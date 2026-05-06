Vasta 11-vuotiaana hän ottaa valokuvia, jotka leviävät jo viraaliksi.

Yhdeksänvuotiaana hän makasi Intian kansallispuiston mudassa ikuistaakseen kaksi riikinkukkoa aamunvalossa. Tämä valokuva toi hänelle kansainvälistä tunnustusta, jota monet ammattivalokuvaajat eivät koskaan saavuta. Shreyovi Mehta on nyt yksitoistavuotias eikä aio pysähtyä siihen.

Kuva, josta kaikki alkoi

Shreyovi Mehta sai ensimmäisen nerouden oivalluksensa aikaisella aamukävelyllä perheensä kanssa Keoladeon kansallispuistossa Bharatpurissa, Rajasthanissa. Nähtyään kaksi riikinkukkoa puiden latvuston alla kultaisessa aamunvalossa hän juoksi hakemaan isänsä kameran, makasi maassa säätääkseen kuvaa ja painoi laukaisinta. Lontoon luonnonhistoriallinen museo kuvaili hetkeä: "Juuri tämä täydellinen hetki inspiroi Shreyovia kumartumaan ja ottamaan tämän unenomaisen kuvan näistä ikonisista intialaisista linnuista."

Finalisti 9-vuotiaana yhdessä maailman arvostetuimmista kilpailuista

"In the Spotlight" -niminen valokuva valittiin lähes 60 000 valokuvan joukosta, jotka tulivat kaikenikäisiltä ja -tasoisilta osallistujilta 117 maasta ja alueelta. Shreyovi Mehta sijoittui toiseksi Lontoon luonnonhistoriallisen museon järjestämän 60. vuosittaisen luontokuvaajan kilpailun "10-vuotiaat ja nuoremmat" -kategoriassa. Se on saavutus, johon harva aikuinen voi vedota.

11-vuotiaana kaksi uutta saavutusta

Vuotta myöhemmin, saman kilpailun 61. painoksessa, kaksi Shreyovin uutta valokuvaa – jotka olivat tuolloin 11 vuotta vanhoja – saivat "Highly Commended" -palkinnon "10-vuotiaat ja nuoremmat" -kategoriassa. Ensimmäinen, nimeltään "Height Advantage", esittää sarus-kurjen dramaattisen reaktion sähköiseen vesipumppuun Dhanaurin kosteikoilla Uttar Pradeshissa. Toinen, "Wetland Spat", vangitsee tarkan hetken, kun pronssisiipinen jacana hyökkää violetin suokanaan kimppuun siivet täysin ojennettuina.

Merkittävä kärsivällisyys ja tekniikka.

Tuomareihin ei tehnyt vaikutusta pelkästään tulos, vaan menetelmä. "Etsimme kurkea turhaan kolmen tunnin ajan, joten pidin itseni kiireisenä kuvaamalla suokankaa. Silmänurkassani näin jacanan syöksyvän sitä kohti ja painoin heti laukaisinta", hän kertoi. " Juuri kun olimme lähdössä ja olin pettynyt, etten nähnyt kurkea, havaitsimme sellaisen. Se tuli aivan pumpun luo ja räpytteli siipiään, ja minä vangitsin hetken." Kokeneen valokuvaajan kertoma tarina – 11-vuotiaalle.

Kansallisen ylpeyden lähde ja sitoutumisen viesti

Voitettuaan ensimmäisen palkintonsa Shreyovi jakoi tunteitaan Instagramissa: "Sydämeni on täynnä valtavaa iloa ja kiitollisuutta. Olen ylpeä voidessani edustaa Intiaa tällä globaalilla näyttämöllä. Intian rikas luonto ja perintö ovat olleet loputon inspiraation lähde, ja lupaan jatkaa ahkeraa työtä jakaakseni ne kanssanne." Harvinaisen kypsän sanoja 11-vuotiaalle – ja sitoutumista, joka paistaa läpi jokaisesta kuvasta.

Lyhyesti sanottuna Shreyovi Mehta ei odottanut "aikuiseksi" nähdäkseen maailmaa aikuisen silmin. 11-vuotiaana, kahden kansainvälisen kilpailun ja tuhansien jakojen jälkeen hän on jo rakentamassa teossarjaa. Emmekä selvästikään ole kuulleet hänestä viimeistä kertaa.