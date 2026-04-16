Karnevaali on paljon enemmän kuin vain naamiaisparaati. Se on kutsu uudistua, leikkiä väreillä, muodoilla ja kuvioilla luodakseen upeita taiteellisia muodonmuutoksia.

Joka vuosi, erityisesti Mardi Grasin aikaan, tuhannet naiset etsivät omaperäisiä ideoita asujensa kohentamiseksi. Meikki on edelleen tämän muutoksen keskeinen elementti.

Olipa kyseessä sitten silmiinpistävä eläimen ilme, fantasiahahmo tai kaukaisen kulttuurin inspiroimat kasvot, mahdollisuudet ovat rajattomat ja kaikkien saatavilla.

Maaginen yksisarvismeikki karnevaaleille

Tarvittavat varusteet

Tämän satumaisen meikin luomiseen tarvitset seuraavat välineet: mustaa, kultaista, valkoista, pinkkiä ja sinistä luomiväriä sekä ohuita siveltimiä yksityiskohtiin ja leveitä siveltimiä suurempien alueiden peittämiseen.

Glitter lisää yksisarvismaailmaan sen olennaisen säväyksen, joka on säteilevän kimallusta. Jokaisella sävyllä on oma roolinsa: kulta kehystää sarvea, pinkki pehmentää kokonaisilmettä ja sininen korostaa silmiä.

Mukana olevat vaiheet

Aloita piirtämällä kultainen sarvi otsan keskelle ohuella siveltimellä. Piirrä sitten sarven ympärille kaksi vaaleanpunaista puoliympyrää kehystämään tämä keskeinen elementti.

Piirrä otsaan sarven molemmille puolille valkoiset, vaaleanpunaisella täytetyt korvat. Piirrä silmäluomien yläpuolelle sinisiä viivoja korostaaksesi katsetta. Viimeistele sarven ääriviivat mustalla tasaisilla vaakasuorilla vedoilla.

Lisää vaaleanpunaisia arabeskeja, ohuita valkoisia viivoja ja pieniä valkoisia tähtiä rikastuttaaksesi sommitelmaa. Viimeistele runsaalla glitterillä.

Iloinen pellemeikki, karnevaalien klassikko

Tarvittavat varusteet

Tähän tutoriaaliin tarvitaan valkoista, sinistä ja punaista luomiväriä , punaista meikkivoidetta , meikkisieniä ja siveltimiä.

Valkoinen kasvomaali toimii pohjana peittäen koko kasvot, sininen luo ilmeikkäiden kolmioiden kontrastin, kun taas punainen luo klovnin ikonisen suun ja ruusunpunaiset posket.

Sienet varmistavat tasaisen ja tasaisen levityksen.

Mukana olevat vaiheet

Peitä koko kasvot valkoisella kasvomaalilla puhtaalla sienellä . Piirrä kaksi sinistä kolmiota kulmakarvojen yläpuolelle ja kaksi symmetristä kolmiota silmien alle luodaksesi koomisen ja teatraalisen ilmeen.

Levitä punaista poskipunaa poskille ja nenänpäähän. Piirrä sitten leveä pelle suu punaisella meikkivoiteella ja nosta suupieliä iloisen ilmeen luomiseksi.

Täydennä ulkoasu pienellä pellehatulla, joka tekee tästä juhlavasta asusta täydellisen.

Tiikerin meikki onnistuneeseen eläinilmeeseen

Tarvittavat varusteet

Jotta voit esittää tämän kissan vakuuttavasti, varustaudu valkoisella, oranssilla, keltaisella ja mustalla kasvomaalilla, sienillä ja siveltimillä.

Tämän lookin hienovaraisuus piilee vivahteissa: asteittainen siirtyminen keltaisesta oranssiin luo luonnollisen ja vakuuttavan liukuvärin, joka on lähellä aitoa tiikerin turkkia.

Mukana olevat vaiheet

Levitä keltaista luomiväriä otsalle, nenälle ja poskille sienellä tasaisesti peittäen. Rajaa sitten kasvot oranssilla ja luo tasainen liukuvärjäys reunoja kohti.

Piirrä valkoiset viivat silmäluomien yläpuolelle ja maalaa kuono valkoiseksi simuloidaksesi tiikerin tyypillistä valoaluetta.

Piirrä symmetriset mustat viivat otsaan , silmien ääriviivoihin, poskille ja nenänpäähän sekä lisää viikset.

