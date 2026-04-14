Una usuaria de internet comparte su técnica para doblar la ropa y optimizar el espacio en su maleta.

Viaje
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Hacer la maleta puede convertirse rápidamente en un quebradero de cabeza, con la ropa arrugada y la falta de espacio. En redes sociales, la creadora de contenido @mademoiselleImanne ofrece un método sencillo pero ingenioso para optimizar el espacio. ¿Su secreto? Empacar la ropa extendida en lugar de apilarla o enrollarla.

Una organización clara y visualmente atractiva.

La técnica se basa en una idea muy simple: extender cada prenda en capas bien estructuradas. Como resultado, tu maleta se organiza de inmediato. Se acabó el caos donde todo está revuelto. Al adoptar este método de doblado, creas una organización limpia, casi visual, que te permite identificar tus conjuntos en un abrir y cerrar de ojos. Cada prenda encuentra su lugar sin aplastar a las demás, lo que da una sensación de orden muy satisfactoria.

Este tipo de preparación de la maleta también puede transformar tu relación con el proceso de hacerla. Ya no sientes que estás sufriendo las consecuencias de la partida; es como armar una selección de atuendos cuidadosamente elegidos y sin esfuerzo.

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Ropa más accesible (y mejor conservada)

Más allá de su atractivo estético, este método ofrece una ventaja práctica real. Al extender la ropa, evitas tener que desempacar todo solo para sacar una camiseta. Cada categoría se puede organizar lógicamente: las partes de arriba a un lado, las de abajo al otro, o incluso conjuntos completos agrupados. Esto te ahorra tiempo al llegar a tu destino, especialmente si te gusta mantener cierta armonía en tu vestuario.

Otro punto importante: la ropa se arruga menos. Al no estar comprimida en exceso ni enrollada demasiado, los tejidos transpiran mejor. Por lo tanto, tus prendas favoritas, ya sean fluidas, ajustadas o más delicadas, conservarán mejor su forma.

Un consejo sencillo en el que todos están de acuerdo.

En TikTok, este método rápidamente ganó popularidad. En los comentarios del video de @mademoiselleImanne, muchos elogiaron la técnica por ser simple, efectiva y fácil de usar. Lo más atractivo es que no requiere accesorios ni habilidades especiales. No es necesario dominar técnicas complejas de plegado ni invertir en organizadores costosos. Además, se alinea con una tendencia más amplia: simplificar la vida diaria sin sacrificar la estética. Una maleta bien preparada también significa viajar con más tranquilidad.

Por supuesto, como cualquier consejo, esta técnica no es una regla estricta. Puedes adaptarla a tus necesidades, hábitos y al tipo de ropa que llevas. Al fin y al cabo, tu maleta refleja tu estilo de viaje, y sea cual sea tu enfoque, lo más importante es sentirte bien con tus elecciones, con ropa que te haga sentir cómodo y seguro.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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