Este experimento con la indumentaria de DJ reaviva el debate sobre los cuerpos de las mujeres.

Fue en la intimidad de su cocina, entre el refrigerador y el horno, donde una DJ instaló sus tocadiscos para mezclar, no frente a una multitud entusiasta, sino frente a la cámara. Cuando cambió su voluminosa sudadera por un vestido algo menos revelador, la audiencia aumentó drásticamente. Un triste recordatorio de que a las mujeres se las valora más por su físico que por su talento.

Las visualizaciones aumentaron diez veces dependiendo del atuendo que se vistiera en pantalla.

Cuando la creadora de contenido @two.face222 lanzó su transmisión en vivo en TikTok, jamás imaginó que su actuación musical se convertiría en un fenómeno social. Esta DJ, que se describe a sí misma como una "creadora de ritmos experimentales", está más acostumbrada a improvisar sets en la intimidad de su hogar que bajo las luces de una discoteca. Esta joven prodigio de la mesa de mezclas, especialista en música híbrida y mezclas inusuales, tiene un pequeño ritual digital. Comparte sus composiciones rítmicas en línea a través de videos "en vivo" que no dejan lugar a la puesta en escena.

Mientras que algunos grupos de rock o música alternativa practican su arte en la polvorienta atmósfera de un garaje, esta DJ crea su ambiente entre el frutero, el especiero y la cafetera. Porque su arte está pensado para ser escuchado más que visto. Sin embargo, algunos oyentes parecen tener otras intenciones además de simplemente mover las caderas y deleitar sus oídos haciendo clic en la miniatura y uniéndose a esta fiesta 2.0.

Esta es la aterradora conclusión a la que llegó esta DJ simplemente cambiando de ropa. Cuando pincha con una sudadera gris opaca, la audiencia apenas llega a 60 personas. Sin embargo, en cuanto aparece con un vestido de escote pronunciado que deja al descubierto sus pechos, la audiencia se dispara hacia el vídeo. Aunque la DJ permanece inmóvil y no hace absolutamente nada, consigue atraer a casi 230 personas. Este vídeo, inicialmente concebido para suavizar las normas sociales, se ha convertido en un claro ejemplo de la constante sexualización de la mujer. «Lo que acaba de ocurrir en mi retransmisión en directo de hoy demuestra todo el problema que existe con las mujeres en esta sociedad», proclama la creadora del vídeo en la descripción.

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El problema subyacente de los algoritmos

“Normalmente solo consigo tres espectadores incluso cuando llevo una sudadera, y basta con que se vean mis pechos para que el algoritmo se vuelva loco”, señala la DJ, lamentando haberse convertido en objeto de fantasías. Según ella, no hay duda, no es casualidad. Si logró superar la simbólica marca de las 200 visualizaciones, no es gracias a su talento ni a su ambigua identidad artística. Es una trampa del algoritmo, que solo valora a las mujeres cuando llevan muy poca ropa. Porque sí, las redes sociales son escaparates sexistas donde las mujeres son exhibidas como objetos y donde el más mínimo contenido femenino adquiere rápidamente un tono erótico o sugerente.

Un fenómeno documentado por equipos del University College London y la Universidad de Kent en un estudio revelador, pero sobre todo inquietante. Tras cinco días de uso, los investigadores observaron que el algoritmo de TikTok promocionaba cuatro veces más vídeos con contenido misógino, incluyendo la cosificación, el acoso sexual y la denigración de las mujeres, pasando del 13 % al 56 % de los vídeos recomendados. Y la DJ se convirtió en víctima involuntaria de estos bots con mentes retorcidas, cuando lo único que quería era hacer su trabajo.

DJs femeninas reducidas a su apariencia física

En los escenarios de las discotecas o en los carteles de los clubes exclusivos, las mujeres están dejando cada vez más huella. Representan aproximadamente el 25% de los carteles de los festivales y el 10% de los artistas contratados por los clubes más prestigiosos. Esta profesión nocturna, que se ejerce bajo luces de neón o humo de colores, se está feminizando poco a poco .

Si las mujeres tardaron en conquistar la escena de la música electrónica, quizás se deba a que este mundo sin inhibiciones les resulta hostil. En estos locales donde las mujeres tienen que cubrir tanto sus bebidas como su silueta y se sienten como presas en una jaula de leones, es difícil bailar con libertad.

Las DJ femeninas, que trabajan bajo los focos y crean el ambiente en la pista de baile, tienen que demostrar constantemente su valía y soportar comportamientos inapropiados entre bastidores. Entre guardias de seguridad que rechazan de plano su condición de DJ, clientes masculinos que imponen una auténtica dictadura musical, o aquellos que se creen dueños de la DJ por llevar una minifalda con 35 °C de calor, estas figuras femeninas de la noche suelen ser vistas como simples bailarinas o aficionadas.

Peor aún, son víctimas de conductas punibles por ley. En 2023, rompieron el silencio con un hashtag que suena familiar: #MeTooDJ. La DJ francesa Paloma Colombe usó Instagram como altavoz. En una publicación contundente, reveló los abusos que sufrió a manos tanto del público como de los técnicos durante un concierto en París.

En definitiva, lo que "Dos Caras" experimenta en su video es solo un breve atisbo de lo que las mujeres en su posición soportan en cada actuación. También refleja una sociedad hipócrita que condena a quienes visten ropa corta, pero que no duda en dejar de comer frente a ellas.