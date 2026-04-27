Los investigadores han identificado un sorprendente "defecto" en las personas muy inteligentes.

La soledad suele presentarse como un "defecto que debe corregirse". Un estudio reciente sugiere que reconsideremos esta perspectiva. Según esta investigación, disfrutar de momentos a solas puede estar asociado, en algunas personas, con una "alta inteligencia y una buena autonomía emocional".

¿Es la soledad realmente un defecto?

Es necesario matizar el término "defecto". Disfrutar de la soledad no es un problema en sí mismo. Algunas personas recargan energías en compañía de otros, mientras que otras encuentran su equilibrio en la paz, la tranquilidad y su espacio personal.

No todos funcionamos igual, y eso es perfectamente normal. Preferir la soledad no significa tristeza, rechazo a los demás ni torpeza social. Simplemente puede reflejar un temperamento diferente. Así que no hay nada de malo en disfrutar de la propia compañía. La necesidad de soledad puede ser tan legítima como la necesidad de interacción social.

Lo que muestra el estudio

Publicada en el British Journal of Psychology , esta investigación se basó en aproximadamente 5000 participantes. Los investigadores observaron que las personas que valoraban más la soledad, sobre todo en entornos urbanos, tenían, en promedio, un coeficiente intelectual más alto y un buen nivel de satisfacción personal.

La idea no es afirmar que todas las personas inteligentes deseen vivir solas, ni que las personas sociables lo hagan menos. Se trata, más bien, de una tendencia estadística observada dentro de un grupo, con todos los matices que ello implica. Estos resultados sugieren principalmente que algunas personas con altas capacidades cognitivas parecen depender menos de las interacciones sociales frecuentes para sentirse bien.

Por qué esto podría explicarse

Los investigadores proponen una teoría llamada "teoría de la sabana". Según esta hipótesis, nuestros antepasados desarrollaron comportamientos adaptados a la vida en grupo, lo cual fue esencial para la supervivencia.

Hoy en día, los entornos modernos son más complejos y, en ocasiones, exigen un alto grado de adaptabilidad individual. Por lo tanto, las personas con alta inteligencia podrían sentirse más cómodas gestionando ciertas situaciones por sí mismas, resolviendo problemas u organizando su vida diaria sin buscar constantemente la interacción social. En otras palabras, podrían encontrar mayor satisfacción en funcionar de forma autónoma.

Una riqueza que a menudo se malinterpreta.

La soledad elegida a veces se interpreta erróneamente como aislamiento. Sin embargo, también puede ser sinónimo de concentración, creatividad y profunda reflexión.

Algunas personas necesitan silencio para pensar, crear, leer, aprender o simplemente recargar energías. Otras prefieren alternar entre socializar y pasar tiempo a solas. De nuevo, ningún enfoque es mejor que otro. Disfrutar de la soledad no te hace frío, extraño ni inaccesible. Simplemente puede significar que sabes lo que te conviene.

No existe un único camino hacia la realización personal.

Es importante recordar que un solo estudio nunca define a una persona por completo. La inteligencia es multifacética, al igual que la personalidad, y cada persona encuentra su equilibrio de manera diferente. Algunas personas prosperan en la interacción constante, los proyectos colaborativos y la energía de un grupo. Otras se desarrollan mejor con autonomía, tranquilidad y espacios silenciosos. La clave no está en conformarse a una norma social, sino en respetar la propia forma natural de funcionar.

En definitiva, esta investigación nos recuerda, sobre todo, una cosa: lo que a veces etiquetamos precipitadamente como un «defecto» puede ser simplemente otra forma de estar en el mundo. Y esta diversidad humana es un verdadero valor.