Juegan al fútbol con tacones altos y desafían las reglas del juego.

En las redes sociales, las mujeres se presentan frente a la portería con tacones altos en lugar de botas de fútbol y vestidos de satén en vez de camisetas numeradas. Sus parejas, ahora haciendo de porteras, no apostarían ni un céntimo a que sus novias lo consigan. Pero mientras que los jugadores profesionales disfrutan haciendo fintas con los dedos de los pies durante los penaltis, estos aficionados al fútbol también han descubierto una novedosa técnica de distracción para marcar en la escuadra.

Desorientar al portero con un tacón alto

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, las cámaras captaron goles técnicamente brillantes que ya se han convertido en leyenda, disparos perfectamente colocados y penaltis espectaculares. Mbappé, Messi y Haaland demostraron una vez más su destreza goleadora. En estadios más pequeños e íntimos, las mujeres también exhiben su precisión y demuestran que dominan el deporte rey.

Lo hacen con un atuendo que difícilmente se presta a este tipo de acción futbolística. Ataviadas con un vestido que delata una cena elegante o un evento social, utilizan zapatos de tacón alto, mucho más inestables que las botas de fútbol tradicionales.

Irrumpen en el área y engañan al portero para multiplicar por diez sus posibilidades de marcar. No disparan con la izquierda como los jugadores ambidiestros experimentados. No, improvisan «trucos» sin precedentes, nunca antes vistos en toda la historia del fútbol. Los puristas protestarán, pero quienes participan lo consideran genialidad.

Una táctica de tiro que se hizo viral en las redes sociales.

En las redes sociales, proliferan las imágenes de esta acrobacia, acompañadas de los hashtags "girl power" y "clever movement". La artífice se hace llamar @evi_popadinova. En un vídeo que ha alcanzado un millón de visualizaciones, se la ve en acción frente a la portería. Imita el famoso tiro, pero en lugar de enviar el balón a la red, aprovecha la distracción con su tacón para disparar directamente al centro. La portera, desequilibrada por el golpe del zapato, fue sorprendida y no pudo detener el disparo.

Si bien esta práctica engañosa sin duda merecería una tarjeta según las reglas oficiales, en el contexto del juego recreativo resulta asombrosa. Estos videos suelen ir acompañados de una fórmula matemática que revela una ecuación deportiva cuidadosamente elaborada. La moraleja: no hace falta mucho para distraer a un portero. Y los comentarios son unánimes: todos hablan de una actitud de "diva". Bajo la apariencia de esta futbolista, que dista mucho de ser una novata y lleva jugando en un club desde muy joven, el término "destrozar" se ha convertido casi en un mantra.

Porque sí, las mujeres también tienen su lugar en el campo y pueden inventar jugadas icónicas, incluso con atuendos de alta gama que se distinguen de la indumentaria clásica. Otras siguen los pasos de @evi_popadinova y hacen malabares con sandalias gladiadoras de tacón o zapatos de charol con tira en el talón. Lejos de hundirse en la tierra, incluso llegan a humillar a sus oponentes masculinos con regates legendarios.

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Vídeos que dan visibilidad a las mujeres en el fútbol.

Más allá del simple elemento sorpresa, estas secuencias contribuyen a una evolución más amplia en la representación de la mujer en el mundo del fútbol. Tras haber estado relegadas durante mucho tiempo al papel de espectadoras o enfrentándose a estereotipos persistentes, ahora saltan al terreno de juego con sus propios códigos, su creatividad y una habilidad técnica que rivaliza con la de las jugadoras más experimentadas.

Estos vídeos virales no se limitan a la puesta en escena o la provocación. También revelan una nueva forma de interactuar con el mundo del deporte. El fútbol femenino está ganando visibilidad, las jugadoras se están convirtiendo en modelos a seguir y las redes sociales ofrecen una plataforma adicional para quienes desean compartir su pasión de una manera diferente.

Lejos de los campos profesionales y los grandes estadios, estos desafíos improvisados nos recuerdan que el fútbol también es un espacio para la expresión. Un movimiento inesperado, una finta original o un toque de humor pueden bastar para crear un momento memorable. El rendimiento ya no se mide únicamente por el marcador, sino también por la capacidad de sorprender y transmitir emociones.

Tanto en el terreno de juego como en las redes sociales, estas mujeres nos recuerdan que el fútbol no tiene género y que la igualdad de oportunidades sigue siendo el objetivo más bonito que se puede alcanzar.