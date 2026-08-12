"Pensaba que me estaba ayudando": su testimonio sobre el alcohol y la sensibilidad emocional provoca reacciones.

Se suele decir que el alcohol reduce las inhibiciones y libera incluso a las personas más tímidas. Con unas copas, conectamos con los demás, acortamos distancias con mayor facilidad y entablamos relaciones sin tener que buscar las palabras adecuadas. Presentado constantemente como una bebida "social", el alcohol da la ilusión de hacernos más extrovertidos en las fiestas, cuando en realidad nos transforma desde dentro. Puede que nos acerque a los demás, pero principalmente nos aleja de nosotros mismos. Esta es la observación de Tatjana, de la cuenta @tatjanova_.

El alcohol y la sensibilidad no se llevan bien.

Por la noche, en una fiesta de despedida, después del trabajo o en una cena de cumpleaños, el alcohol llena las copas y rivaliza con el agua mineral, considerada sagrada. Esta bebida, medida en grados, a veces promete reducir la tensión y ahogar la timidez más persistente. Bajo su influencia, las personas tímidas por naturaleza se acercan a desconocidos sin dudarlo y se lanzan a interminables monólogos, cuando normalmente permanecerían en silencio.

Utilizado para conectar con los demás, o incluso como remedio para los introvertidos, el alcohol disuelve todas las inhibiciones. A menudo aceptamos una o dos copas con la esperanza de relajarnos y salir de nuestra zona de confort. Y luego, al final de la noche, nos vamos con una lista de contactos interminable que olvidaremos al día siguiente. El alcohol parece actuar como un "pegamento" entre las personas.

Eso es lo que pensaba Tatjana, de la cuenta @tatjanova_, antes de darse cuenta del engaño, de la estafa. En una publicación reveladora que tuvo gran repercusión, enumera los efectos nocivos del alcohol en las personas sensibles, especialmente en las mujeres. Si bien el alcohol puede dar la impresión de ser más espontáneo y parecer más extrovertido ante los demás, en realidad, es solo un placebo. Peor aún, es un veneno para el crecimiento personal. "Cuando eres sensible, el alcohol no te ayuda; te aleja poco a poco de ti mismo", explica la creadora de contenido, que ofrece asesoramiento para ayudar a las personas a gestionar su sensibilidad.

Los efectos secundarios del alcohol en personas sensibles

Todos conocemos los efectos físicos del alcohol: las náuseas al despertar, la confusión mental, la migraña que se irradia, la sensación de estar atrapado en cámara lenta. Lamentamos haber olvidado el significado de la palabra "moderación". Por lo general, nadie sale ileso de una noche de excesos con el alcohol.

Si bien los efectos biológicos del alcohol están bien documentados y a veces se alivian con una aspirina, su impacto en la mente sigue siendo relativamente desconocido. Quienes practican la llamada medicina "espiritual", aquellos que se adentran en lo divino, incluso lo describen como un "disolvente sutil". Tatjana, por su parte, recurre a su propia experiencia para enumerar todo lo que el alcohol ahoga en nuestro interior.

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"Amplifica aquello que intentas calmar."

En el frenesí del momento, nos dejamos llevar, dejamos de cuestionarnos y nuestra voz interior parece haberse silenciado. Nuestra única preocupación es controlar la lista de reproducción que suena en el altavoz. No somos más que alegría y euforia. Sin embargo, cuando el efecto del alcohol desaparece, las emociones resurgen con más fuerza. «Ansiedad, vacío, tristeza, sobreanálisis: todo vuelve a aflorar», observa el creador de contenido.

"Te hace confundir intensidad con autenticidad."

Tras unas copas, nos sentimos más vivos, menos temerosos y, sobre todo, menos susceptibles al juicio ajeno. Nos sorprendemos diciéndole a un compañero que tiene mal aliento o coqueteando con nuestro amor platónico de la infancia. Literalmente, desaparecen las barreras sociales . Algunos creen que el alcohol revela la verdadera naturaleza de quienes lo consumen. Sin embargo, no es un reflejo fiel de nuestra personalidad, sino simplemente la expresión de nuestro lado más oscuro.

"Te agota profundamente la energía."

Las personas altamente sensibles experimentan todo con máxima intensidad y absorben emociones que el cuerpo humano no puede almacenar por sí solo. Y, en última instancia, el alcohol es la gota que colma el vaso. Es la gota que colma el vaso. «El alcohol sobrecarga aún más el organismo y a menudo te deja con una sensación de pesadez interior», añade el creador de contenido, que habla desde su propia experiencia.

"Te impide aprender a autorregularte de verdad."

Al consumir alcohol en momentos estratégicos, para movernos con mayor facilidad entre multitudes o conversar sin obstáculos, huimos de la realidad y adormecemos nuestra incomodidad en lugar de aceptarla con serenidad. En vez de familiarizarnos con esta emoción, esta soledad o esta inquietud, facilitamos su absorción mediante el alcohol.

"Te aleja de tu intuición."

Si bien el alcohol reduce las inhibiciones, también obstaculiza otros aspectos de nuestra personalidad y nuestro ser. Además de contribuir a un verdadero colapso mental, nos sumerge en un estado de letargo. Es como si estuviéramos físicamente presentes pero mentalmente ausentes. Nuestra mente se queda en blanco y nuestra capacidad de discernimiento disminuye con cada copa. «Tus límites se desdibujan, al igual que tus necesidades», explica el creador de contenido.

En otras palabras, si bien el alcohol puede generar cierta confianza momentánea, también altera la personalidad y nos agota como un veneno insidioso. Un estudio de 2017 confirma la versión de Tatjana y reconoce su naturaleza altamente permisiva, así como el daño colateral que causa a la salud mental.