Mikä on "naisen katse", tämä ilme, joka määrittelee uudelleen ruudun koodit?

Pitkään valtavirran elokuvat kuvasivat naisia pääasiassa miehen halun näkökulmasta. "Naisen katse" syntyi antamaan äänen tälle tunteelle... ja tarjoamaan toisenlaisen tavan kertoa tarinoita. Intiimimmän, vivahteikkaamman, ruumiillisemman.

Ymmärrä ensin "miehen katse"

Ymmärtääksemme käsitteen meidän on palattava vuoteen 1975. Tuona vuonna brittiläinen teoreetikko Laura Mulvey julkaisi uraauurtavan esseen, jossa hän kuvaili "miehen katsetta": elokuvamaista katsetta, joka usein asettaa katsojan voyeuristiseen asemaan suhteessa naisen kehoon.

Käytännössä naiset esiintyvät usein pohdinnan kohteina pikemminkin kuin täysin kokeneina hahmoina. Vuosikymmenten ajan tämä kuvaustapa levisi niin laajalle, että se vaikutti lähes näkymättömältä.

Mitä "naisen katse" oikeastaan on?

"Naisen katse" ei tarkoita pelkästään roolien vaihtamista. Kyse ei ole miesten kuvaamisesta samalla tavalla kuin naisia on joskus kuvattu. Ajatus on hienovaraisempi: naishahmon näkökulman omaksuminen ja yleisön kokemisen mahdollistaminen hänen näkökulmastaan. Kriitikko Iris Brey , joka teki konseptin tunnetuksi Ranskassa, selittää, että se on "katse, joka syleilee naisen sisäistä maailmaa: hänen tunteitaan, hänen halujaan, hänen epäilyksiään, hänen käsitystään maailmasta".

Hyviä uutisia: tämä näkökulma ei ole varattu vain naisohjaajille. Myös miespuoliset elokuvantekijät voivat saavuttaa sen, edellyttäen, että ohjaus todella sijoittaa katsojan naishahmon elettyyn kokemukseen.

Toinen tapa kuvata

Amerikkalainen näytelmäkirjailija Joey Soloway tiivisti "naisen katseen" kolmeen ulottuvuuteen.

Ensinnäkin tunteiden kamera, jossa tunteet merkitsevät yhtä paljon, tai jopa enemmän, kuin pelkkä toiminta. Sitten katse palaa: naishahmoa ei enää vain tarkkailla, vaan hän katsoo, valitsee, reagoi, on täysin olemassa. Lopuksi poliittisempi ulottuvuus, joka kyseenalaistaa valtasuhteet ja tavanomaiset representaatiot.

Yhteenvetona voidaan todeta, että emme enää kuvaa pelkästään ruumista: kuvaamme ihmistä kaikessa monimutkaisuudessaan.

Miten sen tunnistaa?

Useat vihjeet voivat auttaa tunnistamaan "naisen katseen" ruudulla:

Tarina kerrotaan naishahmon näkökulmasta;

Hänen tunteensa ja sisäinen matkansa ovat keskeisellä sijalla;

hänen ruumiinsa ei ole pelkistetty visuaaliseksi koristeeksi;

Naisen halu on olemassa ja sillä on merkitystä;

perinteisiä valtarakenteita kyseenalaistetaan;

Katsojaa kutsutaan tuntemaan kuvan kuluttamisen sijaan.

Kyseessä ei siis ole mikään kiinteä kaava, vaan tulkinnan kehys.

Elokuvat ja sarjat, jotka ovat jättäneet jälkensä

Usein siteerattujen teosten joukossa Céline Sciamman "Portrait of a Lady on Fire" nousee säännöllisesti esiin viitteenä. Elokuva kuvaa halua, keskinäistä katsetta ja läheisyyttä erittäin hienovaraisesti. Toinen silmiinpistävä esimerkki on Jane Campionin "Piano", jota usein ylistetään naisen halun ja sankarittaren sisäisen voiman kuvaamisesta.

Televisiossa keskustelua herätti myös "The Handmaid's Tale", samoin kuin tietyt uudemmat tuotannot, jotka antavat enemmän tilaa naisnäkökulmalle. Jopa menestyselokuvien joukossa "Wonder Woman" kaltaiset elokuvat tunnettiin siitä, että ne esittelivät voimakkaan sankarittaren pelkistämättä hänen kehoaan pelkäksi visuaaliseksi objektiksi.

Miksi aihe on edelleen ajankohtainen

Vaikka konsepti kehittyy, ala on edelleen epätasa-arvoinen . Naiset ovat edelleen vähemmän edustettuina ohjaajina ja heidän budjetinsa ovat usein pienemmät kuin miespuolisilla kollegoillaan. Toisin sanoen: näkökulmat muuttuvat valkokankaalla, mutta kulissien takana edistyminen on vielä hitaampaa.

Myös "naisen katse" herättää keskustelua. Jotkut tutkijat huomauttavat, että yhdestä "naisen katseesta" puhuminen voi pyyhkiä pois elettyjen kokemusten monimuotoisuuden: sosiaalisen alkuperän, kulttuurit, seksuaalisen suuntautumisen ja moninaiset identiteetit. Siksi jotkut puhuvat nykyään mieluummin feministisestä katseesta, joka on avoimempi ja osallistavampi.

Lyhyesti sanottuna "naisen katse" ei ole ohimenevä villitys eikä pelkkä uhmakkuuden osoitus. Se on tapa palauttaa naisille heidän syvyytensä, halunsa, tunneälynsä ja paikkansa subjekteina. Ja jokaisen tämän polun valitsevan elokuvan myötä tapamme nähdä maailma laajenee hieman lisää.