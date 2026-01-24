Sabrina González Pasterski, la joven física que podría revolucionar la ciencia

Aunque las jóvenes, con un don innato para las matemáticas y dedicadas a las ciencias, aún sufren el síndrome del impostor, ahora tienen un modelo a seguir. Presentada como la contraparte intelectual de Albert Einstein, Sabrina Gonzalez Pasterski demuestra que la ecuación entre mujeres y ciencia es posible. La física de 34 años, que construyó un avión con sus propias manos a los 12 años, va camino de convertirse en una figura de libro y hacer historia.

Sabrina González Pasterski, una genio precoz

Todos aún recuerdan los logros de Albert Einstein, el padre de la relatividad, quien transformó nuestra comprensión de la gravedad, el espacio y el tiempo. El testigo ha pasado, y es una mujer quien sigue los pasos del hombre con un coeficiente intelectual estimado de 160. En los libros de texto, el cómico retrato del físico sacando la lengua y luciendo un cabello alborotado pronto aparecerá junto al de una joven de cabello oscuro y mirada penetrante.

¿Su nombre? Sabrina González Pasterski. Con tan solo 34 años, ya ha realizado importantes descubrimientos en un campo donde las mujeres están subrepresentadas . Su intelecto es su mayor activo, y su currículum rivaliza con el de las mentes más brillantes de la historia. Desde muy joven, tuvo ambiciones dignas de la NASA.

Con tan solo 12 años, una edad en la que la mayoría de los niños construyen castillos de LEGO, se embarcó en la construcción de un avión. Y no una maqueta de cartón. A diferencia de sus compañeros, que probablemente empezaban a arrullar en el patio del colegio, ella tenía otras prioridades. Apasionada por la industria aeroespacial, construyó un avión "para su padre" y lo probó dos años después sobre el lago Michigan. Esto ya presagiaba muchas proezas de ingenio por venir. Era solo un preludio para la cubanoamericana, destinada a revolucionar la ciencia.

Una mujer erudita que está reescribiendo la historia de la ciencia

Este frenesí cognitivo le abrió muchas puertas, en particular las del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), al que se incorporó con tan solo 17 años. Como consecuencia lógica, su futuro se desplegó en Harvard, donde cursó su doctorado y completó su tesis. Y cuando el difunto Stephen Hawking, el eminente astrofísico, citó uno de sus trabajos sobre el «efecto de memoria de espín», fue el reconocimiento definitivo.

Mientras las mujeres luchan por encontrar su lugar en este campo dominado por los hombres y aún enfrentan teorías dudosas sobre sus habilidades, Sabrina Gonzalez Pasterski está cambiando las reglas del juego por sí sola. Mientras algunas tienen que luchar el doble por el reconocimiento de sus colegas, esta estrella emergente de la ciencia recibió una oferta de 1.1 millones de dólares para unirse a la Universidad de Brown. Humilde y firme en sus convicciones, rechazó la oferta para unirse al Instituto Perimeter de Física Teórica, donde trabaja actualmente.

Un modelo inspirador para las generaciones más jóvenes

Sabrina no solo sueña con quimeras; tiene la mirada fija en las estrellas, literalmente. Su trabajo actual consiste en codificar el universo en forma holográfica para comprenderlo mejor y esclarecer ciertos misterios. Si prefieres las palabras a los números, estos términos podrían sonar a galimatías.

En pocas palabras: esta mujer de treinta y tantos años se propuso triunfar donde Einstein había fracasado y encontrar respuestas a preguntas que los eminentes científicos de la época ni siquiera se planteaban. No inventó necesariamente una máquina revolucionaria ni descubrió una nueva ley como E=mc², pero sí hizo su propia contribución, o mejor dicho, una significativa, al campo.

Sabrina también logró lo impensable: restaurar la reputación de las mujeres en la ciencia y darles voz. Y eso fue casi tan complejo como una operación que involucraba x e y. Sobre todo si se considera que, entre los 956 premios Nobel, solo 60 son mujeres, es decir, el 6% .

Aunque las chicas escasean en el ámbito científico, Sabrina apoya sus aplicaciones y destaca en su defensa. Esperemos que sus descubrimientos no queden eclipsados como los de Hedy Lamarr, pionera del wifi.