Trescientos mujeres unen fuerzas para comprar un castillo y dirigir un campamento de verano solo para adultos.

Solo hizo falta un anuncio inmobiliario y una chispa de inspiración para que todo comenzara. Trescientos mujeres de todo el mundo aunaron sus ahorros para comprar un castillo de 800 años de antigüedad en el suroeste de Francia y transformarlo en un campamento vacacional reservado para mujeres adultas.

Todo comienza con un flechazo en línea.

La historia de "Camp Château" comienza de una manera inesperada. Philippa Girling, una exejecutiva financiera, y su hija Leah Lykins se toparon con un anuncio en línea: el Château de Béduer, en la región francesa de Lot, estaba en venta. Una fortaleza medieval del siglo XIII, situada sobre el valle de Célé, a pocos kilómetros de Figeac. "Nos cautivó el edificio. Buscábamos cualquier excusa para comprarlo", declaró Leah Lykins a la revista People .

Un novedoso modelo de copropiedad

El problema era que las dos mujeres no podían financiar la compra por sí solas. Surgió entonces la idea de un modelo innovador: la copropiedad colectiva, abierta a otras mujeres que compartieran el mismo sueño. Más de 300 respondieron a la convocatoria, a la que se unió la tercera cofundadora, Lynda Coleman. «Reunimos a todas estas mujeres, a algunas las conocíamos, a otras no», recuerda Coleman. En total, el grupo recaudó aproximadamente 2,3 millones de dólares para comprar el castillo, además de 325.000 dólares adicionales para su renovación y adecuación a la normativa vigente.

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Seis días, cinco noches, sin presión.

El concepto de "Camp Château" es simple y directo: seis días, cinco noches, todo incluido: alojamiento, comidas, vino, actividades y excursiones. Se ofrecen más de ocho talleres diarios: yoga, equitación, kayak, jardinería, clases de cocina, pintura, meditación, visitas a mercados locales o una siesta junto a la piscina. El alojamiento consiste en dormitorios compartidos para cinco a ocho personas o tiendas de glamping instaladas en el parque de ocho hectáreas. "Nos esforzamos por garantizar que no haya estrés en ningún momento", explica Philippa Girling. Los participantes tienen entre 19 y más de 70 años y provienen de todos los ámbitos de la vida.

Un éxito que superó todas las expectativas.

Las cifras hablan por sí solas. En 2023, su primer año de funcionamiento, el castillo acogió a 240 campistas. Para 2026, ya hay 1850 plazas previstas, y se esperan más de 2100 en 2027. Los vídeos publicados en TikTok han disparado la demanda a niveles inesperados: la lista de espera cuenta ahora con más de 11 000 mujeres. Este entusiasmo refleja algo profundo: la necesidad de un espacio propio, entre mujeres, sin segundas intenciones.

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Una segunda dirección, una comunidad en línea

Ante esta afluencia, las fundadoras ya han adquirido una segunda propiedad: la Abadía-Castillo de Camon en Ariège, que también acoge cursos de verano. Para quienes no pueden viajar, el equipo creó «Pocket Château», una comunidad en línea que sus miembros denominan «internet lento»: sin publicidad, sin spam, sin presiones. Más de 500 mujeres de unos veinte países ya se reúnen allí para participar en talleres y eventos virtuales.

Un castillo del siglo XIII, 300 mujeres y un sueño compartido: «Camp Château» demuestra que existe una tercera vía entre el turismo de masas y las jubilaciones con precios desorbitados. Sin reyes ni multimillonarios: solo solidaridad, un toque de audacia y 11.000 mujeres en lista de espera.