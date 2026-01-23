Oscarit 2026: Tämä uusi kategoria yllättää asettamalla ehdolle pääasiassa naisia

Elokuva- ja tiedeakatemia tunnustaa historiansa aikana ensimmäistä kertaa roolitusjohtajien työn. Tämä on tervetullut kehitys alalle, varsinkin kun suurin osa tämän ensimmäisen kategorian ehdokkaista on naisia.

Historiallinen ensikertalainen Hollywoodissa

Elokuvamaailmassa on pieni mullistus: vuoden 2026 Oscar-gaalassa on uusi roolitusohjaukselle omistettu kategoria (Achievement in Casting). Yli 20 vuotta edellisen uuden palkinnon – vuoden 2001 parhaan animaatioelokuvan palkinnon – jälkeen luotu palkinto pyrkii korostamaan elokuvan luomisen keskeistä osaa, joka usein jää varjoon.

Ensimmäisellä ehdokaslistalla olevista kymmenestä elokuvasta yhdeksän oli naisten ohjaamia, mikä merkitsee ennennäkemätöntä tunnustusta tälle ammatille, jota he ovat pitkään hallinneet ilman, että sitä olisi arvostettu täysimääräisesti.

Ensimmäiset nimetyt

Ensimmäisten nimitettyjen joukossa on useita alan merkittäviä hahmoja:

Nina Gold, Hamnetille, Shakespearen pojan elämään perustuvan romaanin sovitukselle.

Jennifer Venditti, elokuvasta "Marty Supreme".

Cassandra Kulukundis, teoksesta "Yksi taistelu toisensa jälkeen".

Francine Maisler elokuvasta "Sinners" on jo pidetty suosikkina.

Gabriel Domingues, listan ainoa mies, elokuvasta "Salainen agentti".

Tämä naisten enemmistö ei ole sattumaa: Akatemian vuonna 2013 perustetussa Casting Directors -jaostossa on noin 160 jäsentä, joista suurin osa on naisia.

Ammatti, joka oli pitkään näkymätön

”Akatemian tunnustus on kauan odotettu hetki”, roolitusjohtaja Francine Maisler kertoi Varietylle . Hänelle tämä tunnustus ”palauttaa roolituksen olennaiseksi taiteelliseksi ja narratiiviseksi panokseksi elokuvaan”. Hän kertoi, kuinka hän löysi nuoren Miles Catonin ”Sinners”-elokuvaa varten tutkittuaan bluesklubeja ja taidekouluja Atlantassa.

Samaa intoa jakoi roolitusohjaaja Nina Gold, joka löysi Hamnetin pääosan esittäjän Jacobi Jupen viiden peräkkäisen koekuvauksen jälkeen. "Hän on harvinaisen lahjakas näyttelijä, ja hän oli juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan", hän sanoi.

Kauan odotettu ja symbolinen tunnustus

Tämä kategoria tunnustaa vihdoin ohjaajien roolivalintojen perustavanlaatuisen roolin elokuvan menestyksessä. Heidän työnsä, jossa yhdistyvät lahjakkuus, psykologia ja intuitio, määrää usein elokuvan kemian ja uskottavuuden. Myöntämällä tälle erikoisalalle ensimmäiset kultaiset patsaat Akatemia lähettää voimakkaan viestin: roolitus on oma taidemuotonsa.

Aikana, jolloin Hollywood pyrkii laajentamaan naisten ja nousevien kykyjen edustusta, tämä kehitys tuo tervetulleen raikkaan tuulahduksen palkintogaalaan.