestran que las mujeres pueden seguir siendo valoradas cuando brindan seguridad, apoyo o se adaptan. Por el contrario, una fuerte autonomía o una gran confianza en sí mismas a veces pueden percibirse como factores desestabilizadores.

Esto es lo que se conoce como la doble atadura: se fomenta la independencia, pero no en exceso; la confianza, pero sin llegar a parecer inaccesible; la asertividad, pero sin intimidar. En este contexto, decirle a una mujer que da miedo puede convertirse en una forma socialmente aceptable de indicar que se desvía de la norma esperada.

En definitiva, esta breve frase actúa como catalizador. Resalta la persistente dificultad de aceptar plenamente la seguridad en sí mismas de las mujeres sin convertirla en un problema. También plantea interrogantes sobre cómo ciertas cualidades —ambición, confianza, libertad— aún se perciben de manera diferente según las encarnen hombres o mujeres. Hoy en día, cada vez más mujeres optan por no identificarse con este estereotipo. Rechazan la idea de tener que ser más discretas, más pequeñas o menos visibles para ajustarse a una expectativa implícita.