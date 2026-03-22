Tekoälyn luomaa espanjalaista "mallia" seuraavat sadattuhannet ihmiset

Tekoälyn luoma espanjalainen virtuaali"malli" Aitana Lopez, jolla on fuksianpunaiset hiukset ja läpitunkevat silmät, mullistaa muotimaailmaa ja sillä on lähes 400 000 seuraajaa Instagramissa.

Tekoäly, joka uhmaa todellisuutta

Madridissa toimivan The Clueless -toimiston marraskuussa 2022 lanseeraama Aitana on fotorealistinen 3D-luomus: 25-vuotias, 170 cm pitkä, urheilullinen ja ilmeikkäät kasvot idealisoiduilla latinalaisamerikkalaisilla piirteillä. Hänen syötteensä on täynnä muotikuvauksia, virtuaalimatkoja (Dubai, Bali) ja päivittäisiä tarinoita, joissa hän "nauttii" kahvista tai harrastaa joogaa. Internetin käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa hänen kanssaan kuin hän olisi todellinen vaikuttaja, järkyttyneinä huomatessaan hänen tekoälyalkuperänsä saatuaan tietää totuuden.

Kukoistava ja tuottoisa ura

@fit_aitana kilpailee oikeiden vaikuttajien kanssa poseeratessaan valokuvissa. Ihmiset ovat hämmästyneitä: "Luulin hänen olevan oikeasti olemassa!" "Varastaako tekoäly työpaikkamme?" Hänen realisminsa on silmiinpistävää: luonnolliset ilmeet, ammattimainen valaistus, mukaansatempaavat kuvatekstit ( "Valmis kesään!" ). Madridilainen The Clueless -toimisto hienosäätää hänen hahmoaan (määrätietoinen, positiivinen) luodakseen emotionaalisen yhteyden. Jotkut ihmiset jopa kieltäytyvät uskomasta sitä: "Mahdotonta, hän on liian sielukas!"

Vaihtelevia reaktioita: ihailua ja huolta

Hänen faninsa ihailevat häntä: "Olet täydellinen!" Kritiikkiäkin kuitenkin kuullaan: oikeiden mallien työpaikkojen menetyksiä, tekoälyn pinnallisuutta. Ja tämän innostuksen takana on kasvava huoli. Jotkut pelkäävät kauneuden äärimmäistä standardointia, jota muokkaavat algoritmit pikemminkin kuin ihmisen monimuotoisuus. Toiset tuomitsevat sen eräänlaisena petoksena ja uskovat, että nämä virtuaaliset hahmot hämärtävät todellisuuden ja fiktion välistä rajaa.

Aitana Lopez, pinkkihiuksinen tekoälymalli, sekä kiehtoo että järkyttää todistaen, että tekoäly on (valitettavasti) valloittamassa virtuaalimuodin. Häiritsevä pohdinta suhteestamme "täydelliseen" ja ihmiskuvaan.