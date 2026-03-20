37-vuotias eteläafrikkalainen malli säteilee jooga-asuissa.

Anaëlle G.
Eteläafrikkalainen malli Candice Swanepoel loistaa harmaanharmaassa jooga-asussa. Kuvasarja sytyttää Instagramin tuleen ja ihmiset ihailevat sen jokaista yksityiskohtaa.

Urheiluvaatetyyli, jota pidetään "erittäin hienostuneena"

Candice Swanepoel, entinen Victoria's Secret -enkeli ja kahden pojan äiti, poseeraa teksturoidussa harmaassa asussa: epäsymmetrisessä yksiolkapääisessä kietaisupaidassa, hulmuavissa palazzo-housuissa ja mustissa lakkanahkaisissa teräväkärkisissä korkokengissä. Hän istuu vaaleilla puulattioilla minimalistisessa sisustuksessa ja esittelee vartaloaan vaatemerkin kuvauksissa. Tämä kuva, jonka hän jakoi äskettäin Instagram-tilillään, yhdistää joogan ja muotitrendit.

Fanit ovat täysin haltioissaan

Kommentit pursuavat rakkautta: "Olet täydellinen!" , "Unelmavartalo!" , "Ihmiset rakastavat tätä eleganssia!" , "Ikuinen ikoni!" Tuhannet sydämet ihailevat häntä hänen magneettisen karismansa vuoksi. Nämä kuvat muistuttavat siitä, miksi Candice jatkaa muotimaailman valloittamista vuorotellen Victoria's Secret 2026 -kuvausten ja ihonhoitokampanjoiden välillä. Tämä hybridi-lookki – "jooga kohtaa ylellisyyden" – heijastaa hänen elämäntapaansa: treenaamista, matkustamista ja perhettä aviomiehensä, brasilialaisen mallin Hermann Nicolin, kanssa. Ihmiset rakastavat tätä äitiä.

Lyhyesti sanottuna Candice Swanepoel todistaa, että urheilu ja tyyli kulkevat käsi kädessä. Ihmiset ihailevat tätä eteläafrikkalaista ikonia, joka valaisee Instagramin luonnollisella tyylillään ja tarttuvalla energiallaan.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Raskaana toista lastaan odottava amerikkalainen malli esittelee vauvavatsaansa.

