Exauxiliar de vuelo, abrió una panadería en Japón y su historia es fascinante.

Hay cambios de carrera que se explican con facilidad, y luego está el de Rei Onoda. Esta japonesa, que trabajó como azafata en Emirates y ronda los treinta años, cambió los vuelos internacionales y el horizonte de Dubái por una casa de 180 años en un pueblo de montaña japonés, donde hornea pan todas las mañanas.

Cuatro años en el aire, en Dubái

Rei Onoda trabajó durante unos cuatro años como auxiliar de vuelo para Emirates, con base en Dubái. Una vida de viajes, hoteles y husos horarios: intensa, estimulante, pero lejos de cualquier atisbo de tranquilidad. Tras casarse, regresó a Japón, se instaló en Tokio y se unió a una agencia de relaciones públicas especializada en turismo. Fue allí donde comenzó a gestarse otra visión.

El Japón rural como revelación

Como parte de su trabajo de relaciones públicas, Rei acompañó a periodistas extranjeros por todo Japón, no solo a las grandes ciudades, sino también a zonas rurales menos conocidas. «Me di cuenta de la cantidad de lugares hermosos que había en mi propio país y que ni siquiera sabía que existían. Empecé a plantearme una vida más rural», comenta . Entonces, la pandemia de la COVID-19 aceleró todo.

El Covid como desencadenante

Confinados a un apartamento cerca de la estación de Shibuya, pagando un alquiler altísimo en una urbanización cerrada, Rei y su marido tomaron una decisión radical. Tras dos años de búsqueda, compraron una casa de 180 años en el pueblo de Kamijo, a unos 225 kilómetros al noroeste de Tokio, por 8,5 millones de yenes (aproximadamente 50.000 euros). La propiedad incluye 2,4 hectáreas de terreno agrícola. Su marido dejó su trabajo en el mundo de la moda para obtener la licencia de agricultor, la única que le permite cultivar estas tierras reguladas.

Una panadería nacida de la necesidad

La reforma de la casa para convertirla en una vivienda sencilla se topó con unas normas de conservación muy estrictas, cuyo cumplimiento resultaba demasiado costoso. La pareja entonces optó por un proyecto de cafetería-panadería, financiando la totalidad del proyecto —reforma, equipamiento y construcción— con un total aproximado de 50 millones de yenes, incluyendo 29 millones de yenes en subvenciones públicas para el desarrollo regional y la conservación cultural.

Tres años de reformas, formación en panadería, un bebé

Paralelamente al proyecto de construcción de tres años, Rei se formó como panadera en Tokio con un artesano alemán. Durante este tiempo, también quedó embarazada de su hijo. La panadería Kamijyoan abrió sus puertas hace un año y medio. Rei se encarga de la panadería —donde elaboran pan rústico, pan de molde, pan de centeno, pasteles y galletas—, mientras que su marido dirige la cafetería. El establecimiento atrae tanto a locales como a turistas. La pareja también elabora cerveza artesanal de melocotón.

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La comunidad como fundamento

«Compaginar la panadería con la maternidad ha sido todo un reto. Pero he aprendido a apoyarme en los demás», dice Rei. El apoyo de sus suegros y de la guardería local la ha ayudado a seguir adelante. Y detrás de cada hornada de pan, ve un mensaje que quiere transmitir a su hijo: «Esta panadería existe gracias al apoyo de la comunidad. Espero que, cuando crezca, mi hijo lo vea y comprenda la importancia de construir algo juntos y de no renunciar a aquello en lo que uno cree».

Desde un Airbus A380 de Emirates hasta un horno de leña en una casa de 180 años, Rei Onoda sin duda no eligió el camino más fácil. Sin embargo, su historia demuestra que un cambio de vida radical, cuando se basa en una visión clara y una comunidad sólida, puede construir algo duradero.