Ylellisen kauneuslahjasetin antaminen on varma valinta tilaisuudesta riippumatta. Joulu, syntymäpäivät, ystävänpäivä tai äitienpäivä: nämä huolella valitut setit tekevät vaikutuksen anteliaisuudellaan ja arvokkuudellaan.

Joka vuosi suuret tuotemerkit ryhmittelevät parhaat tuotteensa premium-lahjasetteiksi , usein halvemmalla hinnalla kuin erikseen ostettuina.

Meikki, kasvojenhoito tai lumoavat hajuvedet: tässä on valikoimamme kauneimmista lahjasetistä.

Miksi antaa naiselle ylellinen kauneuslahjasetti?

Ensiluokkainen kauneuslahjasetti yhdistää useita etuja, joita harvat muut lahjat tarjoavat.

Se yhdistää saman tuotemerkin toisiaan täydentäviä tuotteita, jotka on suunniteltu toimimaan yhdessä, ihonhoidosta tuoksuihin.

Lopputulos: sen saaja löytää itselleen yhtenäisen rutiinin, joskus jopa kokonaisen kauneusrituaalin.

Myös taloudellinen puoli on eduksi. Jotkut lahjapakkaukset tarjoavat sisältönsä puoleen hintaan , mikä on harvinainen tilaisuus päästä käsiksi premium-paketteihin.

Ainesosat, kuten peptidit, hyaluronihappo ja arvokkaat öljyt, tulevat siten helpommin saataville.

Pakkaus on oma ulottuvuutensa. Peilillä varustettu meikkilaukku, kierrätetystä kankaasta valmistettu kotelo, häikäisevä liukuvärjäysrasia: jokainen lahjarasia kertoo visuaalisen tarinan jo ennen avaamista.

Rajoitetut erät lisäävät keräilijän ulottuvuuden, joka vahvistaa hetken tunnetta.

Tämä lahjaidea sopii jokaiseen makuun. Olipa kyseessä sitten meikin ystävä, ikääntymistä ehkäisevän ihonhoidon ystävä tai aistillisten ja koukuttavien tuoksujen ystävä, jokainen nainen löytää lahjasetin, joka heijastaa hänen persoonallisuuttaan.

Luksusbrändien tunnettu arvovalta muuttaa eleen todelliseksi huomion ja eleganssin osoitukseksi.

Parhaat ylelliset meikkilahjapakkaukset

Upeat kotelot silmien ja huulten korostamiseen

Pillow Talk Dreams Come True -lahjasetti (390 €) erottuu joukosta keskipisteenä. Se kokoaa yhteen 14 täysikokoista tuotetta peilillä varustetussa meikkilaukussa, mukaan lukien merkin ikonisen huulipunan ja useita uutuuksia.

Lahja, joka on yhtä lailla visuaalinen kuin aistillinenkin, suunniteltu tekemään vaikutuksen.

Keskihintaiseen budjettiin sopiva Blockbuster Box Set (180 €) tarjoaa kuusi täysikokoista tuotetta 100 % kierrätetystä kankaasta valmistetussa kotelossa.

Ripsiväri- ja geelirajauskynä-kaksikko vetoaa myös intensiivisen lookin ystäviin: Eye Edit Set (69,75 €) yhdistää täysikokoisen silmänympärystrion, johon kuuluu vedenkestävä geelirajauskynä sävyssä Obsidian, kimaltava luomiväri ja tuuheuttava ripsiväri.

Lahjapakkauksia edulliseen hintaan jokaiseen makuun

Le look Interdit -lahjasetti (45 €) on houkutteleva rohkean pakkauksensa ansiosta: Givenchyn kartanon pienoismalli.

Arkkitehtoninen yksityiskohta, joka kertoo paljon esillepanon huolellisuudesta.

Edullisempi mutta yhtä hyvin tehty meikkisetti, joka sisältää ripsivärin ja eyelinerin (40,99 €), tai silmä- ja huulipunasetti, joka sisältää ripsivärin, meikinpoistoaineen ja kynän (noin 32,89 €), ovat houkuttelevia käytännöllisyytensä ansiosta.

Ikonisen ripsivärin (39,90 €) sisältävä setti sisältää myös kaksivaiheisen meikinpoistoaineen ja minikokoisen kohl-kynän. The Summer Skin Setin (112,12 €) poskipunat ja korostuspuuterit tarjoavat valoisan ja monipuolisen paletin, joka antaa meikille pronssisen hehkun ja kiiltävän lopputuloksen.

Älä missaa näitä ylellisiä ihonhoito- ja hajuvesilahjasettejä.

