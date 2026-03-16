Estos costos invisibles que las mujeres soportan a diario.

A menudo se acusa a las mujeres de ser derrochadoras. Sin embargo, si se encuentran endeudadas a fin de mes, no es por compras impulsivas, sino por su género y las normas que conlleva. Sometidas al "impuesto rosa", que encarece los productos dirigidos a ellas, constantemente tienen que rascarse el bolsillo. Ser mujer supone un verdadero desgaste económico.

El impuesto rosa, una discriminación silenciosa.

Según estereotipos anticuados, las mujeres no están hechas para administrar sus finanzas. Se cree que malgastan su dinero en cosas frívolas y gastan sin control. Si se cree en estos clichés sexistas , agotan el límite de sus tarjetas de crédito en cada tienda que ven y son incapaces de ceñirse a un presupuesto. Al fin y al cabo, es bien sabido que las mujeres no son buenas en matemáticas. Sin embargo, en realidad, estas mujeres están lejos de malgastar sus cuentas bancarias.

Si a veces se encuentran al borde de ser expuestas, no es porque hayan cambiado su dinero por unos zapatos de diseñador o un bolso nuevo. Es principalmente porque se enfrentan a una flagrante discriminación económica. Son víctimas del «impuesto rosa », que las obliga a pagar más por un corte de pelo o un champú con un envase sexista que promete un cabello largo y sedoso.

Así, como resultado de este impuesto, que de por sí evidencia la desigualdad, las mujeres pagan más que los hombres por servicios o productos equivalentes. Una maquinilla de afeitar, simplemente por tener un diseño más sofisticado y un color similar al de Barbie, cuesta unos centavos más que una con la imagen de un hombre de fondo. Los servicios de tintorería también son más baratos para las mujeres, al igual que los cortes de pelo, cuyo precio se duplica según el género. Son ellas quienes deben asumir el costo de estos impuestos sociales, recibiendo un 21,8 % menos que sus colegas masculinos en sus salarios.

El coste de las normas es inasequible.

Si bien la mayoría de los métodos anticonceptivos están cubiertos por el seguro, los productos de higiene menstrual representan un gasto considerable para las mujeres. A menudo se consideran un lujo, especialmente para quienes buscan opciones de alta calidad y respetuosas con el cuerpo. Deben pagar un alto precio por una realidad biológica que no eligieron. Se estima que la menstruación cuesta 675 € al año, lo que suma un total de 23 500 € a lo largo de la vida. Con ese dinero, podrían comprar un coche nuevo, pagar la hipoteca o incluso cumplir su sueño de emprender su propio negocio.

Varias organizaciones se están movilizando para distribuir compresas sanitarias gratuitas, al igual que otras distribuyen alimentos, lo que pone de manifiesto un supuesto "privilegio". Y esto sin siquiera considerar todos los "extras" asociados a la menstruación: los costos adicionales para controlar los síntomas que la acompañan. Bolsas de agua caliente, mantas térmicas, parches... ninguno de estos accesorios está cubierto por el seguro médico.

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Gastos relacionados con la seguridad

Salir de noche supone un desembolso importante, y no solo porque las mujeres pidan cócteles o aperitivos sin parar, sino porque, en su gran mayoría, optan por los taxis en lugar del transporte público, incluso pagando un abono mensual. Y no, no se trata de un capricho, como insisten algunos hombres. Prefieren volver a casa sanas y salvas pagando un chófer privado en lugar de arriesgar sus vidas en el transporte público gratuito. Teniendo en cuenta que un viaje en taxi en las grandes ciudades cuesta unos treinta euros de media, sin duda supone un gasto considerable para su bolsillo.

Las mujeres, sometidas a un entorno urbano hostil, también se están instalando en barrios seguros donde el alquiler es muy superior a la media. Muchas invierten en clases de defensa personal, no por placer, sino como medida de precaución para protegerse del peligro. Por la misma razón, gastan más en gas pimienta que en perfumes caros e invierten no en pintalabios, sino en silbatos de advertencia y llaveros con puntas afiladas.

El precio de la maternidad

En el ámbito profesional, los hombres son los "reyes". Con mayor reconocimiento y oportunidades de ascenso, estos caballeros disfrutan de carreras impecables, mientras que las mujeres están al borde de la desaparición. Cuando quedan embarazadas, es como volver al punto de partida. Según el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia (INED), la llegada del primer hijo puede provocar que las mujeres pierdan el 30% de sus ingresos a largo plazo.

Si sumamos el impuesto rosa, los gastos relacionados con la menstruación, la seguridad y las penalizaciones por maternidad, la conclusión es clara: ser mujer es caro. Y no hablamos de compras frívolas ni gastos innecesarios, sino de costes impuestos por la sociedad y por normas de género invisibles pero persistentes.

¿Acaso el verdadero lujo para las mujeres no sería poder vivir sin estas cargas impuestas? Una sociedad más equitativa debería comenzar por reconocer estos costos invisibles y reducir esta presión diaria. Porque detrás de cada centavo gastado se esconde menos libertad financiera, menos autonomía y un recordatorio constante de las persistentes desigualdades.