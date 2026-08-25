Kauhuelokuvien suosio naisten keskuudessa kätkee sisäänsä kiehtovan ilmiön

Kulttuuri
Léa Michel
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Kauhuelokuvat, jotka on pitkään yhdistetty miesyleisöön, vetävät yhä enemmän puoleensa naisia. Elokuvateatterit, suoratoistopalvelut ja faniyhteisöt todistavat tämän. Tämän innostuksen taustalla on kiehtova tarina: genrestä, joka pitkään perustui sukupuolirooleihin, mutta jonka sen kuvaamat naiset vähitellen keksivät uudelleen.

Kun pelko oli vielä roolikysymys

Ymmärtääksemme tätä muutosta meidän on palattava 1980-luvulle. Vuonna 1986 Dolf Zillmannin johtama tutkijaryhmä julkaisi Journal of Personality and Social Psychology -lehdessä tutkimuksen, joka tulisi merkitsisi tutkimusta kauhuelokuviin liittyvistä reaktioista.

Periaate on yksinkertainen: oppilaat katsovat kauhuelokuvan vastakkaista sukupuolta olevan kumppanin kanssa. Ryhmästä riippuen tämä kumppani osoittaa tyyneyttä, välinpitämättömyyttä tai päinvastoin hyvin näkyvää pelkoa. Osallistujat arvioivat sitten omaa nautintoaan sekä käsitystään kumppanistaan. Tulokset ovat erityisen paljastavia.

Hänen täytyy pysyä ilmeettömänä; nainen saa vapista.

Tuolloin havaitut reaktiot tuntuivat lähes kuin suoraan elokuvasta. Miehet kertoivat nauttivansa kokemuksesta enemmän pelokkaan naisen seurassa. Toisaalta heidän nautintonsa väheni, kun heidän kumppaninsa pysyi täysin rauhallisena. Naisten kohdalla kaava oli päinvastainen: he nauttivat elokuvasta enemmän ilmeettömän miehen seurassa ja paljon vähemmän, kun tämä osoitti avoimesti pelkoaan.

Elokuvanäytöksestä tulee sitten eräänlainen pieni sosiaalinen kohtaus, jossa jokaista kutsutaan näyttelemään oma osansa: pelkoa naisen ja rohkeutta miehen puolesta. On kuitenkin oltava varovainen, ettei tästä kokemuksesta tehdä lopullisia johtopäätöksiä niin kutsutuista "feminiinisistä" tai "maskuliinisista" mieltymyksistä. Tutkimus on lähes neljänkymmenen vuoden ikäinen, siihen osallistuu amerikkalaisia opiskelijoita ja se perustuu yhteen elokuvaan. Se heijastaa ensisijaisesti aikansa sosiaalisia normeja. Ja juuri se tekee siitä mielenkiintoisen.

Kauhuelokuvien suuri käänne

Sittemmin naisten suhde kauhuun on muuttunut perusteellisesti. Yksi tämän muutoksen symbolisista hahmoista on " viimeinen tyttö ", selviytyjä, joka esiintyy erityisesti 1970-luvun slasher-elokuvissa.

Aluksi hän on ensisijaisesti se, joka pakenee verilöylystä. Vähitellen hänestä tulee paljon enemmän: vahva ja määrätietoinen sankaritar, joka kykenee ymmärtämään vaaran, vastustamaan uhkaajaa ja joskus jopa saamaan yliotteen.

Muutos ei lopu tähän. Naisohjaajat ovat omaksuneet genren kertoakseen intiimejä ja voimakkaita tarinoita: surua, äitiyttä, ruumiillisia muutoksia, väkivaltaa, mutta myös julkisissa tiloissa koetun haavoittuvuuden todellista ahdistusta. Kauhusta tulee tällöin erityisen tehokas kieli pelottavien asioiden korostamiseen ilman, että heidän tarvitsee katsoa pois.

Miksi naiset rakastavat pelätä itseään niin paljon?

Tämä on kenties kiehtovin pointti. Kauhuelokuvat muuttavat vahvistetuksi spektaakkeliksi tunteen, jota monet naiset saattavat kokea jokapäiväisessä elämässään: pysyä tarkkaavaisena ympäristönsä suhteen, havaita häiritsevän tilanteen, ennakoida mahdollista vaaraa.

Ruudun edessä tämä pelko saa uuden ulottuvuuden. Siitä tulee fiktiivistä, rajoitettua ja ennen kaikkea hallittavissa olevaa. Voit sulkea silmäsi, keskeyttää katselun tai yksinkertaisesti sammuttaa television. Vaara pysyy ruudun takana. Tämä etäisyys antaa sinulle symbolisesti mahdollisuuden saada takaisin hallinnan tunteesta, jota ei tosielämässä ole aina niin helppo hallita.

Uhreista oman pelkonsa toimijoiksi

Tämä on kenties todellinen käänteentekevä asia. Naiset eivät ole vain liittyneet kauhuelokuvien yleisöön, vaan he ovat auttaneet muuttamaan genreä. Se, mikä oli aikoinaan alue, jossa he usein esiintyivät täydellisinä uhreina, on nyt tila, jossa he voivat kertoa omia tarinoitaan pelosta, kehosta ja vaarasta.

Kiehtova ilmiö ei siis ole se, että naiset pitäisivät kauhuelokuvista. Vaan se, että he ovat ottaneet takaisin genren, joka oli pitkään rajoittanut heidät huutajien rooliin, ja muuttaneet sen voimakkaaksi ilmaisun, vastarinnan ja voimaantumisen alustaksi. Viime kädessä pelon kohtaaminen voi olla yksi vapauttavimmista tavoista lopettaa sen viimeinen sana.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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