Lisää jokaisen mustan viivan väliin ohuet valkoiset viivat entistä realistisemman vaikutelman aikaansaamiseksi.

Värikäs ja juhlava papukaijameikki karnevaaleille

Tarvittavat varusteet

Tämä rehevä meikki vaatii täydellisen paletin: valkoisia, mustia, punaisia, keltaisia, oransseja, sinisiä ja vihreitä luomivärejä , tarkkoja siveltimiä ja sieniä.

Naamiointia viedään pidemmälle, höyhenillä tai erikoispiilolinsseillä koristellut päänauhat tehostavat lopputulosta dramaattisesti.

Mukana olevat vaiheet

Muodosta silmien ympärille keltaiset kaaret lähtökohdaksi. Maalaa ripsien yläpuoli oranssilla ja sitten punaisella luodaksesi kromaattisen, höyhenpeitettä muistuttavan sarjan.

Piirrä poskille sinisiä ja valkoisia viivoja. Piirrä silmien ympärille paksut mustat viivat ja muodosta nenään musta ympyrä jäljittelemään nokkaa. Väritä kulmakarvat ja silmien yläosat valkoisiksi.

Lopuksi taputtele vihreää luomiväriä kasvojen siniseen osaan lisätäksesi syvyyttä.

Sateenkaarimeikki, häikäisevä idea karnevaaleille

Tarvittavat varusteet

Varaa mukaan punaisia, oransseja, keltaisia, vihreitä, valkoisia, violetteja ja sinisiä luomivärejä , sieniä ja siveltimiä.

Luomivärien laatu on tässä ratkaisevan tärkeää: kirkkaat ja hyvin pigmentoidut sävyt takaavat valoisan ja omaleimaisen lopputuloksen, joka on erityisen näkyvä katumuotinäytöksessä.

Mukana olevat vaiheet

Piirrä värillisiä kaaria nenän yläosasta otsaan toisella puolella ja nenästä leukaan toisella puolella. Levitä värit sateenkaaren kaanonisessa järjestyksessä: punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, violetti.

Sekoita värejä taputtamalla sienellä luodaksesi luonnollisen liukuvärin. Lisää sateenkaareen valkoisia ristejä ja pisteitä saadaksesi entistäkin koristeellisemman ja graafisemman vaikutelman.

Rohkea merirosvomeikkityyli, jolla erottuu karnevaaleilla

Tarvittavat varusteet

Kerää valkoista, mustaa ja punaista luomiväriä , sieniä ja siveltimiä.

Tämä asu sopii täydellisesti naisille, jotka haluavat esittää vahvan ja päättäväisen ilmeen, joka on kaukana tavanomaisista naisellisen meikin standardeista.

Mukana olevat vaiheet

Piirrä otsan poikki punainen panta, joka jatkuu alas kohti oikeaa korvaa. Piirrä panta mustalla ja lisää siihen pieniä valkoisia ympyröitä jäljittelemään kirjontaa. Piirrä vasemman silmän päälle musta silmälappu, joka on merirosvolle tyypillinen piirre.

Lisää mustat viikset ja paksu parta. Merirosvohattu tai pään ympärille sidottu huivi täydentävät tämän upean asun.

Catrina-meikki salaperäiseen ja eleganttiin karnevaaliin

Mitä sinun tarvitsee tietää tästä meikistä

La Catrina on paljon enemmän kuin vain meikkiä: se on meksikolainen kulttuurisymboli, joka on syvästi juurtunut Día de los Muertos -perinteeseen, jota vietetään joka marraskuun 2. päivänä.

Meksikolainen kallo on tämän tyylin ydin, jossa meikki on naamioinnin keskeinen elementti ilman monimutkaisia asusteita.

Sen samanaikaisesti salaperäinen ja hienostunut ulkonäkö tekee siitä erittäin suositun valinnan Instagramissa ja Pinterestissä.

Hankkeen pääpiirteet

Levitä valkoinen aluslakka, joka peittää koko kasvot. Piirrä värikkäitä kukka- ja geometrisia kuvioita silmien ympärille ja otsalle ohuilla siveltimillä. Piirrä rohkeita mustia ääriviivoja muistuttamaan kalloa, erityisesti suun ja silmien ympärille.

