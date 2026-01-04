Este jubilado italiano trabaja un día de más y ve su jubilación perturbada.

En Italia, un jubilado que creía poder complementar sus ingresos trabajando un solo día como extra de cine vio truncados sus planes de jubilación. Unos años después de dejar de trabajar, recibió una demanda de devolución de decenas de miles de euros por haber infringido, sin ser plenamente consciente de las consecuencias, las estrictas normas que regulan la conciliación de la vida laboral y la jubilación.

Un día de rodaje que cuesta mucho

Tras jubilarse en el verano de 2019 gracias a un plan de jubilación anticipada, el hombre aceptó un pequeño papel como extra en una película en 2021. Por ese único día de trabajo, recibió poco más de 78 euros brutos, una suma modesta, sin imaginar que se consideraría una vuelta al trabajo prohibida para quienes reciben prestaciones de jubilación anticipada.

La reforma italiana y la trampa de combinar prestaciones laborales y de jubilación

Desde la reforma de la denominada "Cuota 100", Italia prohíbe a quienes optaron por la jubilación anticipada ejercer cualquier actividad remunerada, ni siquiera temporal. Al descubrir esta actividad declarada, el INPS considera que el jubilado ha infringido la normativa y exige aproximadamente 24.000 €, casi un año de pensión, con deducciones mensuales de varios cientos de euros directamente de su pensión.

Una sanción considerada totalmente desproporcionada

El jubilado admite haber infringido la norma, pero considera que la sanción es desproporcionada: la cantidad exigida es casi 300 veces superior al salario que recibía por un solo día de rodaje. Su abogado denuncia la medida como "innecesariamente onerosa" para un delito cometido sin intención fraudulenta y solicita que la sanción se reduzca a un nivel razonable, sin poner en peligro su pensión anual.

Cuatro años de batallas legales para ganar el caso

Se necesitaron cuatro años de procedimientos legales para que el caso alcanzara un resultado más favorable. A principios de diciembre de 2025, el Tribunal de Cuentas de Piamonte finalmente reconoció el carácter excesivo de la sanción y reiteró que «las sanciones deben ser proporcionales a la infracción», incluso en caso de incumplimiento de las normas sobre la conciliación de las prestaciones laborales y de jubilación.

Un mes de pensión a devolver, en lugar de un año

El tribunal decidió entonces reducir la cantidad adeudada: el jubilado ya no tendría que devolver el equivalente a un año completo de pensión, sino solo un mes, o aproximadamente 2.000 €. Si bien la factura sigue siendo elevada en comparación con los 78 € que ganó por su día de rodaje, el hombre evita una reducción masiva y duradera de sus ingresos, y su caso ilustra los riesgos, a menudo ignorados, de los planes de jubilación anticipada cuando se desconocen los límites de su reincorporación al trabajo.

Este caso pone de relieve la rigidez, a veces excesiva, de las normas que regulan la conciliación de la vida laboral y la jubilación en Italia, en particular para quienes se benefician de planes de jubilación anticipada. Sobre todo, sirve para recordar que una acción aparentemente inocua, realizada sin intención fraudulenta, puede tener graves consecuencias financieras cuando la normativa no se comprende bien. Si bien la decisión final del tribunal restablece cierto grado de proporcionalidad, la experiencia de este jubilado subraya la importancia de informar mejor a los futuros pensionistas y aplicar las sanciones con mayor prudencia.