Ainutlaatuiset ikääntymistä ehkäisevät hoidot ja kasvorituaalit

Day and Night Duo Set (365 €) yhdistää kaksi ikääntymistä ehkäisevää voidetta, jotka sisältävät Miracle Broth -voidetta ja MRA-3-voidetta, joka on merellisistä ainesosista valmistettu retinolin vaihtoehto eikä ärsytä ihoa. Ihanteellinen ihon syväravitsemiseen ja nuorentamiseen.

Ihonhoitosetti (249 €) on saatavilla rajoitetun erän sirkusteemaisessa pakkauksessa, jossa on kaksi tehokasta tuotetta, jotka virkistävät ja kiinteyttävät ihoa. Ne lupaavat kirkkaampaa ihoa, vähentävät ryppyjä ja palauttavat hehkun.

Silmänympäryshoitosetti (265 €), joka on rikastettu TFC8:lla, ainutlaatuisella vitamiinien, lipidien ja peptidien sekoituksella, täydentää tehokkaasti tätä kasvojenhoitosarjaa.

Täydellinen rutiini luksus-, matka- ja minikooissa (142,50 €) sisältää puhdistusaineen, hyaluroniseerumin, kasvovoiteen ja kirkastustippoja.

Luonnonmukainen ja elokuvamainen boksisetti (110 €), joka on pakattu kierrätysmateriaaleihin, tuo tähän valikoimaan ympäristövastuullisen säväyksen.

Lumoavat tuoksut: hajuvesilahjapakkaukset

Flora Gorgeous Gardenia -lahjasetti (125,99 €): kukkainen eau de parfum, joka on rakennettu valkoisen gardenian, jasmiinin, päärynänkukan ja ruskean sokerivanan ympärille.

(129 €): punaisen ja hopean sävyissä vivahtava kotelo, aistillinen ja elegantti juhlapyhiin. Kayali Freedom -miniatyyrisetti (105 €): neljä myskiin perustuvaa miniatyyriä, saatavilla ruusun ja ylang-ylangin, mandariinin ja bergamotin, matchan ja lämpimän vaniljan tai kanelin ja setripuun tuoksuissa.

(129 €): punaisen ja hopean sävyissä vivahtava kotelo, aistillinen ja elegantti juhlapyhiin. Kayali Freedom -miniatyyrisetti (105 €): neljä myskiin perustuvaa miniatyyriä, saatavilla ruusun ja ylang-ylangin, mandariinin ja bergamotin, matchan ja lämpimän vaniljan tai kanelin ja setripuun tuoksuissa.

Suurimmat kauneusbrändit ja välttämättömät tuotteet premium-lahjasetteihin

Nuxe on ilmentänyt luonnollista, tehokasta ja aistillista kauneutta yli 30 vuoden ajan.

Sen lahjasetit sisältävät kasvojen, vartalon ja hiustenhoitotuotteita, kuorintoja, naamioita, päivä- ja yövoiteita sekä hajuvesiä.

Lippulaivatuote on edelleen Huile Prodigieuse , joka on saatavilla neroli- ja kukkaistuoksuisina versioina ja joka ravitsee ja parantaa sekä ihoa että hiuksia. Nuxe tarjoaa myös lahjakortteja, joita voi lunastaa kauneushoitoloista tai Nuxe Spa -kylpylöistä.

Samaan aikaan suuret jälleenmyyjät jakelevat lahjapakkauksia Diorin, Lancômen, Yves Saint Laurentin, Givenchyn, Estée Lauderin ja Shiseidon muotitaloilta.

Erikoistuneet alustat tarjoavat pääsyn niche-brändeihin, kuten Augustinus Bader, Westman Atelier, Dr. Barbara Sturm, Aesop tai Hourglass.

Bastille Parfums tarjoaa valikoiman luonnollisia hajuvesiä, joilla on vahva persoonallisuus: iloisia kuten Rayon Vert tai Un Deux Trois Soleil , sensuelli kuten Paradis Nuit tai Pleine Lune , koukuttava kuten Demain Promis , eloisa kuten Hors-Piste tai jopa tulinen kuten 14 Juillet .

Mon Corner B tarjoaa 100 ja 200 euron luomukosmetiikan e-lahjakortteja sekä rajoitetun erän luomukosmetiikkajoulukalenterin.

Budjetista tai profiilista riippumatta ylellinen kauneussetti on poikkeuksellinen lahja, joka yhdistää laadukkaat ainesosat, aistilliset koostumukset ja suurten tuotemerkkien arvostuksen.