Lisää kultaisia tai paljetein koristeltuja yksityiskohtia ylellisyyden lisäämiseksi. Elegantti mekko ja kukkakoristeltu hattu täydentävät tämän jännittävän asun.

Hippimäinen kukkameikkityyli, omaperäinen ja runollinen idea

Mikä on tämän meikin ominaispiirre

Kukallinen hippimeikki on lumoava keveydellään ja oikukkuudellaan. Tämä värikäs ja iloinen look keskittyy ensisijaisesti silmiin ja muuttaa ne todellisiksi kukka-asetelmiksi.

Tätä ideaa jaetaan erityisesti Facebookissa, ja sitä arvostavat naiset, jotka haluavat aurinkoisen ja oikukkaan karnevaalin.

Hankkeen pääpiirteet

Valitse terälehdille kirkkaita, toisiaan täydentäviä värejä. Piirrä silmän ympärille soikeita tai pyöreitä muotoja, jotka säteilevät kasvoista ulospäin.

Lisää kultainen tai keltainen kukka silmän sisänurkkaan. Täydennä look glitterillä tai hiuslakalla saadaksesi aikaan kirkkaan ja taianomaisen vaikutelman. Tuoreet tai tekokukat hiuksissa täydentävät tätä kevätasua.

Vinkkejä karnevaalimeikin täydellistämiseen

Oikeiden tuotteiden valitseminen

Vesiohenteinen meikki vaatii enemmän harjoittelua kuin perinteiset meikkivoiteet, mutta tarjoaa upeita tuloksia ja huomattavan pysyvyyden. Voidemeikki on helpompi levittää ja sopii hyvin aloittelijoille.

Testaa tuotteita aina ranteessasi ennen niiden levittämistä kasvoillesi, varsinkin jos teet tällaista meikkiä lapselle.

Paranna meikkiäsi oikeilla asusteilla

Briljanttiini ja glitter viimeistelevät minkä tahansa lookin, olipa kyseessä sitten yksisarvinen tai katriina. Asusteet, kuten hatut, päähineet tai erikoispiilolinssit, tehostavat merkittävästi valitun meikin vaikutusta.

Nämä tekniikat toimivat hyvin myös halloweenina ja karnevaaleina, mikä moninkertaistaa mahdollisuudet niiden uudelleenkäyttöön.

Intialainen meikki, ajaton karnevaalilookki

Tarvittavat varusteet

Tämä hillitty mutta silmiinpistävä meikki vaatii valkoista luomiväriä, punaista meikkivoidetta ja ohuet siveltimet .

Asun täydentämiseksi ja sen mukaansatempaavan ulottuvuuden antamiseksi höyhenpäähine, viiri tai koristekirves osoittautuvat erityisen tehokkaiksi asusteiksi.

Mukana olevat vaiheet

Piirrä leveä vaakasuora punainen viiva, joka yhdistää kasvojen kaksi päätä ja kulkee silmien alta. Piirrä valkoinen viiva kummallekin poskelle punaisen viivan alapuolelle ja yhdistä nenään.

Piirrä valkoinen viiva huulista leukaan. Lisää poskille neljä symmetristä pystysuoraa viivaa perinteisen kuvion aikaansaamiseksi. Täydennä valitsemillasi asusteilla tämä ajaton asu täydelliseksi.

Sallyn meikki: karnevaali-idea kulttihahmojen faneille

Kuka on Sally ja miksi tämä meikki sopii täydellisesti karnevaaleihin?

Sally on ikoninen hahmo Tim Burtonin animaatioelokuvasta Painajainen ennen joulua , joka julkaistiin vuonna 1993.

Ommelluista kasvoistaan ja sinertävistä sävyistään tunnistettava kulttihahmo inspiroi vuosittain monia naisia, jotka haluavat omaperäisen, taiteellisen meikin, joka on heti tunnistettavissa karnevaalin väkijoukosta.

Hankkeen pääpiirteet

Levitä vaaleansininen aluslakka koko kasvoille. Piirrä mustat saumat poskille, leukaan ja otsaan ohuella siveltimellä.

Lisää pieniä mustia pisteitä jokaisen sauman molemmille puolille jäljittelemään hahmon tyypillisiä langanpistoja.

Korosta silmäsi mustalla saadaksesi intensiivisen ja ilmeikkään ilmeen. Punainen peruukki ja ruudullinen mekko täydentävät täydellisesti tämän ainutlaatuisen asun.