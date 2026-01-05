Cientos de zapatos viejos aparecen en la playa: aún sin explicación

Una escena digna de una novela gótica se desarrolla en la playa de Ogmore-by-Sea, en el sur de Gales. Más de 400 zapatos de cuero , probablemente de la época victoriana, fueron desenterrados de las rocas por un grupo de voluntarios a mediados de diciembre de 2025. Desde entonces, científicos y lugareños se han preguntado: ¿de dónde provienen estas extrañas reliquias, arrastradas por las mareas?

Un descubrimiento extraordinario durante la recolección

Emma Lamport y su equipo de voluntarios, que llevan desde septiembre limpiando residuos plásticos de la costa, encontraron unos 200 zapatos con clavos entre las rocas durante la marea baja. A simple vista, las suelas desgastadas, el cuero ennegrecido y el estilo sugerían de inmediato el período comprendido entre 1830 y 1901. En pocos días, la cifra ascendió a más de 400 zapatos, todos diestros.

La posibilidad de un naufragio italiano es intrigante.

La hipótesis más creíble: un barco mercante italiano se hundió cerca de Tusker Rock, un islote peligroso visible durante la marea baja, derramando un cargamento de zapatos que las corrientes arrastraron hasta la playa. Michael Roberts, oceanógrafo de la Universidad de Bangor, confirma que los naufragios de la época victoriana ahora pueden desintegrarse y liberar artefactos. Sin embargo, no se han registrado naufragios italianos en esta zona, lo que aumenta el misterio.

¿Señales de un naufragio liberado por la erosión?

Hace varios años, se encontró un zapato similar, pero pasó desapercibido. Algunos expertos creen que la erosión costera podría haber dejado al descubierto recientemente un tesoro enterrado durante más de un siglo. Las formaciones rocosas de la playa, capaces de atrapar desechos marinos, podrían explicar la acumulación en un solo punto. Sin embargo, la ausencia total de zapatos en el pie izquierdo sigue siendo un detalle inexplicable.

Se está llevando a cabo una investigación científica.

La Universidad de Bangor está analizando actualmente los materiales, el origen exacto del cuero y la datación por carbono. «Desconocemos cuánto tiempo llevan allí estos objetos», admitieron los investigadores en un informe de la BBC. Surgen otras teorías: un vertedero ilegal olvidado de la época victoriana, un cargamento desechado deliberadamente o incluso una distorsión involuntaria de la historia local. El sitio ha sido apodado «Castle Shoes» por los lugareños y se ha convertido prácticamente en un lugar de peregrinación.

Un misterio que sigue sin resolverse en enero de 2026

Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna prueba formal de un naufragio. Sin embargo, los zapatos, notablemente bien conservados a pesar de la sal y la arena, dan fe de un curtido antiguo de alta calidad. Ogmore-by-Sea, conocido por sus paisajes agrestes, ahora también se asocia con este inesperado enigma arqueológico. ¿Revelará la próxima tormenta nuevos artefactos... o un barco enterrado?

Mientras tanto, la playa sigue marcada por la presencia de estos "fantasmas victorianos", arrastrados misteriosamente a la orilla, todos con el mismo pie.