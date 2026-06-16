La actitud ejemplar de los aficionados japoneses tras el partido ha dado la vuelta al mundo.

Una vez más, han sido noticia por su civismo. Tras el empate entre Japón y los Países Bajos en el Mundial de 2026, los aficionados japoneses permanecieron en las gradas para limpiar el estadio, una tradición que sigue fascinando al mundo entero.

Aficionados que permanecieron en las gradas tras el pitido final.

Fue en el césped del Dallas Stadium de Texas donde se disputó uno de los partidos más emocionantes de la fase de grupos del Mundial de 2026. El 14 de junio, Japón se enfrentó a los Países Bajos en el Grupo F, en un encuentro que terminó en un emocionante empate 2-2. Tan pronto como sonó el pitido final, mientras la mayoría de los espectadores se dirigían a las salidas, los hinchas de los "Samuráis Azules" permanecieron en las gradas para dar comienzo a un ritual muy diferente.

Armados con las bolsas azules que habían usado durante todo el partido para animar a su equipo, se pusieron metódicamente a recoger la basura que quedaba en los asientos y entre las filas. Botellas, vasos y envoltorios: cada trozo de basura se recogía cuidadosamente y se metía en las bolsas, convirtiendo el final del partido en una auténtica operación de limpieza. Una escena que se ha convertido en un ritual, pero que sigue cautivando al mundo.

Una tradición que tiene más de 25 años.

Si bien la imagen ha vuelto a despertar admiración, el fenómeno en sí no es nuevo. Esta costumbre entre los aficionados japoneses se remonta al Mundial de Francia de 1998, la primera participación del país en la competición. Desde entonces, en todos los grandes eventos deportivos internacionales —Mundiales, Juegos Olímpicos— los aficionados japoneses han repetido este gesto.

Durante el Mundial de Qatar 2022, la imagen incluso se viralizó a nivel mundial tras la sorprendente victoria de Japón sobre Alemania en el Estadio Khalifa. En cada edición, la conclusión era la misma: un estadio impecable, dejado impoluto por quienes lo ocuparon durante el partido.

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"Tatsu tori ato wo nigosazu": la expresión que resume la filosofía

Para comprender este gesto, conviene considerar una expresión japonesa particularmente reveladora: "Tatsu tori ato wo nigosazu". Literalmente, significa "el pájaro que vuela no deja rastro". Una frase poética que resume una filosofía de vida: dejar un lugar en el mismo estado en que se encontró. Esta idea se inculca desde la escuela primaria en Japón, donde los niños aprenden a limpiar sus aulas y pasillos.

La educación en el respeto a los espacios compartidos se vuelve algo automático en la edad adulta. Esta práctica se extiende incluso a la vida cotidiana: en Japón, los contenedores de basura públicos son escasos y los residentes han desarrollado el hábito de llevarse sus residuos a casa.

Un gesto motivado por el respeto

Entrevistados en el lugar por la FIFA, varios aficionados explicaron la profunda motivación detrás de esta limpieza colectiva. "Es parte de la cultura. Pero también se trata de respeto por todo: respeto por los jugadores, por los demás aficionados y también por el estadio. Nos sentimos honrados de estar aquí, así que no queremos dejar un desastre", explicó uno de ellos.

Esta afirmación resume a la perfección la dimensión simbólica del gesto: no se trata solo de limpieza, sino de una expresión concreta de humildad y gratitud hacia el país anfitrión y los demás participantes. Scott North, profesor de sociología en la Universidad de Osaka, explicó a la BBC en 2018: «Con los constantes recordatorios a lo largo de la infancia, estos comportamientos se convierten en hábitos para gran parte de la población».

Los jugadores japoneses también fueron ejemplares.

Esta actitud ejemplar no se limita a las gradas. En el terreno de juego, los jugadores japoneses también aplicaron esta filosofía. Una fotografía oficial de la FIFA, ampliamente difundida, muestra el vestuario de la selección japonesa tras el partido: impecable, ordenado y listo para ser utilizado de nuevo. No quedaba ningún equipo en el suelo, ni rastro de la actividad de las horas anteriores. Esta es la práctica habitual de los jugadores japoneses, quienes así trasladan al terreno de juego la misma mentalidad que sus aficionados en las gradas. Tal constancia es poco común y contribuye a la reputación internacional de la selección nacional.

Se propagó de forma viral inmediata en las redes sociales.

Como en cada edición, las imágenes de las gradas siendo limpiadas circularon rápidamente por las redes sociales. La propia FIFA compartió un vídeo de la escena en su cuenta oficial X (antes Twitter), acompañado de un mensaje que celebraba la acción.

También se compartió una anécdota particularmente impactante: Jameis Winston, el mariscal de campo de los New York Giants, quien se encontraba en el estadio como comentarista de FOX, fue filmado ayudando personalmente a los aficionados japoneses a recoger basura. Una imagen simbólica que ilustra el efecto positivo de este tipo de gesto. Mensajes de admiración llegaron de todo el mundo a través de las redes sociales.

Una lección colectiva que trasciende el fútbol.

Más allá del deporte en sí, este gesto resume todo lo que muchos admiran de la cultura japonesa contemporánea: un profundo apego a lo colectivo, un sentido del deber individual hacia la comunidad y una disciplina interiorizada, libre de presiones externas. En una época en la que el fútbol mundial suele asociarse con imágenes más "contrastantes" —violencia, vandalismo, incidentes en las gradas—, el ritual de los aficionados japoneses ofrece un modelo alternativo, silencioso pero poderoso.

En la siguiente fase de su campaña para el Mundial de 2026, la selección se enfrentará a Túnez el 20 de junio en Monterrey, México, y luego a Suecia el 25 de junio, nuevamente en el Estadio de Dallas. Sin duda, esta será una oportunidad para repetir este gesto ya icónico.

Con sus bolsas azules en mano, su actitud serena y concentrada, los aficionados japoneses transformaron una vez más un partido del Mundial en una lección de responsabilidad cívica. En un mundo donde las impactantes imágenes de los estadios suelen asociarse con "excesos", la discreta dignidad de los Samuráis Azules nos recuerda que hay otra manera de amar el deporte y, quizás, en un sentido más amplio, de convivir.