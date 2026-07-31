Comenzó a practicar gimnasia en 1934 y continuó compitiendo hasta los 92 años.

¿Subirse a las barras paralelas a una edad en la que muchos reducen su ritmo de vida? Johanna Quaas lo hizo durante décadas. Esta gimnasta alemana, ahora centenaria, ha demostrado que una pasión cultivada con constancia puede durar toda la vida.

Una pasión nacida en la infancia.

Nacida el 20 de noviembre de 1925 en Hohenmölsen, Alemania, Johanna Quaas creció en una familia donde el deporte tenía una gran importancia. Desde muy pequeña descubrió la gimnasia y pronto demostró un talento excepcional. En 1934, con tan solo nueve años, participó en su primera competición. Su trayectoria deportiva se vio interrumpida posteriormente por varias mudanzas familiares y, más tarde, por la Segunda Guerra Mundial, que afectó profundamente a su actividad deportiva.

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Un interludio deportivo antes de un regreso extraordinario.

Tras la guerra, la gimnasia fue prohibida temporalmente en Alemania Oriental. Sin embargo, Johanna Quaas no abandonó la actividad física y se dedicó al balonmano, una disciplina que le permitió mantenerse en excelente forma física.

Tras ejercer como profesora de educación física, se casó con Gerhard Quaas, entrenador de gimnasia, en 1963. Juntos transmitieron su pasión a sus tres hijas. Finalmente, en 1981, a los 56 años, Johanna regresó a la gimnasia. Al año siguiente, participó en una importante competición alemana para gimnastas sénior, lo que marcó el inicio de una nueva aventura.

Una celebridad mundial de más de 80 años.

En 2012, varios vídeos de Johanna realizando rutinas en las barras paralelas y el suelo se hicieron virales. En cuestión de días, circularon por todo el mundo y captaron la atención de numerosos medios de comunicación internacionales. Ese mismo año, el Libro Guinness de los Récords le otorgó el título de «la gimnasta de competición en activo de mayor edad del mundo». A este reconocimiento le siguieron otras distinciones prestigiosas, como el Premio Nadia Comăneci a la Deportividad y la Cruz Federal Alemana al Mérito, que reconocen su compromiso con el deporte y su promoción.

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Una filosofía de vida inspiradora

A quienes le preguntan por su secreto, Johanna responde con sencillez: «Mi rostro es viejo, pero mi corazón es joven». Una frase que resume a la perfección su estado de ánimo. No hay ningún método milagroso, solo una práctica deportiva constante mantenida durante varias décadas. Además, comparte su experiencia a través de un libro dedicado a la gimnasia y, en 2026, sigue inspirando a las nuevas generaciones.

A sus 100 años, todavía animado por el movimiento.

Aunque ya no compite con la misma regularidad que antes, Johanna Quaas continúa ofreciendo exhibiciones de gimnasia a sus 100 años. Su energía y pasión la han convertido en una figura emblemática del deporte amateur. Su mensaje se ha mantenido intacto a lo largo de los años: nunca dejes de moverte. Esta idea está ampliamente respaldada por estudios sobre el envejecimiento activo, y ella la encarna con una autenticidad admirable.

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La trayectoria de Johanna Quaas nos recuerda que el movimiento, la perseverancia y el placer de la actividad física no tienen fecha de caducidad. Más que una campeona, se ha convertido en un símbolo de una vida activa vivida al máximo, sin importar la edad.