Search here...

Estos presidentes asiáticos tocan los tambores juntos para enviar un mensaje contundente

Sociedad
Tatiana Richard
@channelnewsasia/Instagram

Dos líderes asiáticos fueron noticia recientemente: el primer ministro japonés y el presidente surcoreano, ambos talentosos bateristas, se reunieron para una sesión musical histórica. Su dueto de "Demon Hunters", un famoso éxito del K-pop, simboliza un espectacular acercamiento entre Tokio y Seúl.

Una jam session en la cúspide del poder

En un escenario instalado durante una cumbre bilateral, ambos líderes intercambiaron baquetas y sonrisas. La primera ministra japonesa, revelando su talento oculto como percusionista, abrió el concierto con un ritmo sincopado, mientras que el presidente surcoreano interpretó una potente línea de bajo. El asombrado público diplomático aplaudió esta inesperada actuación.

La elección del K-pop no es insignificante: "Demon Hunters" celebra la lucha compartida contra los desafíos regionales, desde Corea del Norte hasta las tensiones comerciales. Un mensaje codificado en los toms y las cajas.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por CNA (@channelnewsasia)

Cuando los tambores derriten los rencores históricos

Una pasión compartida desde sus días de estudiantes, los tambores se convierten aquí en una herramienta de diplomacia cultural. Tokio y Seúl, rivales históricos, nos recuerdan que la música trasciende las disputas: las reparaciones de guerra, el archipiélago de Dokdo/Takeshima, el comercio… Este dúo evoca la cumbre de Camp David de 2023, donde Yoon Suk-yeol y Fumio Kishida ya sellaron una reconciliación. En 2026, los tambores sustituyen los discursos formales para afianzar este entendimiento en el corazón del pueblo.

El K-pop como lenguaje universal de paz

La elección de una canción surcoreana para esta sesión de improvisación japonesa confirma la posición del K-wave como una potencia global. Los dos líderes, fanáticos del J-rock y el metalcore, demuestran que la música une generaciones y naciones. El gobierno japonés compartió oficialmente el video: "Cuando la música ahuyenta las sombras del pasado". Los internautas asiáticos estallaron de orgullo: 5 millones de visualizaciones en 24 horas.

Una puntuación para el futuro regional

Este concierto presidencial va más allá del mero simbolismo: inaugura oficialmente la "Iniciativa Ritmo Asiático", un proyecto trilateral de cooperación cultural entre Japón, Corea y Estados Unidos. ¿Próxima cumbre? Un duelo de tambores con el Secretario de Estado estadounidense.

Al tocar al unísono en "Demon Hunters", Tokio y Seúl demuestran que la diplomacia puede cambiar de rumbo. Los tambores, un "arma" pacífica, resuenan con la esperanza de una Asia armoniosa.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro la belleza, la moda y la psicología con sensibilidad y curiosidad. Disfruto comprender las emociones que experimentamos y dar voz a quienes nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos. En mis artículos, me esfuerzo por conectar el conocimiento científico con nuestras experiencias cotidianas.
Article précédent
¿Por qué los finlandeses son más felices en el trabajo que otros?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

¿Por qué los finlandeses son más felices en el trabajo que otros?

Finlandia ha fascinado a la gente durante varios años gracias a sus altos niveles de felicidad general, y...

Cámara oculta: ella cambia de atuendo y el comportamiento de los hombres cambia radicalmente

Un video de TikTok causó revuelo recientemente en redes sociales. Publicado por el usuario @filimonovadrian, presenta un sorprendente...

¿Quieres dejar de trabajar a los 30? Estos jóvenes están optando por una "minijubilación".

Asociada durante mucho tiempo con un merecido final de carrera, la jubilación está cambiando hoy en día. Según...

A sus 74 años, vive en su coche por una razón que pocas personas entienden.

Marie-Françoise Forey, de 74 años, salió de su casa en Glos-sur-Risle (Eure) para dormir en su Twingo. La...

Una nueva Barbie "autista" está a punto de salir al mercado y no está teniendo buena aceptación universal.

Durante varios años, Barbie ha ampliado su gama de tipos de cuerpo, tonos de piel, formas y habilidades,...

Se dice que las personas que caminan rápido tienen esta cualidad en común.

Comentarios como "caminas demasiado rápido" no son simplemente una cuestión de ritmo: varios estudios en psicología sugieren que...

© 2025 The Body Optimist