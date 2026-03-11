Este ex astronauta francés causó revuelo en la primera fila de un desfile de moda.

Sociedad
Fabienne Ba.
@tianweizhang/Instagram

En los desfiles de moda, las primeras filas suelen estar ocupadas por celebridades del cine, la música o las redes sociales. A veces, un invitado inesperado llama la atención. En París, en el reciente desfile de Chanel Otoño/Invierno 2026/2027, la presencia de la astronauta francesa Claudie Haigneré en la primera fila despertó la curiosidad tanto de los invitados como de los espectadores en línea.

Un invitado inesperado en la Semana de la Moda de París

El desfile Otoño/Invierno 2026/2027 de Chanel, celebrado en el Grand Palais, reunió a numerosas figuras del mundo de la moda. Entre los invitados, la presencia de Claudie Haigneré se hizo notar rápidamente. La exastronauta, reconocible por su corte de pelo corto y su estilo sobrio, estaba sentada en primera fila. Vestía un conjunto negro compuesto por pantalones anchos y una chaqueta bordada. Esta aparición sorprendió a algunos espectadores, poco acostumbrados a ver figuras de la comunidad científica en este tipo de eventos.

Una invitación vinculada a una historia personal

La presencia de Claudie Haigneré en el desfile no fue casualidad. Estaba vinculada a la carrera del diseñador Matthieu Blazy. Antes de dirigir una importante casa de moda, el diseñador belga se inspiró en el astronauta francés para su colección de graduación, presentada en 2006 en la escuela de moda La Cambre de Bruselas. Por aquel entonces, ya imaginaba siluetas inspiradas en la exploración espacial, con formas técnicas y referencias a los trajes de astronauta.

Claudie Haigneré, pionera de la exploración espacial

Claudie Haigneré es una figura clave en la exploración espacial europea. En 1996, se convirtió en la primera francesa en viajar al espacio durante la misión Cassiopée a bordo de la nave Soyuz TM-24. Participó en una segunda misión en 2001, convirtiéndose en la primera mujer europea en visitar la Estación Espacial Internacional. En total, pasó más de 25 días en el espacio durante sus misiones.

En resumen, la presencia de Claudie Haigneré en la primera fila de un desfile de moda parisino sorprendió a muchos. Esta invitación también pone de relieve las conexiones, a veces inesperadas, entre la moda, la ciencia y la inspiración artística. Pionera de la exploración espacial y figura destacada de la investigación francesa, la exastronauta sigue dejando huella, incluso en campos muy distintos del espacio.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Los pendientes inteligentes podrían identificar a un atacante y alertar a las autoridades

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Los pendientes inteligentes podrían identificar a un atacante y alertar a las autoridades

Ante la creciente preocupación por la seguridad personal, numerosas innovaciones tecnológicas buscan proteger a las posibles víctimas de...

Se introduce en Escocia una alternativa a la cremación

La industria funeraria evoluciona constantemente en respuesta a los avances tecnológicos y las preocupaciones ambientales. En Escocia, un...

Con tan solo 9 años, este niño presenta su colección en París en un lugar mítico y conmueve a internet.

En la Semana de la Moda de París, algunos desfiles llaman la atención por razones inesperadas. Este año,...

¿Qué es la “prueba del bolso” durante una entrevista de trabajo?

¿Qué pasaría si tu bolso se convirtiera en objeto de evaluación profesional? Una práctica llamada "prueba del bolso"...

Gisèle Pelicot, convertida en un símbolo mundial del coraje, fue condecorada por el presidente del Gobierno español.

Gisèle Pelicot, figura emblemática en la lucha contra la violencia de género, recibió la Orden del Mérito Civil...

"Vacaciones tranquilas", una nueva tendencia laboral que plantea interrogantes a las empresas

Trabajar con vistas al mar sin tomarse vacaciones… es una idea que está ganando terreno. Con el auge...