A sus 101 años, esta mujer continúa nadando y comparte su visión de una "vida larga y activa".

A sus 101 años, Betty Morris inspira con su energía y entusiasmo por la vida. Esta residente de Michigan sigue nadando a diario, participa en clases de Zumba y mantiene una independencia total. ¿Su secreto? Una rutina basada en el movimiento, la conexión humana y los pequeños placeres. Ella comparte sus cuatro reglas de oro.

1. Muévete todos los días, sin esforzarte por alcanzar un rendimiento óptimo.

Durante casi cuarenta años, Betty Morris ha ido a la piscina de la YMCA en Jackson, Michigan, luciendo su traje de baño. Un hábito que comenzó gracias al consejo de una amiga y que, con el tiempo, se ha convertido en una verdadera forma de vida. "No podría vivir sin ello. Cada vez que alguien me pregunta por qué he vivido tanto, respondo: 'Es gracias al deporte'. El agua no discrimina. En una piscina, puedes hacer cualquier cosa", declaró a NBC.

Para ella, la natación es mucho más que simple actividad física. Incluso considera el YMCA como su segundo hogar y atribuye gran parte de su bienestar a esta práctica regular. Su lema es claro: en el agua, cada uno puede progresar a su propio ritmo, sin prejuicios. Todos los sábados, esta centenaria también participa en una clase de Zumba y disfruta de paseos con su hija.

2. Cultiva la gratitud a diario.

Más allá de la actividad física, Betty Morris destaca una mentalidad que siempre la ha acompañado: vivir con gratitud. Según ella, comenzar cada día con un corazón agradecido ayuda a ver el lado positivo y a disfrutar plenamente del presente. Su hija confirma que esta actitud es parte esencial de su personalidad. Siempre sonriente y entusiasta, a Betty le encanta compartir momentos con los demás e irradia una energía cálida.

3. Las relaciones sociales, una verdadera fuerza motriz.

Para esta centenaria, mantenerse conectada con los demás es tan importante como cuidar de su salud. En la piscina y en la iglesia, se toma el tiempo para charlar con la gente que conoce e incluso recuerda sus nombres. Esta genuina curiosidad por los demás enriquece su vida diaria y mantiene una sólida red de relaciones. Es prueba de que los intercambios, las conversaciones y las actividades compartidas también contribuyen a una vida plena y satisfactoria.

4. Date un capricho sin sentirte culpable.

Betty Morris no lleva un estilo de vida basado en la privación. Si bien las frutas y verduras forman parte de su dieta, no renuncia a los caprichos que disfruta. Entre sus favoritos se encuentran las tostadas generosamente untadas con mermelada casera de fresa, el pan que hornea cada semana y el dulce de mantequilla de cacahuete, que saborea con deleite. Es una forma de recordarnos que un equilibrio sostenible también puede incluir los alimentos que nos brindan alegría.

Para celebrar su 101 cumpleaños, Betty Morris sopló las velas en el YMCA, rodeada de sus seres queridos. Esta imagen resume a la perfección su filosofía: mantenerse activa, cultivar las relaciones importantes y apreciar las pequeñas alegrías de la vida. Su historia nos recuerda que una vida larga y activa no depende necesariamente de reglas estrictas.