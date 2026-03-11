Este ex astronauta francés causó revuelo en la primera fila de un desfile de moda.

En los desfiles de moda, las primeras filas suelen estar ocupadas por celebridades del cine, la música o las redes sociales. A veces, un invitado inesperado llama la atención. En París, en el reciente desfile de Chanel Otoño/Invierno 2026/2027, la presencia de la astronauta francesa Claudie Haigneré en la primera fila despertó la curiosidad tanto de los invitados como de los espectadores en línea.

Un invitado inesperado en la Semana de la Moda de París

El desfile Otoño/Invierno 2026/2027 de Chanel, celebrado en el Grand Palais, reunió a numerosas figuras del mundo de la moda. Entre los invitados, la presencia de Claudie Haigneré se hizo notar rápidamente. La exastronauta, reconocible por su corte de pelo corto y su estilo sobrio, estaba sentada en primera fila. Vestía un conjunto negro compuesto por pantalones anchos y una chaqueta bordada. Esta aparición sorprendió a algunos espectadores, poco acostumbrados a ver figuras de la comunidad científica en este tipo de eventos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por declanchan (@declanchan)

Una invitación vinculada a una historia personal

La presencia de Claudie Haigneré en el desfile no fue casualidad. Estaba vinculada a la carrera del diseñador Matthieu Blazy. Antes de dirigir una importante casa de moda, el diseñador belga se inspiró en el astronauta francés para su colección de graduación, presentada en 2006 en la escuela de moda La Cambre de Bruselas. Por aquel entonces, ya imaginaba siluetas inspiradas en la exploración espacial, con formas técnicas y referencias a los trajes de astronauta.

Claudie Haigneré, pionera de la exploración espacial

Claudie Haigneré es una figura clave en la exploración espacial europea. En 1996, se convirtió en la primera francesa en viajar al espacio durante la misión Cassiopée a bordo de la nave Soyuz TM-24. Participó en una segunda misión en 2001, convirtiéndose en la primera mujer europea en visitar la Estación Espacial Internacional. En total, pasó más de 25 días en el espacio durante sus misiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Fine Art Of Flying (@thefineartofflying)

En resumen, la presencia de Claudie Haigneré en la primera fila de un desfile de moda parisino sorprendió a muchos. Esta invitación también pone de relieve las conexiones, a veces inesperadas, entre la moda, la ciencia y la inspiración artística. Pionera de la exploración espacial y figura destacada de la investigación francesa, la exastronauta sigue dejando huella, incluso en campos muy distintos del espacio.