¿Y si tener "demasiados amigos" no siempre fuera sinónimo de felicidad? Lo que dice la ciencia.

¿Puedes contar a tus amigos con una mano? ¡Buena señal! Es mejor tener unos pocos amigos cercanos y comprometidos que veinte que te dan la espalda con más frecuencia que te ofrecen ayuda. La ciencia confirma la teoría de "menos es más" en las amistades. Así que, si tu grupo se ha reducido drásticamente desde la secundaria, no te sientas culpable.

Tener “demasiados amigos” no es bueno para la salud

Durante la adolescencia, tener muchos amigos es casi un indicador de fama, un criterio de popularidad. Quieres encontrar tu lugar en un grupo, tener la mesa llena, participar en salidas grupales y satisfacer ese profundo deseo de pertenencia. Como resultado, tienes tantos amigos que confundes sus nombres. Se forman amistades y se disuelven . Cuantos más años pasan, menos amigos tienes en tu agenda. Esos viejos amigos con los que compartiste risas e innumerables primeras veces se convierten en simples desconocidos.

No te preocupes, si has perdido a todos tus viejos amigos por el camino y solo has conservado a unos pocos, no significa que estés acabado ni que nadie te quiera. Al contrario, la calidad de las amistades vale más que la cantidad. Si pudieras elegir, sin duda preferirías tener dos o tres amigos a los que puedas llamar a cualquier hora de la noche que un montón de amigos que te dejan de contactar en cuanto necesitas ayuda.

Tener muchos amigos puede parecer un lujo durante la pubertad, incluso un rito de paso, pero la salud mental se resiente silenciosamente. Así lo demuestra un estudio realizado por investigadores estadounidenses con 169 adolescentes de entre 15 y 25 años. Estas amistades, además de superficiales y frágiles, te agobian más que te enriquecen.

El estrés, el aislamiento y la falta de confianza forman el telón de fondo.

Los hallazgos de este estudio no son sorprendentes. Las personas con pocos amigos se sienten más realizadas y felices, mientras que quienes tienen muchos son más propensas al estrés, la ansiedad y los problemas de autoestima. Paradójicamente, cuanta más gente tienes a tu alrededor, menos apoyo sientes. Quizás ya hayas experimentado esta desagradable sensación en el pasado: la impresión de ser como una gota de agua ridícula en el océano.

Tienes gente a tu alrededor y muchos apoyos, pero sientes que la soledad se amplifica. Y, por lo general, no hay cercanía emocional, solo conexiones superficiales. En cambio, cuando solo tienes tres o cuatro amigos, la química es más fuerte y palpable. Estos son los amigos que te animan cuando estás en tu peor momento, que te comprenden en silencio y que te sujetan el pelo después de una noche de copas. Según otro estudio, realizado por Robin Dunhar, psicólogo estadounidense, el número 5 se considera de buena suerte en las amistades. Algo para reflexionar.

Saber cuándo decir basta cuando la amistad se convierte en una carga

A veces, las amistades que antes eran fuente de alegría y apoyo se convierten gradualmente en una carga. Cuando los intercambios son desequilibrados, cuando das más de lo que recibes o cuando la relación genera más estrés que consuelo, tienes el derecho (e incluso la necesidad) de distanciarte. Reconocer esta incomodidad no es egoísta ni cruel: suele ser el primer paso hacia una relación más sana, tanto con los demás como contigo mismo.

Saber cuándo decir basta no significa necesariamente una ruptura repentina. Puedes empezar por establecer límites claros, enviar menos mensajes o planificar una conversación honesta sobre cómo te sientes. Preservar tu equilibrio emocional es esencial: una amistad nunca debe ser una carga, sino un espacio de respeto, libertad y amabilidad mutua.

Rodéate de amigos que te recarguen las pilas en lugar de agotarlas. Las verdaderas amistades no están hechas para agotarte, sino para ser estimulantes y alegres. ¿Tu propósito de Año Nuevo? Deshazte un poco de tus amistades .